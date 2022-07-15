Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

15 июля, 21:52
Эксклюзив НВ

Надвигается «великая российская рецессия»

Поскольку Путин намеревается нанести вред Германии, двигателю экономического роста Европы и крупнейшей энергозависимой от России стране, вскоре прекратив подачу природного газа. Это его лучшее оружие массового уничтожения, наряду с продовольственной блокадой, потому что и то, и другое вызывает инфляцию, «убийцу» экономики. Цены настолько высоки, что волновой эффект инфляции в экономическом и политическом плане более разрушителен, чем санкции Запада против России. Закрытие сотен ресторанов McDonald’s или крах банков и рубля наносят экономический, но не политический ущерб. Путинским 141 млн граждан десятилетиями тщательно промывали мозги и политически порабощали. Они не будут бунтовать. Но другие могут.

Видео дня

Мы можем увидеть, что годовой уровень инфляции в первом квартале 2022 года вдвое выше, чем в 2020 году, для 37 из 38 богатых членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также для семи других экономически значимых стран. Европа сильно пострадала, но Америка, благословленная огромными ресурсами и наименьшей зависимостью от торговли развитых стран, пострадала меньше. Однако фондовые рынки повсюду упали, как и большинство валют, особенно евро, «потому что в Европе нет энергии», по словам одного эксперта. Например, в Турции — самый высокий уровень инфляции в мире — 54,8% — из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики. Для некоторых рецессия уже началась.

Самой большой жертвой станет богатая Германия,

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Теги:   Владимир Путин Газ Инфляция Германия Мировая экономика Война России против Украины

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