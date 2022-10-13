Путин и его тактика террора. Чего ждать от новой фазы войны 13 октября, 08:48 Эксклюзив НВ Путин заявил, что авиаудары были нанесены в ответ на недавний взрыв на Крымском мосту (Фото:REUTERS)

Единственный способ предотвратить разворачивающуюся трагедию — предоставить украинцам оружие, необходимое для самозащиты и победы в войне

Владимир Путин резко обострил свое вторжение в Украину 10 октября, нанеся самую большую волну ракетных ударов с тех пор, как его армия впервые пересекла украинскую границу почти восемь месяцев назад. Российские силы выпустили более 80 ракет и десятки беспилотников-камикадзе иранского производства по невоенным целям на территории Украины. 19 украинских мирных жителей погибли, десятки ранены. Часть страны временно погрузилась во тьму.

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В официальном обращении Путин заявил, что авиаудары были нанесены в ответ на недавний взрыв на Крымском мосту — многомиллиардный тщеславный проект, тесно связанный с российским правителем и соединяющий оккупированный Крымский полуостров Украины с РФ. Однако эта попытка представить удары как акт мести вызвала широкое сомнение. Скептики отметили, что Россия уже неоднократно проводила подобные атаки, и указали на тот факт, что конкретно сам Путин угрожал такой эскалацией почти за месяц до этого. Выступая в середине сентября, когда его армия в беспорядке отступала из Харьковской области, Путин заявил, что недавние российские авиаудары по украинской гражданской инфраструктуре были «предупреждением», и пообещал «более серьезные ответные меры» в случае продолжения контрнаступления Украины. Похоже, он сдержал свое слово.

Цели, выбранные для точечных авиаударов 10 октября, предполагают явное намерение вывести из строя гражданскую инфраструктуру Украины, сея страх и панику среди населения. Помимо ряда энергетических объектов, российские ракеты также поразили ряд гражданских объектов в центре Киева, включая детскую площадку, пешеходный мост, университет и оживленный перекресток в центре города. Ни одна из этих целей не имеет какой-либо мыслимой военной ценности.

Удары, похоже, были рассчитаны так, чтобы вызвать максимальный хаос, причем первая волна пришлась на утренний час пик, когда украинцы отвозили своих детей в школу и ехали на работу. 11 октября российские ракетные удары продолжились, что еще больше опровергло более ранние заявления о том, что это был ответ на обстрел Крымского моста.

Не сумев победить Украину на поле боя, Путин применяет тактику террора

Эскалация Путина вызвала осуждение со стороны международного сообщества, но получила широкое одобрение внутри российской аудитории. В официальном заявлении президент США Джо Байден обвинил Россию в убийстве мирных жителей и уничтожении целей без какой-либо военной подоплеки. Байден сказал, что нападения продемонстрировали «крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что точечные удары по гражданским целям ознаменовали «глубокое изменение характера этой войны». Передавалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко шокированный» «очередной неприемлемой эскалацией войны», в то время как пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля заявил, что нападения равносильны «военному преступлению».

Настроение же в России было ликующее. В последние недели на Путина оказывалось все возрастающее давление с целью нанести ответный удар после серии унизительных военных поражений, которые потрясли российскую общественность и ударили по победоносному характеру кремлевского пропагандистского пузыря. Решение нанести удар по украинским гражданским объектам широко обсуждалось в российских социальных сетях и приветствовалось многими видными деятелями режима как желанная демонстрация силы. Чеченский лидер Рамзан Кадыров, который был одним из самых громких критиков нерешительных военных действий России, после терактов 10 октября заявил, что он «на 100% удовлетворен тем, как ведется война».

Бывший президент России Дмитрий Медведев, который в настоящее время является заместителем главы Совета безопасности России, сказал, что теракты следует рассматривать как «первый эпизод» новой фазы войны. Медведев, который стремился позиционировать себя как сторонник жесткой линии в войне против Украины, утверждал, что конечной целью Москвы теперь должен быть «полный демонтаж украинского политического режима», который, по его словам, представляет «постоянную, прямую и явную угрозу для России».

