До побед остался месяц 4 июля, 19:05

Чем жила страна 04 июля 2022 года

● До побед остался месяц. «Выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала», — заявил Кирилл Буданов, шеф Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью РБК-Украина. По его мнению, это может произойти в следующем году. А под конец текущего года будет «состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся».

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● Буданов уточнил, что в августе весь мир увидит первые победы Украины.

● Проигранная битва, но не проигранная война. Украинские войска покинули Лисичанск, чтобы не попасть в окружение, пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, выход ВСУ из города прошел без потерь. Хотя украинские силы могли бы долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. «Они бы просто уничтожили город издалека, потому не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали», — отметил Гайдай.

● И пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, а сейчас туда зашли войска. «Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это лишь одна битва, которую мы проиграли. Мы должны сохранить свои войска, чтобы, когда поступит достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли вести обычные действия и контратаки», — сказал Гайдай.

● Абсолютно логичное отступление. ВСУ отступили из Лисичанска, ведь существовал риск окружения группировки, а смысла удерживать город не было, рассказал Радио НВ Сергей Рахманин, член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. «После долгих кровопролитных боев, когда была прорвана оборона Вооруженных сил в районе Тошковки и охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято абсолютно логическое решение отступать на вторую линию обороны — Северск — Соледар — Бахмут», — объяснил он.

● «Эти бои, продолжавшиеся в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, самого Лисичанска — это были бои, которые прикрывали отход нашей группировки в сторону Северска, Бахмута, — уверен Рахманин. — Для того, чтобы сохранить подавляющее большинство личного состава и значительную часть вооружений, чтобы те части и подразделения, которые сражались в Луганской области, могли с наименьшими потерями отступить на вторую линию обороны».

● Путин скомандовал «отдохнуть». Российский диктатор Путин приказал своему министру обороны Шойгу дать «отдых» войскам, участвовавшим в оккупации Луганской области. Те, мол, должны «нарастить свои боевые возможности».

● Таким образом Путин косвенно признал, что его армия во время боев в Луганской области потеряла свой наступательный потенциал и не может дальше вести боевые действия.

● Враг продолжает давить. На Донецком направлении основные усилия вражеских группировок сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений ВСУ на границу Северск — Федоровка — Бахмут. Об этом сообщил Генштаб.

● На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки оккупанты форсировали реку Северский Донец, закрепляются в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

● Сконцентрируются на Донецкой области. Украинские силы отошли из Лисичанска, отступив на подготовленные оборонительные позиции, заявили в Минобороны Великобритании.

● «Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание РФ почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил», — сообщили британцы. Битва за Донбасс была ожесточенной и изнурительной, и вряд ли это изменится в ближайшие недели, добавили в ведомстве.

● ОРДЛО в огне. В ночь на 4 июля на оккупированных территориях Донецкой области прогремели взрывы. Их слышали в Снежном, Торезе и Харцызске. Соответствующие фото и видео опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.

● В Снежном начался пожар на территории завода Снежнянскхиммаш. Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара. В Торезе и Харцызске также сообщают о взрывах и сильных пожарах.

● Змеиный вернули в Украину. Операция по освобождению Змеиного завершена, сообщили в оперативном командовании Юг. На острове установлен украинский флаг.

● 30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря. В минобороны врага подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова, назвав это «жестом доброй воли».

● О Херсоне — ни слова. Информация СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от херсонских пригородов, не соответствует действительности и вредит военной операции. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра оперативного командования Юг, отметившая, что продвижение войск могут комментировать только военные.

● Ранее британский The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки сообщил, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона.

● В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов.

● Кремль готовит референдум на юге. Страна-агрессор готовится 11 сентября провести «референдум» в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. «Они готовятся. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», — сказал он в РБК-Украина.

● Буданов добавил, что у оккупантов до конца не определен сценарий их поведения на оккупированных территориях юга Украины.

● Не молчать о бойцах с Азовстали. У семей защитников Мариуполя, находящихся в плену у российских оккупантов, нет с ними связи и информации об их состоянии. Об этом рассказали представительницы Ассоциации семей защитников Азовстали.

● Супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко подчеркнула, что Украина соблюдает Женевскую конвенцию, которая защищает права военнопленных и гражданских, — строит спецлагеря для военнопленных и хранит в рефрижераторах тела российских военных.

Прокопенко сказала, что не слышала голос мужа почти полтора месяца и не знает, где и в каких условиях он находится. «Если бы это была война [с цивилизованной страной]… я бы регулярно узнавала от Красного Креста или самого Дениса, что с ним все в порядке, но наш враг циничен… и его оружие — нарушение правил, ложь, терроризм и казни. Я боюсь, что, если мы все будем молчать, станем покорно ждать хэппи-энда и решим полагаться только на тихую дипломатию — мы проиграем. Нам нужны все существующие правила и механизмы, которые могут помочь нам выиграть войну за Мариупольский гарнизон», — заявила она.

