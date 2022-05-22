Следующий крупный фронт в войне. Как сорвать план Путина 22 мая, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Пока продолжается блокада Черного моря, возникают реальные проблемы не только для Украины, но и для остального мира. Уступать эти воды России совершенно бессмысленно

С самого начала этой войны возникло естественное беспокойство по поводу трудностей, связанных с ее ограничением двумя воюющими сторонами в пределах определенных географических границ. Это беспокойство чаще всего выражается в сценариях, в которых Владимир Путин, увидев, что его амбиции подорваны, а его силы на пределе, в гневе начинает всех крушить, используя даже ядерное оружие.

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Хотя никто не осмеливается исключить проявление высшей иррациональности со стороны российского лидера, как я утверждал здесь и в New Statesman, использование ядерного оружия не решило бы никаких стратегических проблем для России, а наоборот создало бы множество других. Не было никаких указаний на то, что Путин думает в этом направлении: пока он даже не готов к эскалации, признав, что действительно ведет войну, а не просто ограниченную «спецоперацию». Резервистов призывали на войну почти тайно, а не путем полной мобилизации. Путин установил «красную черту» в начале военных действий, потребовав от стран НАТО воздерживаться от прямого вмешательства в войну, и до сих пор это соблюдалось. На данный момент НАТО оказывает влияние, просто поддерживая Украину на плаву в экономическом и военном отношении.

Однако есть еще один аспект этой войны, которому уделялось недостаточно внимания, хотя сейчас он постепенно оказывается в центре и который может усилить давление в пользу операции НАТО. Это необходимость снять блокаду, которую Россия успешно установила против южных портов Украины в Черном море. Это необходимо не только из-за последствий для разрушенной экономики Украины, но и для поставок основных сельскохозяйственных продуктов в остальной мир. Если российские силы будут продолжать отступать, а дипломатия, направленная на завершение войны, усилится, это станет критическим вопросом, который необходимо решить, возможно, в связи с требованиями России об освобождении от санкций. Если это не будет решаться дипломатическим путем, то к основным морским державам могут быть предъявлены требования по проведения операций по освобождению судоходства для прорыва блокады.

Россия проигрывает

Прежде чем мы рассмотрим войну на море, нам нужно напомнить себе о состоянии войны на суше, ибо одно влияет на другое. Приближается конец второй фазы войны. В конце марта русские резко изменили фокус своих операций с первой фазы, на которой они стремились получить контроль над всей Украиной, сначала взяв ее столицу Киев, на Донбасс, область, отмеченную в российских обоснованиях для войны, и где она добилась первых успехов. На этом втором этапе они будут использовать свою очевидно сильную позицию, чтобы окружить и уничтожить основные силы украинских сил, базирующихся в регионе (Объединенные силы), и таким образом завершить оккупацию определенного и защищаемого участка украинских территорий. Эти территории уже были до этого подготовлены к возможному присоединению к России — в части управления, языка, валюты, образования и так далее.

Крупнейшие военно-морские державы должны думать наперед

Но эта попытка потерпела неудачу, и, хотя российские войска продолжают некоторые пробные наступления, они в значительной степени заблокированы. Карта кампании не сильно отличается от той, что была месяц назад. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина «может выиграть эту войну». А разведка Министерства обороны Великобритании, отметив, что российская армия потеряла значительную треть своих первоначальных наземных боевых сил, заметила, что теперь она «значительно отстает от графика». Это история о сокращении целей. Когда начался второй этап, аналитики указывали на Днепр как на вероятную цель. Тогда в центре внимания был Славянск, а теперь это Северодонецк, второй город Луганской области, гораздо ближе к основным силам российских войск.

Главной целью может быть завершение оккупации до административных границ Луганской области, даже если они не смогут сделать то же самое с Донецким регионом.

Это превращается в крупную битву, и дорого обходится обеим сторонам. На подступах к Северодонецку уже идут бои. Украинцы взорвали мост, соединяющий его с Рубежным, который держит Россия. Когда 11 мая российские войска попытались переправиться через реку Северский Донец, они потерпели серьезную неудачу, когда украинцы заметили тактически неумелую переправу. В результате было убито или ранено более 485 солдат (из 550) и уничтожено 80 единиц техники.

Даже если российские силы в конце концов возьмут Северодонецк, их ограниченные возможности для проведения крупных маневров могут привести к тому, что они займут более оборонительную позицию. Самым значительным событием последних дней (помимо неизбежного, но сильно затянувшегося прекращения сопротивления в Мариуполе) стало отступление с позиций вокруг Харькова, ставшего жертвой ужасных российских бомбардировок. Это порождает новые возможности для украинцев, в том числе угрозу сосредоточения российских войск собственным окружением. Тем временем украинские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед, обстреливая российские позиции недалеко от Херсона, города, который русские смогли взять без особых боев в начале войны.

