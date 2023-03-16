Путин впервые через год встретился с бизнесом. Зачем? 16 марта, 17:00 Путин на встрече с российскими предпринимателями пригрозил Западу дефицитом репы (Фото:REUTERS)

Вот они собрали в один зал кучу миллионеров и миллиардеров и все, что оттуда вышло и о чем все говорят — это фраза Путина о репе

Путин впервые через год встретился с бизнесом. Чтобы что? Вот они собрали в один зал кучу миллионеров и миллиардеров и все, что оттуда вышло и о чем все говорят — это фраза Путина о репе, когда он пригрозил странам Запада дефицитом репы, мол, «придется к нам ехать». Все. Другое пустота? Ну, то есть можно представить, конечно, что Путин таким образом говорит, что ничего, что есть санкции на нефть, ничего, что потеряли рынок газа Европы, ведь у нас есть «репа». И будем эту «репу» продавать. На Западе нечего есть. Скоро организуем РипаПром, 51% акций которого запишем на бабушку Кабаевой и будем экспортировать.

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Ради чего? Единственная мысль — имитация нормальности. Имитация ситуации, где ничего не происходит. Все идет по плану. А дефицит бюджета — не смотрите туда. Вон, в Европе нечего есть.

Россияне сбили американский беспилотник. Целые два самолета Су-27 поливали его топливом (ну а что, продавать уже некуда, можно выливать в море), пока не тронули пропеллер и не сбили. И чтобы что?

Имитация силы «дерзкий в подворотне» — любимая игра Путина. Он знает, что никто ничего не будет делать из-за такого инцидента, никто не пойдет на эскалацию через дрон, а значит, можно всем показать, что ты страшен, силен и ничего не боишься. И нашел, где ударить это коварное НАТО. И показывать всем, что ты будто потопил у Крыма авианосец. Как Моська, гавкающая на слона. А потом хвастается, как она сильна и страшна. Все ведь видели, что она гавкала, и ей за это ничего не было.

Ради чего? Единственная мысль — имитация нормальности

Россия — страна постоянной имитации. Страна, которая имитирует величие, путая его с обширной территорией. Страна, имитирующая стабильность, путая ее со скатыванием в маразм. Страна, имитирующая борьбу за свободу, путая это с фашизмом.

Но работает ли имитация?

Кстати, работает. Как с российским обществом, так и, например, с глобальным Югом. Так и с некоторыми чувствительными к российской пропаганде гражданами стран ЕС, которые уверены, что цены в магазине растут из-за санкций, а не из-за напечатанных триллионов долларов и евро.

Российское общество ведет себя как бюргеры из Мюнхена где-то в 1938 году. «А что война? Война — это плохо, но у нас нет выбора. Если бы не мы, эти рептилоиды напали бы на нас первыми. А так будем немного беднее, но жизнь продолжается, война — это нормально, так всегда жило человечество». Они реально воспринимают эту историю, скрываясь за официальной пропагандой, за «все идет по плану» от безумия.

Глобальный Юг верит в российскую силу. Вот в Индии убеждены, что Россия во время войны стала только сильнее. Да что там Индия — вот украинцы соревнуются друг с другом в том, кто придумает более унизительный термин для НАТО, которое почему-то не начинает Третью мировую из-за беспилотника.

А значит, Путин будет продолжать. Будто ничего не происходит. Игнорируя реальность, потому что ему позволяют игнорировать. Как экономика в преддверии кризиса. Когда все делают вид, что ничего не происходит. Даже если все сигналы говорят, что праздник не может продолжаться вечно. Но ведь никто не придет и не скажет банкиру из Кремниевой долины, что нужно думать о рисках в тот момент, когда все думают о доходах.

А значит, никто не остановит Путина на его пути самоуничтожения. И он сам запустил этот процесс. И можем только надеяться, что страх перед ним будет настолько силен, что он вместе с собой уничтожит и Россию, и никто не отважится поднять мятеж, чтобы развернуть корабль.

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