● Прокопенко вспомнила о разговоре с мужем за день до выхода с Азовстали. Тогда командир Азова сказал, что, согласно конвенции, с пленными бойцами должна быть регулярная связь. Такую возможность Украина предоставляет пленным российским военным, но у украинских ее нет.

● Минус 230 врагов. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 36 200 своих военных, из них 230 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1589 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 3754 (+10), артсистемы — 804 (+3), реактивные системы залпового огня — 246 (+0), средства ПВО — 105 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 658 (+4) и многое другое.

● Киев получит натовские танки. В случае продолжения войны и потребности в новом уровне обеспечения партнеры из НАТО передадут Украине танки и самолеты. Такое мнение в интервью LB.ua высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

● «Так же нам говорили, что гаубиц не будет, так же как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет. А потом и гаубицы появились, и РСЗО появились, и потом еще ПВО появилась. Теперь у нас остались танки несоветского типа и самолеты в списке. Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим», — отметил Кулеба.

● А еще глава МИД уверен, что вероятность прямого включения армии Беларуси в войну против Украины сильно зависит от успехов россиян. «До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что ВСУ в силах им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой заход. На данный момент они это четко осознают», — сказал Кулеба.

● В ожидании 500 млрд. евро. В швейцарском городе Лугано стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины, — она пройдет 4−5 июля. Как сообщают СМИ, в форуме примут участие представители 40 стран и 18 организаций.

● В ходе конференции представители Украины предложат масштабный план восстановления Украина-24. Как писало агентство Bloomberg, документ содержит около 2 тыс. страниц. В нем определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

● Официальные лица Евросоюза, по данным Bloomberg, заявили о внесении 500 млрд евро ($523 млрд) для реализации плана по восстановлению Украины.

● Конференция в Лугано может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира, заявил Владимир Зеленский.

● Москва должна заплатить. План восстановления Украины после войны уже оценивается в $750 млрд, важным источником является конфискация средств страны-агрессора. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе конференции в Лугано.

● «Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд. Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов», — сказал Шмыгаль.

● Также среди источников восстановления премьер назвал международные гранты, льготные кредиты международных финансовых институций, инвестиции частного сектора и внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.

● Принципы от Зеленского. Президент Владимир Зеленский выступил на конференции в Лугано по видеосвязи, назвав основными принципами восстановления Украины безопасность, технологичность, экологичность, безбарьерность и прозрачность. А кроме того — укоренение проектов восстановления в реальную экономическую жизнь Украины, чтобы результаты работали долгосрочно. «Это — создание рабочих мест и новых производств в Украине, локализация ваших бизнес-процессов в Украине», — подчеркнул президент.

● При этом, по словам главы государства, речь идет не только о восстановлении «материи жизни», но и об институционном развитии. Он подчеркнул, что восстановление Украины и движение страны к вступлению в Евросоюз предполагает реформы.

● Задача поколений. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также выступившая в Лугано, анонсировала высокого уровня международную конференцию с мировыми экспертами для восстановления Украины. «Восстановление Украины — задача поколений. Мы также должны привлекать внешние советы от самых ярких умов и ведущих мировых экспертов по реконструкции», — заявила она.

● Фон дер Ляйен добавила, что конференция будет организована вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ее планируют провести после окончания лета.

● Также фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа уже предложила украинскому правительству платформу для управления реконструкцией, объединяющую всех партнеров, руководить которой будет Киев. Та будет формировать стратегические ориентиры и приоритеты.

● Новый инструмент помощи. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предложил расширить помощь Украине за счет создания нового инструмента — нового трастовый фонд ЕС-Украина Gateway. Об этом заявила вице-президент банка Тереза Червинска на конференции в Лугано.

● «Это дополнительный инструмент для восстановления критической инфраструктуры. С этим трастовым фондом ЕИБ надеется предоставить помощь в тех направлениях, где наиболее необходимо», — отметила Червинска.

● Портфель ЕИБ в Украине составляет 7 млрд евро, и с начала войны уже было выделено около 700 млн евро.

И для финала:

● В ожидании седьмого пакета санкций. В Евросоюзе хотят согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до конца июля, сообщил журналист Рихард Йозвяк. По его словам, в новом пакете будут закрыты некоторые лазейки, а также наложено эмбарго на импорт золота, но не будет санкций касательно газа и ядерной энергетики.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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