Таким образом, приоритет для России может сместиться на укрепление своих позиций, сдерживание новых украинских наступлений, пока пытается пополнить свои силы, чтобы в какой-то момент возобновить наступление или даже искать политическое урегулирование на основе линий прекращения огня, которые оставят ей значительный кусок украинской земли. Это приводит к предположению, недавно высказанному Аврил Хейнс, директором Национальной разведки США, о затяжной войне, которая продлится до следующего года и далее, что усугубит экономические и политические проблемы и напряжение в Европе и остальном мире, так же, как и в двух воюющих странах.

Эта перспектива помогает объяснить увеличение количества звонков на высоком уровне, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, обращавшегося к Путину, и министра обороны США Ллойда Остина в его первых прямых переговорах со своим российским коллегой о необходимости прекращения огня. Трудно понять, почему украинцы должны соглашаться на это, поскольку Россия по-прежнему оккупирует большую часть их земель, а согласованная позиция НАТО остается в том, что решение о целях войны и мирных соглашениях остается за Киевом. Тем не менее, желание положить конец войне ощутимо, даже если Путин все еще держится за какие-то достижения.

Украина предпочла бы не торопиться с крупным наступлением, которое все еще находится в стадии подготовки. Это потребует больше усилий, чем оборонительные операции, поэтому риски сместятся. Украина будет стремиться вернуть значительную часть территории. И у неё все еще есть основания для уверенности. Украинская армия последовательно побеждала российскую. Их тактика сыграла на их силе и знании местности. Запад их сейчас хорошо снабжает, в том числе жизненно необходимой современной артиллерией, а российские запасы истощены, на вооружении у них — старая и не всегда надежная техника. На бумаге имеется достаточное количество российских сил, которые при грамотном руководстве могут осложнить жизнь украинским войскам. Это, однако, преуменьшает проблему поддержания морального духа армии, которая мало чего добилась с первых дней войны, потеряла большое количество людей и снаряжения и теперь, скорее всего, будет двигаться как назад, так и вперед. Были сообщения о подразделениях, отказывающихся присоединиться к бою, и об отдельных солдатах, не желающих воевать и уклоняющихся от службы на передовой. Я могу понять осторожность при прогнозировании победы Украины, но трудно понять, откуда берется российская мотивация.

Морская война и остров Змеиный

В то время как сухопутная война продолжается, на море происходит иная конфронтация. Гораздо меньше внимания уделялось морским событиям, потому что тут силы представлялись более неравными, и, по крайней мере, на первых порах российский флот максимально использовал свои преимущества. Их Черноморский флот начал войну с несколькими ракетными корветами и фрегатами, подводными лодками типа «Кило» и старым крейсером «Москва» в качестве флагмана. К ним присоединились десантные корабли Балтийского и Северного флотов.

Действия России по аннексии Крыма в 2014 году отчасти были мотивированы ее желанием избежать любого вызова своей военно-морской базе в Севастополе. В процессе закрепления на этой базе она также приобрела три четверти ВМС Украины. В начале войны в феврале украинский флот был еще небольшим, всего 5000 моряков, и состоял в основном из патрульных кораблей. Вскоре они стали мишенью для русских, а один из них, «Славянск», подаренный США Украине в 2019 году, был потоплен в первую неделю марта. Закрыв Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным, и разместив корабли у Одессы и других украинских портов, Россия смогла установить эффективную блокаду. Это было сохранено. Она также использовала корабли и подводные лодки для нанесения ракетных ударов по объектам в Украине.

Б. Дж. Армстронг подводит итоги военно-морских успехов России:

«За установлением господства на море вскоре последовало использование Азовского и Черного морей для операций, влияющих на события на берегу. Азовское море было перекрыто, а украинские порты заблокированы, что привело к перекрытию как военных, так и коммерческих перевозок. Российский флот использовал Азовское море для усиления операций на берегу и способствовал жестокому и продолжающемуся штурму Мариуполя. А Черноморский флот выпустил сотни ракет в ходе широкомасштабного обстрела, который способствовал как тактическому эффекту, так и неизбирательному уничтожению гражданских целей. Несмотря на легитимность российской агрессии, законность морских операций и явное движение к военным преступлениям, через призму военно-морской стратегии и в драматическом сравнении с неудачами российской армии российский флот эффективно выполнял свою работу.

