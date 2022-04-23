Следующий шаг Путина. Что ждет Украину 23 апреля, 07:13 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Россия будет стремиться сосредоточить свои силы на битве за Донбасс, которая вполне может оказаться решающим сражением в этом конфликте

Такое ощущение, что Путин возвращается к плану Б или С, который сужает его амбиции в отношении Украины от захвата всей страны до захвата Донбасса и обеспечения наземного моста в Крым — отсюда важность Мариуполя, который его обеспечивает.

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Это произошло после огромных военных поражений в битве под Киевом и в битве у Змеиного острова. Последний, кстати, стал свидетелем совершенно невероятного зрелища гибели флагмана Черноморского флота России «Москва». Как выразился один блогер в Твиттере, российский военно-морской флот потерял свой флагман из-за того, что страна фактически не имеет военно-морского флота. Это немного напоминает мне Тресковые войны — на самом деле даже хуже — это напоминает эпизод, когда Исландия победила Королевский флот в 1970-х годах, хотя на самом деле они так и не потопили британский корабль.

Россия до сих пор фактически не взяла весь Мариуполь, поскольку российские войска еще не взяли металлургический завод «Азовсталь», где до сих пор укрываются украинские военнослужащие. Похоже, российская сторона решила пока просто покрутиться вокруг «Азовстали» и «продать» это как захват всего Мариуполя, а затем осадить/разбомбить оставшиеся украинские силы из «Азовстали».

Теперь Россия будет стремиться сосредоточить свои силы на битве за Донбасс, которая вполне может оказаться решающим сражением в этом конфликте, или, по крайней мере, одним из них — битва за Киев, вероятно, сыграла важную роль в обеспечении того, чтобы Путин не смог захватить всю Украины. Битва за Донбасс, вероятно, определит, сможет ли Россия захватить и удержать значительные дополнительные элементы украинской территории.

Похоже, Путин стремится закрепить победу в битве за Донбасс к первомайскому параду 9 мая в Москве.

Сначала о самом важном — большой вопрос, смогут ли российские войска одержать победу на Донбассе к 9 мая.

Пока с точки зрения тактики, снаряжения, боевого духа и боеспособности войск Россия в значительной степени отстает, а украинцы в такой же, если не в большей степени, — превосходят противника. Однако на Донбассе Россия может сосредоточить гораздо большую массу сил и выиграть от более коротких путей снабжения. Но она противостоит лучшим представителям украинских вооруженных сил — возможно, до 40 000 защитников на хорошо подготовленных оборонительных позициях.

А что будет, если Путин снова проиграет на Донбассе?

А сейчас Запад действительно наращивает поставки вооружений. Что касается последнего, то рубикон был перейден с точки зрения готовности Запада предоставить Украине тяжелое вооружение — С300, артиллерию, танки, БТР, ЗРК и, вероятно, даже МиГ-29. Они сейчас на пути в Украину — хотя вопрос в том, смогут ли они добраться до театра военных действий на Донбассе вовремя, чтобы что-то изменить. Россия, скорее всего, попытается развернуть подавляющую огневую мощь против украинских сил на Донбассе — мощную артиллерию и ракетные удары по их позициям, а затем, вероятно, последует крупномасштабное лобовое наступление, чтобы прорвать их позиции. Могут ли они добиться успеха? Не окажутся ли теперь украинские силы в клещах на Донбассе? Время покажет. Но недавний опыт подсказывает, что украинские войска не такая легкая добыча — достаточно взглянуть на «Азовсталь».

Во-вторых, давайте просто представим, что Путин теперь добивается желанного, и побеждает в битве за Донбасс, тем самым обеспечивая себе большую часть Донбасса, а также свой сухопутный коридор в Крым. Он может «продать» это как какую-то победу. Он будет утверждать, что освободил пророссийски настроенное (хотя это не так, если верить недавним опросам общественного мнения, но это нарратив, который продвигает Москва) население Донбасса, обеспечил пути снабжения в Крым и, захватив большую часть украинских портов, он нанесет экономический ущерб Украине.

Я предполагаю, что если он быстро победит на Донбассе (хотя не факт), он может использовать угрозу дальнейшего военного наступления, скажем, вернуться к Киеву с юга, чтобы заставить Украину пойти на уступки, а затем попытаться навязать мирный договор правительству Зеленского. Но даже тогда я не вижу в вышеизложенном большой победы, потому что даже если Украина проиграет битву за Донбасс, у нее все равно останутся значительные силы, чтобы организовать энергичную оборону в возможной второй битве за Киев. И, скорее всего, после любого сражения на Донбассе российские силы снова будут значительно подорваны.

И, в конечном счете, любое такое мирное соглашение, заключенное после битвы за Донбасс, вряд ли принесет много реальных побед Путину, и здесь подчеркивается:

а) Он мог бы захватить большую часть Донбасса, но большая часть населения уедет и вряд ли вернется, в то же время как он опустошит его экономику, и затраты на восстановление будут огромными, а Россия, вероятно, годами будет находиться под санкциями. В будущем Россия будет не в том состоянии, чтобы финансировать такую ​​реконструкцию.

