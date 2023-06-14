Российский диктатор этого даже не заметил. О чем молчит Путин 14 июня, 11:57

На встрече с так называемыми военкорами Владимир Путин с энтузиазмом и вдохновением говорил о своей «спецоперации» против Украины

О подрыве электросетей, о создании «санитарной зоны» и прочих милитаристских вещах. О чем Владимир Путин не говорил — так это о людях.

Казалось бы, после обвинений в адрес Украины, что это ее действия привели к обрушению плотины Каховского водохранилища, Путин должен был бы рассказать своим собеседникам, как Россия собирается решать проблемы жителей Херсонской области — той самой области, которую он аннексировал. Но никакого интереса к этому, похоже, у российского президента нет. Мы, впрочем, уже знаем, как на самом деле решают проблемы людей, оказавшихся в зоне затопления, российские оккупационные войска — они стреляют им в спину, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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Ни слова Путин не сказал и о Крыме. Казалось бы, именно он, а не руководители «нацистской Украины», должен был бы быть озабочен развитием ситуации на полуострове после того, как фактически прекратил свое существование Северо-Крымский канал. И как теперь будет осуществляться водоснабжение Крыма? Как будет функционировать экономика полуострова? Что делать людям? Но Крым, похоже, всегда интересовал Путина исключительно как военный плацдарм. Будет там вода, не будет — кажется, это его совершенно не волнует. Лишь бы из Крыма можно было бы обстреливать Украину, лишь бы Крым удалось сохранить под российским контролем как свидетельство «победы над нацистами». А люди?

О чем Владимир Путин не говорил — так это о людях

А люди, думаю, не интересовали Путина никогда. Его правление начиналось с трагедии подводной лодки «Курск». Новый президент даже не прервал отпуск, а потом откровенно хамил женам погибших подводников. Сейчас уже мало кто помнит, что конфликт Владимира Путина и Бориса Березовского начался вовсе не с борьбы за власть, а после того, как контролируемый олигархом Первый канал позволил себе задаться вопросом о равнодушии Путина. Российский президент сделал из этой истории простой, я бы сказал, путинский вывод — нужно не проявлять или хотя бы имитировать сочувствие, а просто контролировать информационное пространство.

Именно после гибели «Курска» началась тотальная «зачистка» телевизионных каналов. О том, с каким безразличием Путин отзывался о судьбах заложников, оказавшихся в ловушке московского театрального центра на Дубровке, мы узнали только потому, что журналист Леонид Парфенов расшифровал реплики участников совещания у российского президента с помощью сурдопереводчика. Гласность не помешала проведению страшной «спецоперации», а Парфенов больше политических программ на российских телеканалах уже не вел…

Поэтому удивляться равнодушию президента Путина к будущему жителей украинского юга или Крыма не стоит. Это равнодушие, которое вскормлено всевластием двух десятилетий его правления. Именно оно позволяет Владимиру Путину относиться к людям как к пешкам в своих политических играх. Именно оно предопределило войну в Украине и может привести к новым войнам и новым страданиям миллионов людей, которые Путин, вполне, даже не заметит…

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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