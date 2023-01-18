Путин повторяет свою тактику. В чем заключается «новый» план Кремля 18 января, 20:25 Эксклюзив NV

Путин понял, что потерял возможность победить на поле боя. Поэтому взялся за старое — за терроризм

Владимир Путин, как главнокомандующий, является современным воплощением Усамы бен Ладена — главного террориста 90-х — 2000-х годов, на которого охотился весь мир. Но Владимир Путин стал причиной смерти гораздо большего числа мирных людей, чем бен Ладен. Он является гораздо худшим террористом и в гораздо большем количестве стран занимался взрывами, убийствами, чем бен Ладен. Путин, на мой взгляд, бен Ладена переплюнул в том, что сейчас именно он, Путин, является террористом № 1 по всему миру.

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В какой-то момент Путин понял, что потерял возможность победить на поле боя чисто военными способами. Поэтому он сейчас в полной мере взялся за старое — за терроризм.

Почему «старым» я это называю? Да потому, что Владимир Путин с помощью терроризма, взрывов домов, убийства мирного населения пришел к власти.

Многие уже забыли. В 1999 году он был мало кому известным… да вообще никому не известным серым маленьким щуплым кгбшником, которого непонятно с какой норы вытащили. И за него никто даже не собирался голосовать на предстоявших тогда выборах президента РФ. Надо было ему тогда срочно сделать имя и показать, что он крутой. И вообще самая важная задача, стоявшая тогда перед Борисом Ельциным и его людьми — убить полностью критическое мышление в головах российского населения, которое было тогда намного более критически настроено, чем сейчас, и вызвать в этом населении бурю ненависти, которая затмит рассудок. Причем, ненависти к другой национальной группе. Сейчас, конечно, бурю ненависти Владимир Путин вызывает к украинцам, тогда на месте украинцев были чеченцы.

Тогда на месте украинцев были чеченцы

И что тогда началось? В России по ночам стали взрываться дома. То есть, были такие же картины внешне как вот сейчас в Днепре — стоит стандартная советская многоэтажка и посреди нее зияет огромная дыра дымящаяся. Лежат обломки, а под ними десятки людей. Взрывались дома в Москве — два дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. В Волгодонске взрывался дом. Абсолютно та же картина, вот как сейчас — дом, в этом доме — дыра. Взрывным веществом, которое тогда использовалось Владимиром Путиным и его людьми для взрывов домов, был гексоген. Этот же гексоген используется в ракете Х-22, которая попала в дом в городе Днепр. История таким образом в каком-то смысле сделала круг.

Кстати, насчет Волгодонска. Мало кто знает историю такую.