Еще один важный момент. Что означает назначение Умерова министром обороны 5 сентября, 19:13

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Алексея Резникова

Это стало самой крупной перестановкой среди руководства страны с момента начала полномасштабного вторжения России более 18 месяцев назад. Отставка Резникова произошла после нескольких недель спекуляций по поводу обвинений в финансовых нарушениях в Министерстве обороны и отражает стремление Украины продемонстрировать нетерпимость к обвинениям в коррупции.

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На смену Резникову должен прийти Рустем Умеров, который в настоящее время возглавляет Фонд государственного имущества Украины, а ранее играл ключевую роль во время переговоров по обмену пленными с Россией и Черноморской зерновой инициативе при посредничестве ООН. Умеров сам по себе является сильным кандидатом, однако его статус представителя мусульманского крымско-татарского меньшинства Украины делает его назначение особенно символичным. После утверждения Умерова в Украине будет президент-еврей и министр обороны-мусульманин, что подчеркнет этническое разнообразие среди руководства страны и покажет абсурдность российских пропагандистских нарративов о «нацистской Украине».

Когда 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин впервые начал полномасштабное вторжение в Украину, он назвал «денацификацию» страны одной из двух ключевых целей войны, наряду с полной демилитаризацией Украины. При этом он опирался на десятилетия, наполненные похожей дезинформацией. В самом деле, уничижительное изображение украинцев как фашистов путинским режимом можно проследить еще со сталинских времен.

На протяжении всей холодной войны московские пропагандисты пытались дискредитировать многовековую борьбу Украины за независимость, связывая ее с сотрудничеством с нацистами. В постсоветскую эпоху российские официальные лица активно пытаются возродить эту клевету, последовательно доказывая, что демократическая революция на Евромайдане 2014 года была на самом деле ультраправым переворотом, превратившим страну в рассадник фашизма. К моменту полномасштабного вторжения в прошлом году упоминания «нацистской Украины» стали абсолютно нормальными в выверенных до последнего слова и подвергнутых жесткой цензуре российских СМИ.

Все это — еще одно напоминание о том, что война Путина основана на бесстыдной лжи

Этот нацистский нарратив предсказуемо хорошо прижился среди внутренней российской аудитории, привыкшей воспринимать современную политику через искажающую призму пережитого Советским Союзом катастрофического опыта Второй мировой войны. Возможно, более удивительно то, что этот нарратив также был воспринят за пределами России некоторыми левыми и противниками доминирующей роли Америки в международных делах. Однако, что очень важно, никто так и не смог представить убедительных доказательств в поддержку громких заявлений Кремля.

В то время как российские пропагандисты твердят о том, что современную Украину заполонили нацисты, украинские ультраправые группировки на самом деле находятся на периферии политического ландшафта страны. На президентских выборах 2014 года, состоявшихся всего через несколько месяцев после народного восстания, охарактеризованного Россией как фашистский путч, двух ведущих ультраправых кандидатов поддержали менее 2% избирателей. Пять лет спустя основные националистические партии Украины попытались преодолеть многолетний опыт неудачного голосования, создав коалицию для участия в парламентских выборах. Они получили всего 2,15% голосов. Эти жалкие результаты напоминают о том, что, вопреки диким утверждениям Кремля, поддержка ультраправых политиков в современной Украине ниже, чем практически в любой другой европейской стране.

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины весной 2019 г. стало очередным ударом по российским фантазиям о «фашистской Украине», не подкрепленным фактами. Еврейские корни Зеленского и его громкая карьера в шоу-бизнесе в качестве русскоязычного комика теоретически должны были сделать его архетипическим врагом якобы националистически настроенного украинского населения, однако еврейская принадлежность Зеленского никогда не вызывала вопросов у украинских избирателей, избравших его с большим перевесом в 73%.

Российские официальные лица и пропагандисты какие только отчаянные попытки не предпринимали, чтобы объяснить, как в якобы нацистской стране может быть такая подавляющая поддержка еврейского лидера. Наиболее известным стало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью итальянскому телевидению весной 2022 года о том, что еврейские корни Зеленского ничего не значат, поскольку у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь». Позорные высказывания Лаврова вызвали предсказуемый резонанс. После того, как международное осуждение слилось в хор, возглавляемый Израилем, Путин вынужден был вмешаться и лично извиниться перед израильским премьером от имени своего министра иностранных дел.

Теперь Кремль должен объяснить, как его кошмарное видение ксенофобской и нетерпимой Украины согласуется с назначением мусульманина из этнического меньшинства на пост министра обороны во время, возможно, самой важной войны за всю историю страны. Конечно, Рустем Умеров был выбран не по национальному или религиозному признаку, а потому, что его считают лучшим кандидатом на эту должность. Тем не менее, такой выбор был бы немыслим, если бы Украина хотя бы отдаленно напоминала ультраправую антиутопию российской пропаганды.

Все это — еще одно напоминание о том, что вторжение Путина в Украину основано на бесстыдной лжи. Пытаясь замаскировать свою незаконную агрессивную войну, Россия цинично использовала самые болезненные исторические раны Европы и пыталась дегуманизировать своих украинских жертв, безосновательно причисляя их к современным преемникам нацистской Германии.

В действительности единственными фашистами в Украине являются сейчас российские войска, посланные Путиным для уничтожения украинской государственности и стирания украинской идентичности. Эти солдаты авторитарной империи ведут жестокую, но в конечном итоге проигрышную борьбу против обретающей все большую уверенность в себе Украины, которая чувствует себя комфортно в своем многообразии и объединена своей европейской идентичностью.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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