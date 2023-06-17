Путин все же выиграл время. Что стало неожиданностью для ВСУ со стороны России 17 июня, 09:21 NV Премиум

В последние несколько дней у меня было много интересных разговоров, и некоторые из них заставили задуматься. В связи с этим предлагаю небольшой анализ

Кто-то доверяет официальному Киеву или официальной Москве, кто-то воспринимает те или иные недавние украинские атаки на юге как «тест», «разведку боем» или что-то в этом роде. А я бы сказал, что совершенно очевидно: контрнаступление ВСУ в «полном разгаре» уже около двух недель. И что на некоторых участках есть нечто вроде «оперативной паузы», поскольку НАТО срочно перебрасывает в Украину дополнительные вооружения и технику, а ВСУ анализирует недавний опыт и извлекает из этого уроки.

Видео дня

Это имеет особое значение, поскольку на этот раз московские Keystone cops (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) застали ВСУ и ее западных советников врасплох; и что, намеренно или по чистой случайности, они сделали это сразу в нескольких отношениях.

По крайней мере, это мой тезис, который медленно кристаллизовался в течение нескольких дней. Позвольте объяснить, что я имею в виду.

Что важно, а что нет?

Поскольку мы окружены социальными сетями, мы все перенасыщены «новостями». Перегружены до такой степени, что становится чрезвычайно трудно отличить «важную» и «неважную» информацию. Я не хочу никого недооценивать, но сомневаюсь, что кто-либо, работающий в среднем по 8−10 часов в смену, а затем проводящий 1, 2, 3, 4 часа в пути на работу и обратно домой, имеет серьезные шансы на это. И среди всего этого объема «информации» мы легко отвлекаемся, особенно на что-то поверхностное. Все это делает для нас задачу получения информации путем поиска действительно хороших фрагментов — тех, которые имеют значение, — чрезвычайно сложной. Признаюсь: это тяжело «даже» для меня.

Итак, что важно, а что нет — для понимания того, как Украина, Россия и их союзники оказались в том положении, в котором они сейчас находятся?