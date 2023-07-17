Неожиданное признание. Что Путин рассказал о встрече с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» 17 июля, 07:13

Путин впервые рассказал корреспонденту московского издания «Коммерсантъ» Андрею Колесникову о своей встрече с командирами военной компании «Вагнер» и Евгением Пригожиным

Найцікавішим у цьому коментарі Путіна є навіть не подробиці розмови з «вагнерівцями», а несподіване визнання того факту, що приватної військової компанії «Вагнер» не існує, «бо ж у Росії немає закону про приватні військової організації».

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Цей відвертий цинізм Путіна виявився несподіванкою навіть для придворного журналіста, який змушений був поцікавитися, що тоді відбувалося весь цей час, якщо ПВК «Вагнер» ніколи не було. І Путін розтлумачив, що група «Вагнер» немов би є, а ось юридично її немає і є питання, пов’язане з її «реальною легалізацією», — пише Віталій Портников для Радіо.Свобода.

Чи це означає, що весь цей час проти українських військ боролася нелегальна організація? Що міністерство оборони Росії постачало цій нелегальній організації важку зброю? Що з цією нелегальною організацією співпрацювали цілком легальні російські генерали та офіцери? Що цій нелегальній організації Федеральна служба виконання покарань за прямою вказівкою з Кремля дозволяла вербувати ув’язнених для проходження ними служби у лавах цієї організації? Що президент Росії видавав укази про помилування осіб, які проходили службу в лавах нелегальної, практично забороненої в Росії організації?

Так, саме це й означає. Можна дивуватися скільки завгодно, але це саме так. І це цілком відповідає політиці створення фантомів, за діяльність яких Кремль начебто не несе відповідальності - нехай навіть Путін особисто віддає їм накази, згадаємо хоча б про «ввічливих зелених чоловічків» під час окупації Росією Криму!

Цей відвертий цинізм Путіна виявився несподіванкою навіть для придворного журналіста

Саме керування цією логікою безперервної брехні дозволило Кремлю допустити існування поряд із міністерством оборони нелегальної військової організації, озброювати її та допомагати у комплектації особового складу. А тепер ще й президент Росії зустрівся із командирами цієї організації - групи, якої немає.

Як це могло статися навіть не у цивілізованій державі - у мене є серйозні сумніви у цивілізованості путінської держави — але у державі взагалі? А дуже просто.

Коли «Вагнер» тільки створювався, високопоставлені російські чиновники — і Володимир Путін серед них — ще не хотіли, щоб тінь від відвертих злочинів позначалася на їхній репутації. Але, водночас, були потрібні люди, які без вагань виконуватимуть найогидніші доручення російської влади. Люди, для яких жорстокість та злочини — правило. Не випадково справжній командир компанії «Вагнер» Дмитро Уткін — Пригожин скоріше бізнес-менеджер цієї організації - відомий своєю пристрастю до нацистської ідеології. Тому й вирішили створити «приватну військову компанію», але у самій Росії існування таких компаній не дозволяти. І жодної відповідальності за злочини «Вагнер» в Африці чи Сирії не нести.

Але от тільки після 24 лютого 2022 року питання репутації турбують Володимира Путіна та його соратників все менше і менше. А дедалі більше турбують питання злагодженості силової вертикалі. Якщо такої злагодженості немає, російська влада не почувається впевнено. І заколот Пригожина це продемонстрував.

Так ми й виявились свідками зіткнення інтересів. Коли у відповідь на спроби підкорити «вагнерівців» їхнім конкурентам з міністерства оборони ті влаштували бунт. І в результаті навіть досягли тригодинної зустрічі з «царем» — Володимиром Путіним.

І річ навіть не у тому, що пообіцяв і запропонував Путін своїм «приватним бандитам» на цій зустрічі. Справа в тому, що приватної військової компанії «Вагнер» у Росії, як і раніше, не існує.

Опубліковано з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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