И все же не все пошло своим чередом. В соответствии с режимом Турецких проливов, установленным в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, Турция может закрыть проливы для воюющих военных кораблей. Она уже сделала это с российскими военными кораблями, ограничив возможности России укрепить свои позиции в Черном море. Кроме того, в то время как морские десанты на раннем этапе поддержали атаку на прибрежный город Мариуполь, усилия России по переброске дополнительных сил для битвы были подорваны, когда украинцы потопили десантный корабль «Саратов» во время его разгрузки у причала в Бердянске. И хотя в какой-то момент ожидалось десантное нападение на Одессу, оно так и не состоялось, отчасти потому, что русские войска не смогли подойти достаточно близко в своем наземном наступлении. Наиболее серьезно 13 апреля 2022 года украинские силы использовали противокорабельные ракеты собственного производства «Нептун» и потопили российский флагман «Москва».

Это поощряет осторожность России. Она должна беспокоиться о том, чтобы другие корабли не стали уязвимыми для атак с участием самолетов, беспилотников и противокорабельных ракет, возможно, запускаемых с относительно небольших кораблей. Это одна из причин, по которой крошечный остров Змеиный (примерно в 30 милях от побережья Украины) стал важным. Он был захвачен Россией в начале войны. Широкую известность получил момент, когда «Москва» приказала украинским солдатам сдаться, «во избежание кровопролития и ненужных жертв. Иначе вас разбомбят». На это ответили: «Русский военный корабль, иди нах*й». Считалось, что 13 украинских военных на острове погибли. Вскоре выяснилось, что они попали в плен.

Украина отомстила, когда «Москва» была потоплена. В ее отсутствие роль острова стала более важной. Если бы русские смогли установить на нем системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, они могли бы компенсировать потерю «Москвы», помогая удерживать блокаду и потенциально поддерживая операции по соединению с российским гарнизоном в отколовшемся анклаве Приднестровье в Молдове, который находится недалеко от Одессы, хотя сейчас это кажется далеко за пределами возможностей Москвы.

Недавно за остров Змеиный шла битва. Украина опубликовала доказательства атак на зенитные комплексы, корабль поддержки, два десантных корабля и российский вертолет, когда он высаживал российских морских пехотинцев. Со своей стороны минобороны России заявило, что предотвратило попытку украинцев захватить остров и сбило самолеты (пророссийские соцсети пестрят историями о том, как это было ужасно для Украины). На практике трудно понять, как какая-либо сила может чувствовать себя в безопасности на таком маленьком и изолированном пространстве. 12 мая Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, пояснил, что тот, кто удерживает остров Змеиный, контролирует «надводную и в некоторой степени воздушную обстановку на юге Украины» и может «в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины». Хотя он признал, что вернуть себе территорию может быть сложно, он был более чем уверен, что русским можно будет отказать в этом.

Влияние блокады

Пока продолжается блокада, возникают реальные проблемы не только для Украины, но и для остального мира. За первый месяц конфликта в украинских портах и ​​на Черном море было атаковано не менее восьми торговых судов. Один из них, «Хелт», затонул у берегов Одессы, вероятно, подорвавшись на мине, в результате чего погибли два члена экипажа. Многие торговые суда застряли в украинских портах и ​​не могут из них выйти. Страховые взносы для судов, планирующих плавание в этом районе, в настоящее время непомерно высоки. 20 апреля Международная морская организация сообщила, что 84 корабля с 500 членами экипажа попали в ловушку (остальные экипажи были репатриированы).

Это имеет серьезные последствия. В 2019 году Украина обеспечила 42% мирового экспорта подсолнечного масла, 16% экспорта кукурузы, а также 10% ячменя и 9% пшеницы. Продовольственное агентство ООН сообщило 6 мая, что в Украине застряло около 25 миллионов тонн зерна. В то время как Украина является основным источником поставок сельскохозяйственной продукции в Европу, то Москва может быть счастлива видеть, как она страдает. Она также играет важную роль в поставках в такие страны, как Египет, Ливан и Алжир.

Повышение цен достигло 50% в некоторых развивающихся странах. Это своего рода инфляция, которая может вызвать серьезные волнения. Между тем, несмотря на то, что российские силы обвиняются в уничтожении складских помещений и краже сельскохозяйственной техники, предполагается, что Россия отправила в Сирию груз в 27 000 тонн зерна из 440 000 тонн, украденных с территории оккупированной Украины.

Принимая 9 мая президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Владимир Зеленский подчеркнул важность Одессы для экспорта сельскохозяйственной продукции Украины и, следовательно, для мировых поставок продовольствия. «Это удар не только по Украине, — сказал он. — Без нашего сельскохозяйственного экспорта десятки стран в разных частях мира уже находятся на грани нехватки продовольствия. И со временем ситуация может стать — откровенно говоря — пугающей». Мишель подтвердил эту ужасную ситуацию, добавив: «Нам нужен глобальный ответ». Украинские фермеры сейчас готовятся к уборке урожая, который они посадили прошлой зимой, но им не хватает места для хранения. 14 мая министры Большой семерки заявили, что:

«Неспровоцированная и преднамеренная агрессивная война России усугубила глобальные экономические перспективы резким ростом цен на продовольствие, топливо и энергию. В сочетании с тем, что Россия блокирует пути экспорта украинского зерна, мир сейчас сталкивается с ухудшением состояния продовольственной безопасности и недоедания. Это имеет разрушительные последствия для некоторых из наиболее уязвимых слоев населения, а растущие расходы также затрудняют предоставление помощи для гуманитарных организаций и агентств по оказанию помощи наиболее нуждающимся. И это в то время, когда 43 миллиона человек уже были в шаге от голода.

