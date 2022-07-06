Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию 6 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Что происходит на санкционном фронте

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года на санкционном фронте было сделано немало. Вот я и хочу разъяснить, почему применяются санкции, что на самом деле произошло на санкционном фронте, как они влияют на Россию и как этот фронт будет дальше продвигаться.

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Почему же против России ввели санкции?

Здесь ответ очевиден — из-за вторжения России в Украину, а также из-за аннексии Крыма и первой российской военной интервенции на Донбасс в 2014 году. Добавим сюда целый ряд злонамеренных действий России, начиная с кибератак, вмешательство в выборы на Западе, взрывы в Чехии на складах боеприпасов, убийства за границей (Солсбери, Литвиненко и др.), не забываем и об отравлении Алексея Навального.

Часто возникает несогласие с тем, зачем вводятся санкции, почему Запад не может испробовать другие методы, переговоры, например?

Были переговоры Минск-1 и Минск-2, потом переговоры в нормандском формате. А после 24 февраля снова минский, а потом анталийский форматы. И были встречи президентов. Байден садился с Путиным за стол переговоров в Женеве, а затем главы внешнеполитических ведомств этих стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен снова вели переговоры в Женеве.

Реальность такова, что переговоры не увенчались успехом, и американские дипломаты предположили в ходе последних переговоров с российской стороной, незадолго до вторжения 24 февраля, что российская сторона, похоже, не желает вести переговоры. Аналогичное впечатление сложилось у участников переговоров в турецкой Анталье. То в Женеве, то снова в Анталье российская сторона оглашала требования и не была заинтересована в переговорах. Путин, похоже, уже определился со своим курсом действий.

Переговоры не увенчались успехом, а военные возможности ограничены

Теперь дискутируют о том, что стоит за вторжением России в Украину. Такие, как политолог, профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер, утверждают, что вина лежит на Западе и чрезмерном расширении НАТО. Но, несомненно, сам Путин поставил крест на этом аргументе, когда сначала в своей статье, опубликованной прошлым летом, он изложил доводы в пользу войны (неприятие права Украины на существование в ее нынешних границах и права России на земли, «отданные» Лениным Украине), а затем через год, уже в июне, выступая на Петербургском экономическом форуме, подчеркнул, что речь идет о расширении РФ. О чем вести переговоры Украине, когда само ее существование находится под угрозой? И как в 21 веке Запад может договориться с Путиным? Чтобы тот забрал украинские земли и уничтожил суверенитет страны?

В общем, мы пробовали вести переговоры. Все попытки провалились. Как насчет военных методов?

Что ж, НАТО могло бы встать на защиту Украины, но с учетом риска начала Третьей мировой войны существует очевидное нежелание со стороны существующих членов НАТО полного вовлечения в этот конфликт. Так что военный метод для Запада, хотя бы в плане прямого военного вмешательства, был отвергнут. Очевидно, что мы все еще можем продолжать вооружать Украину, чтобы помочь ей защититься, но это сопряжено с риском, и Путин таки предупредил НАТО о возможном возмездии, если альянс продолжит вооружать Украину.

Так что, лучший метод — не делать ничего?

Переговоры не увенчались успехом, а военные возможности ограничены, возникает вопрос, что еще может сделать Запад? Ничего не делать — это вариант. Но, безусловно, существует риск того, что Путин воспримет это как слабость, а, учитывая, что он сам заявил, что все дело в расширении РФ, вопрос я в том, где он остановится. Сначала Украина, потом Молдова, северный Казахстан, Грузия и все остальное постсоветское пространство? А как насчет того, чтобы Россия вернула свое влияние по состоянию на 1989 год, когда СССР контролировал страны Варшавского договора? Дальнейшая экспансия за пределы Украины может показаться маловероятной, но Россия захватила Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым, «ДНР/ЛНР», а теперь еще больше Донбасса и большей части Херсонской и Запорожской областей, плюс еще территории возле Харькова, Сум. Путин наработал четкий послужной список по территориальному расширению России. И думаете, дальше не пойдет?

Так что ничего не делать — не выход.

Как же тогда могут повлиять санкции?

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