Разговоры о совершенно новой фазе конфликта могут быть преувеличением. В конце концов, российские силы целенаправленно наносили удары по украинским гражданам и гражданской инфраструктуре с самого начала вторжения в феврале. Тем не менее, беспрецедентный масштаб ракетных обстрелов, совершенных на этой неделе, свидетельствует о значительном смещении акцентов, поскольку Путин стремится вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач на поле боя.

Планы российского правителя по завоеванию Украины начали рушиться с самого первого дня вторжения. Наступающим русским войскам сказали, что благодарное население встретит их караваем и цветами. Вместо этого они столкнулись с ожесточенным сопротивлением и были вынуждены отступить из Киева, понеся большие потери. Затем Москва попыталась перегруппироваться и сосредоточиться на оккупации восточноукраинского Донбасса, но этот концентрированный удар вскоре прекратился из-за новых тяжелых потерь. Ситуация еще больше ухудшилась в начале сентября, когда украинские военные начали ошеломляющее контрнаступление, в результате которого удалось освободить большую часть северо-востока Украины, в то время как российские военные оказались измотанными и деморализованными.

Теперь Путин столкнулся с ранее совершенно немыслимой перспективой полной победы Украины и пытается спасти свое терпящее неудачу вторжение, подняв ставки. В последние недели он устроил фальшивые референдумы в оккупированных областях Украины и поспешно присоединил эти территории к Российской Федерации, угрожая защитить свои новоприобретенные земли ядерным оружием. Он также постарался пополнить поредевшие ряды своих сил вторжения, объявив о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны.

Внезапное увеличение числа авиаударов по украинским гражданским объектам на этой неделе четко вписывается в более широкую позицию российского правителя по эскалации. Не сумев победить Украину на поле боя, Путин теперь применяет тактику террора, чтобы сломить сопротивление украинского народа.

Человек, недавно назначенный Путиным командующим российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин, по-видимому, был специально выбран для этой задачи. Суровикин, назначенный в начале октября, имеет репутацию жестокого человека, за что получил прозвище «Генерал Армагеддон». Нанесенные на этой неделе авиаудары — это именно то, на что надеялись его поклонники, и зловещий намек на планы России на ближайшие месяцы.

До сих пор украинцы реагировали на эскалацию российской воздушной войны смесью гнева и решимости. 10 октября украинские правительственные чиновники и представители общественности выступили в социальных сетях с сообщениями о сопротивлении и выражениями непоколебимой уверенности в окончательной победе. Международные наблюдатели, похоже, согласны с этим последним пунктом, при этом многие отмечают, что российская кампания против украинской гражданской инфраструктуры не имеет большого военного значения и вряд ли изменит ход войны.

Тем не менее, тактика террора России создает серьезные проблемы для населения Украины. Атаки, совершенные на этой неделе, подчеркнули уязвимость страны для авиаударов и подчеркнули острую потребность в улучшенных системах противовоздушной обороны. Некоторые новые системы были недавно доставлены, другие уже находятся в пути, но украинские официальные лица в настоящее время подчеркивают, что дальнейшие поставки остаются главным приоритетом. Поскольку нападения на гражданскую инфраструктуру, вероятно, продолжатся в ближайшие месяцы, необходимо также принять меры для ремонта жизненно важной инфраструктуры, устранения чрезвычайных ситуаций в цепочке поставок и обеспечения альтернативных источников энергии.

Отчаяние Путина и его способность к военным преступлениям не следует недооценивать. Он знает, что если проиграет войну в Украине, то вряд ли выживет. Поскольку военная победа оказывается недостижимой, он намерен разбомбить Украину, вернув ее в доиндустриальную эпоху, и поставить страну на колени.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские ракеты поразили примерно 30% энергетической инфраструктуры страны в течение первых двух дней устроенной Москвой бомбардировки. Это только начало. Миллионам украинцев сейчас грозит мрачная перспектива долгой зимы с ограниченным доступом к воде, отоплению и электричеству. Их бедственного положения может быть недостаточно, чтобы спасти неудавшееся путинское вторжение, но оно может спровоцировать одну из самых страшных гуманитарных катастроф двадцать первого века. Единственный способ предотвратить эту разворачивающуюся трагедию — предоставить украинцам оружие, необходимое им для самозащиты и победы в войне.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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