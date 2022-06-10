Ирония судьбы. К чему может привести война в Украине 10 июня, 09:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Томас Фридман: А что если Путин решит, что ему не нужен никакой компромисс, и вместо этого захочет, чтобы Украина медленно и мучительно умирала? (Фото:REUTERS)

Если эта война ненароком не взорвет планету, она может со временем, поддержать ее и сократить основной источник денег и власти Путина

Вот удивительный факт: в то время, когда американцы не могут прийти к согласию практически ни по какому вопросу, устойчивое большинство выступает за предоставление щедрой экономической и военной помощи Украине в ее борьбе с попыткой Владимира Путина стереть ее с лица земли. Это вдвойне удивительно, если учесть, что еще несколько месяцев назад большинство американцев не могли найти Украину на карте, поскольку это страна, с которой у нас никогда не было особых отношений.

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Однако сохранение этой поддержки в течение лета будет вдвойне важно, поскольку война в Украине переходит в фазу «сумо» — когда два гигантских борца пытаются выкинуть друг друга за пределы ринга, но ни один не хочет уходить и при этом не может победить.

Хотя я ожидаю некоторой «эрозии» по мере того, как люди осознают, насколько сильно эта война взвинчивает мировые цены на энергоносители и продовольствие, я все же надеюсь, что большинство американцев будут держаться до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет военным путем или не заключит достойное мирное соглашение с Путиным.

Мой оптимизм на ближайшую перспективу проистекает не из чтения опросов, а из чтения истории — в частности, новой книги Майкла Мандельбаума «Четыре возраста американской внешней политики: Слабая держава, великая держава, сверхдержава, гипердержава».

Мандельбаум, заслуженный профессор внешней политики США в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (в 2011 году мы совместно написали книгу), утверждает, что, хотя отношение США к Украине может показаться совершенно неожиданным и новым, это не так. Если взглянуть на ситуацию вокруг внешней политики США, которую он убедительно описывает сквозь призму четырех различных силовых отношений Америки с миром — то отношения двух стран на самом деле вполне знакомы и предсказуемы. Действительно, настолько, что и Путину, и председателю КНР Си Цзиньпину было бы полезно прочитать эту книгу.

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