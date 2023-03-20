«Мировой полицейский». На что намекает Си Цзиньпин своим визитом в Москву 20 марта, 16:50 Эксклюзив NV Это первый визит Си в Россию и вторая личная встреча его с Путиным с начала российского полномасштабного вторжения в Украину (Фото:REUTERS)

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Це перша подорож Сі до Росії та друга особиста зустріч його з Путіним із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Крім того, візит відбувається на фоні видачі ордеру на арешт російського диктатора Міжнародним кримінальним судом. Хоча, ні Китай, ні РФ не визнають юрисдикцію Гааги. Тому, навряд чи, це якось змінить порядок денний зустрічей та обмін люб’язностями, який уже стартував.

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Важливе інше. Напередодні візиту з’явилися статті Путіна у китайському виданні та Сі у російському, головним лейтмотивом яких є «особливий» характер дружніх відносин між обома країнами. Китай продовжує займати так звану «об'єктивну» позицію щодо російсько-української війни та наполягає на початку мирних переговорів, за що, безперечно, йому вдячний російський диктатор.

Те, що візит і справді супроводжуватиметься взаємним обміном приязними заявами підтверджують попередні зустрічі та розмови. Зокрема, ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, Путін зустрічався із Сі Цзіньпіном під час зимової олімпіади в Китаї. Саме під час цієї зустрічі обидва проголосили про початок «безмежної дружби» та поглиблення стратегічної координації на міжнародній арені між Росією та Китаєм. Також лідери у спільній заяві зобов’язалися спільно протидіяти зовнішнім силами, що прагнуть підірвати безпеку та стабільність у регіонах. Таким чином Росія дипломатично підтримує прагнення Китаю отримати контроль над Тайванем, а Китай також продовжує називати російське вторгнення «українською кризою» чи «конфліктом».

Наступна особиста зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна відбулася у вересні в Самарканді під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва. Після російського вторгнення позиція КНР залишається незмінною: китайці не надають прямої допомоги Росії, але і не закликають їх вивести свої війська з України. На саміті Сі та Путін знову запевнили один одного про підтримку та спільні дії на міжнародній арені. Натомість, вважається, що саме тоді Китай жорстко попередив російського диктатора про будь-яке використання ядерної зброї. Експерти навіть припускали, що все-таки певні «ліміти» у дружбі між РФ та КНР є, адже такі країни як Індія чи Туреччина надають більшу допомогу Росії для обходу санкцій та продажу своїх енергетичних ресурсів, ніж Китай.

Потенційно можливе обговорення надання КНР летального озброєння російській армії

30 грудня 2022 року обидва провели ще одну віртуальну зустріч, де Путін якраз і запропонував Сі відвідати Москву. Важливо, що ця зустріч відбувалася вже після безпрецедентного переобрання Сі Цзіньпіна лідером Комуністичної партії Китаю на жовтневому з'їзді. Тому незважаючи на нібито «похолодання відносин» теплий тон розмов знову повернувся. Лідер КНР заявив, що «Китай готовий об'єднати зусилля з Росією та всіма іншими прогресивними силами в усьому світі, які виступають проти гегемонії та політики сили, відкидають будь-який односторонній рух, протекціонізм і залякування».

Крім того, саме під час цієї розмови з’явилася тема неповернення до «ментальності Холодної війни». КНР починає позиціонувати себе, як головну силу, що протистоїть США, їхньому лідерству у світі та створенню «нерівноцінних» блоків. Загалом від початку російського вторгнення відносини між Китаєм та США значно погіршилися. Особливо на початку 2023 року через збиття над територію США китайського аеростату та публікацією китайським дипломатичним відомством програмного документу «Гегемонія США та її небезпека » . У ньому китайці вслід за російською пропагандою прямо звинувачують США у розпалюванні регіональних конфліктів, зловживання експортним контролем та однобоким застосуванням санкцій. Натомість інший китайський концептуальний документ щодо Глобальної ініціативи з безпеки пропонує альтернативу так званому «американському світопорядку».

Таким чином візит Сі Цзіньпіна до Москви є безумовно демонстрацією не так підтримки Росії у її війні з Україною, як промоцією китайських стратегічних ініціатив та їхніх переваг. І тут важливо зазначити, що російська дипломатія не грає ключової ролі. Незважаючи на запевнення у взаємній дружбі та координованих діях на міжнародній арені, ця координація йде від китайської сторони.

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КНР намагається стати лідером країн Глобального півдня саме на них направлені меседжі про несправедливих американських імперіалістів та розпалювання ними регіональних конфліктів. Росія натомість виступає предметом, який використовують з дипломатичною та ресурсною (дешеві нафта та газ, озброєння, частини для атомної енергетики) метою.

Сі намагається також підвищити свою роль через створення образу «світового поліцейського». Вдалим прикладом цього стало посередництво між Іраном та Саудівською Аравією щодо відновлення дипломатичних відносин. Китайський мирний план для врегулювання російсько-української війни також має на меті підняти Китай до статусу міжнародного медіатора. Однак навряд чи це відбудеться у найближчі місяці, з огляду на перебіг дій на фронті. Крім того, поки не зрозуміло, чи проведе китайський лідер також розмову з українським президентом. Навіть якщо і так, то після триденного візиту у Москві це точно не буде на користь Україні та нашій позиції. Тому мирний план служить перш за все комунікаційні меті китайців — адже з часу своєї публікації напередодні річниці російського вторгнення, він не зникає з міжнародного обговорення.

Попри це навряд чи КНР допустить програшу та дестабілізації ситуації в РФ, особливо якщо йдеться про дезінтеграційні процеси. Які би не були переваги у ресурсах Сибіру та поверненні колишніх китайських територій, хаос на своїх кордонах зменшить шанси Китаю на світове лідерство. Тому потенційно можливе обговорення надання КНР летального озброєння російській армії. Це може бути зроблено таємно через інші країни, або через надання більшої кількості озброєння Іраном чи Північною Кореєю та її заміщення китайськими аналогами.

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