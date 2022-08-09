Что сделает Путин с захваченными ядерными блоками? 9 августа, 14:38 Эксклюзив НВ

Стоит ли бояться ядерного шантажа Путина?

Что будет делать путин, когда будет понимать, что его сценарии не проходят, что он, такой большой и страшный, проигрывает войну? А он проигрывает войну в Украине. Ведь Путин надеялся на условно австрийский вариант аннексии — цветы, слезы, сопли от экзальтированных сторонников русского мира. Этот план не сработал ни в одном регионе Украины. Понимая свой провал и осознавая необходимость удержания власти в России, на что пойдет путин? Ядерная тема в этой цепочке не последняя. Россияне вбрасывают ее для обсуждения во всем мире регулярно. И даже когда они якобы отрицают возможность использования тактического оружия, дают понять, что на самом деле могут это сделать. Если «будет существовать угроза самой России». Что считать угрозами России? Ведь само существование Украины как государства в Кремле считают угрозой России. И призывают ее уничтожить. Как это недавно сделал тогдашний руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Под всеобщее одобрение российского политического бомонда и лично путина, который после этого поднял упомянутого российского нациста в должностной иерархии.

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Кроме того, провозглашение оккупированных украинских территорий частью России, к чему следует путинский режим, готовя жалкие, не имеющие никакой правовой силы «референдумы», по замыслу Москвы, должно сделать невозможным украинское сопротивление и деоккупацию этих территорий. Ибо это уже будет угроза существованию России и «нападение» на «ее» (на самом деле, украденную у Украины) территорию. Также Москва выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие. А на юге Украины продолжается акт ядерного терроризма — захват российскими войсками крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Следовательно, ядерный пакет в арсенале Путина довольно значительный.

Ядерный пакет в арсенале Путина довольно значительный

Готов ли путин взорвать атомную станцию? Или использовать станцию-заложницу в качестве инструмента, чтобы давить на Запад, чтобы последний заставил украинцев капитулировать, разоружиться и ровными рядами пойти в какой-то, определенный путинистами российский концлагерь типа Еленовки? Это вполне в духе путина — он по-прежнему думает, что украинцы ничего не решают, ничего не весят и Джозеф Байден может их заставить выполнить программу самоуничтожения. Ради остальной планеты. Или ее части, которую путин грозит взорвать и загрязнить радиацией. Ибо сам факт захвата атомной станции, уничтожение нескольких линий передачи энергии в сеть и попытка подключить станцию к российской энергосистеме уже невероятно повышают риски масштабной аварии. И что совершенно точно — путин искренне верит, что ядерным шантажом можно заставить Запад прекратить военную помощь Украине.

Предлагаю думать логически. Рассмотрим худший вариант — Запад испугался и начал выполнять условия путина. Как выполняют требования захвативших пассажирский лайнер террористов. Скажите, а что катастрофа Украины при таком сценарии решает проблему ядерной безопасности? Или наоборот, приближает эту проблему и опасность уже к границам стран ЕС и НАТО? Ведь у путина в руках окажется не одна станция, а четыре (!). А это пятнадцать работающих ядерных установок с общей установленной мощностью 13 835 МВт. Плюс остановленная Чернобыльская и хранилища отработанного ядерного горючего. Немаленький потенциал для усиления империи и ядерного шантажа Запада. Вероятно, вы думаете, что россиян остановят таблички на границах с названием стран и несколько тысяч расквартированных в странах Балтии воинов стран НАТО. Но откуда такая уверенность? Возможно, это просто естественная вера во все хорошее и детский оптимизм.

Но посмотрите на положение дел без розовых очков. Думаю, НАТО не готово к войне в Европе. Или Альянсу нужно время для подготовки. Поштучная передача гаубиц Украине для сдерживания столь мощного врага объясняется не только нежеланием «повышать градус конфликта». Но и тем, что эти самые гаубицы, как и все остальные вооружения — на вес золота в самих странах НАТО. Которые годами готовились к миру, а не к войне. Думаете, путин этого не знает? Разве он не наблюдал с удовольствием за политическими сражениями вокруг попытки повысить расходы на оборону до 2% ВВП стран Альянса? Просто напомню: российский диктатор уже потребовал «откатить» НАТО к границам 1997 года. То есть разоружить (демилитаризовать), такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и другие. Знаете, что будет после разоружения? «Денацификация» и «освобождение» по-русски. С миллионами беженцев, бросающих все, что у них есть — дома, квартиры, машины, бизнесы, работу — просто, чтобы спасти свою жизнь.

Поэтому идея прекратить поддержку Украины и подарить путину не только значительную часть всего зерна мира, которым можно регулировать продуктовый баланс планеты и инструменты для шантажа голодом, но и еще 4 атомные станции, является плохой. Зло надо остановить, а не дать ему возможность увеличиться, поглощая и переваривая на своем пути все поля с зерном, захваченные территории, карьеры с урановой рудой и атомные станции.

И если на Западе кто-то думает, что с ними путин точно не поступит так, как с украинцами, я могу сказать только одно: какие же вы наивные люди…

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