Можно ли что-то сделать, чтобы облегчить кризис? Некоторое количество зерна уже перевозится поездами, и ЕС планирует создать сухопутный коридор к польским портам на Балтийском море, но это медленный процесс, который едва ли может смягчить развивающийся глобальный продовольственный кризис. ИМО утверждала, что необходимо создать морской коридор, чтобы корабли, оказавшиеся на мели, могли уйти, но мины делают это проблематичным.

24 апреля глава крупнейшего в мире судоходного оператора призвал НАТО обеспечить военно-морское сопровождение торговых судов, проходящих через Черное море: «Мы должны требовать, чтобы наше судоходство и морские перевозки были защищены в международных водах. Я уверен, что НАТО и другие должны сыграть свою роль в защите коммерческого флота».

Предложение было недавно выдвинуто адмиралом Джеймсом Ставридисом, бывшим высокопоставленным командующим НАТО.

Стоит рассмотреть систему сопровождения украинских (и других национальных) торговых судов, которые хотят заходить в Одессу и выходить из нее. Это было бы похоже на сопровождение операции «Эрнест Уилл» для торговцев в Персидском заливе во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. Огромное Черное море в основном является международными водами. Военные корабли НАТО могут свободно перемещаться почти везде, где они хотят, в том числе в территориальных водах Украины и в ее исключительной экономической зоне протяженностью 200 миль. Уступать эти воды России совершенно бессмысленно. Вместо этого ждите, чтобы они стали следующим крупным фронтом в войне в Украине.

Проблема возникла прошлым летом, когда Великобритания отправила HMS Defender в Черное море и его продолжение, Азовское море, с миссией по обеспечению свободы судоходства, что, безусловно, вызвало раздражение россиян, которые произвели предупредительные выстрелы. Заместитель министра иностранных дел России тогда настаивал на том, что в следующий раз бомбы будут сброшены «не только на его пути, но и в цель».

Защита коммерческого судоходства отнюдь не является простым вариантом. В эскорт должны быть включены тральщики. Сопровождающие боевые корабли также могут пострадать от мин. Чтобы санкционировать операцию, в НАТО должно быть единодушие, и Турция, в частности, должна подписаться. Из-за Договора Монтрё у нее есть эффективное право вето, поскольку ей нужно будет разрешить военным кораблям НАТО двигаться через проливы из Средиземного моря в Черное море, и она не всегда предсказуема в таких вопросах. Самое главное, до сих пор считалось, что это было бы неоправданно провокационным шагом, с учетом тех же опасений, которые заставили НАТО отвергнуть призывы к созданию «запретной для полетов зоны» над Украиной в начале войны, поскольку это может привести к прямой конфронтации с российскими военно-морскими силами.

Тем не менее, хотя такое благоразумие можно понять, цели и поведение в этом случае были бы совершенно иными. Принцип свободы судоходства важен как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и здесь. Корабли будут находиться в международных или украинских водах, и не будет законных оснований препятствовать мирному проходу торговых судов. Россияне даже не объявили формальную блокаду. Сопровождающие силы не будут пытаться инициировать какие-либо прямые морские бои. Тем не менее, на данный момент НАТО, похоже, опасается продвигать эту идею вперед.

Были предположения, что было бы разумнее организовать нечто подобное под эгидой ООН, но Россия может наложить тут вето. Эту задачу могла бы взять на себя широкая коалиция стран, в том числе не входящих в НАТО, но для этого все равно потребуются серьезные военно-морские силы. Вопрос о предоставлении Украине возможности экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию будет занимать важное место в повестке дня любых общих переговоров о прекращении огня, и вскоре Россия свяжет его с обсуждением ослабления экономических санкций. Она также захочет решить проблемы с собственной внешней торговлей. Большинство крупных судоходных компаний приостановили свои рейсы в российские порты и из них. Западные страны запретили судам под российским флагом, принадлежащим и эксплуатируемым, заходить в их порты.

Но если война затянется, эта проблема не исчезнет. Чем больше будет угроза мировым поставкам продовольствия, тем больше будет возрастать потребность в решительных действиях. Крупнейшие военно-морские державы должны думать наперед.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лоуренса Фридмана. Републикация запрещена.

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