б) Трудно представить, чтобы Украина добровольно приняла какое-либо мирное соглашение, которое оставило бы Донбасс и сухопутный коридор в руках России. Скорее всего, это будет больше похоже на временное прекращение огня, подобное Минску-1 и Минску-2. А учитывая, что любые успехи России будут обеспечены только за счет попрания украинского суверенитета, международного права и после совершения крупномасштабных военных преступлений, даже геноцида против Украины, я не думаю, что западные санкции будут с легкостью сняты. Действительно, практически все в этом отношении останется без изменений.

Между тем, Россия зарекомендовала себя как враг Запада, даже угроза для Запада и абсолютно ненадежный партнер в торговле, особенно в сфере энергетики и сырья. Так что каким бы ни был исход этой войны, Запад продолжит диверсифицировать торговлю и уходить от отношений с Россией, особенно в сфере энергетики. Таким образом, российская экономика останется под санкциями, а торговые связи с Западом и потоки оттуда зачахнут. Российская экономика будет в стагнации, а ресурсы для восстановления Донбасса и всего остального будут ограничены. Россия будет находиться в экономическом упадке в ближайшие десятилетия.

в) Заманчиво рассматривать российско-украинскую войну в свете войны в Корее — и действительно, любое достигнутое мирное соглашение, согласно которому Россия захватит большие куски украинской территории, оставит ощущение разделенной страны. Вместо Северной и Южной Кореи будет Запад и Восток Украины. Запад будет массово финансироваться и вооружаться Западом, а восток будет прокси-российским государством. Западная или Свободная Украина могла бы добиться огромного успеха благодаря динамизму, высвобожденному/наблюдаемому в связи с войной, вероятно, с точки зрения вступления в ЕС и огромным западным финансированием. Украина может стать Южной Кореей или Государством Израиль. Но правительство в Киеве получит массированную поддержку Запада как оплот против будущей российской экспансии. Это означает, что она получит лучшее обычное военное снаряжение, чтобы иметь возможность защищать себя и Запад, по сути, — Украина станет новой линией фронта для Запада в битве с Россией. Однако, в отличие от войны в Корее, Россия окажется в положении Северной Кореи — под санкциями и в роли международного изгоя. Я вижу хорошее будущее для остальной Украины, оставшейся под контролем администрации Зеленского в Киеве. Но для территории, находящейся под контролем России, да и для самой России, перспективы на многие поколения вперед безрадостны.

г) Москва представила аргументы в пользу войны как повод для демилитаризации Украины, но конечным результатом, скорее всего, станет закаленная в боях и уверенная в себе Украина, знающая, что она может победить российские вооруженные силы в честном бою, если она получит надлежащее снаряжение. И результатом этой войны будет то, что Украина действительно получит достойную экипировку для самообороны. Таким образом, российское вмешательство добилось того, чего оно стремилось избежать, — милитаризованной и успешной Украины, способной защитить себя от российской агрессии. Станет ли Украина членом НАТО или будет иметь перспективы членства в НАТО, не имеет значения. Она будет союзником НАТО и действительно сможет защитить себя от России.

д) Теперь кажется почти неизбежным, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, и что НАТО будет и далее перебрасывать войска на восток для защиты от российской угрозы. НАТО очень сильно увеличит расходы на оборону, и Россия будет вынуждена вступить в новую гонку вооружений с Западом, в которой она просто не сможет никогда победить. Подобно тому, как экспансия вооружений Рейгана и Тэтчер в начале 1980-х в конечном итоге обанкротила СССР, точно такая же участь ожидает и путинскую Россию. А интервенция Путина в Украине, скорее всего, будет сродни неудавшейся военной интервенции Советского Союза в Афганистане в конце 1970-х годов — снова истощая экономические ресурсы Москвы практически без какой-либо выгоды для себя.

е) Российское военное снаряжение так плохо показало себя в этой войне — и кто захочет его покупать? Я думаю, что такие страны, как Египет, Турция, Пакистан, Китай и Индия, которые раньше выстраивались в очередь за российским военным снаряжением, теперь передумают. Так что это будет катастрофой для российской оружейной промышленности, экспорта и опять же экономики.

ё) И в связи с этим Китай, несомненно, теперь будет сомневаться в реальной ценности стратегических отношений с Россией — Путин сейчас кажется скорее обузой в отношениях Китая с Западом, чем активом. В самом деле, посмотрите, похоже, что пакистанские военные быстро избавились от Имрана Хана, когда он совершил стратегическую ошибку, появившись в Москве 24 февраля и оказавшись слишком близко к Путину. Путин теперь международный изгой.

Нет-нет, здесь я вижу путь к потенциальному мирному соглашению, но для этого по-прежнему требуется, чтобы Россия выиграла битву за Донбасс, что не является данностью. Эта война может затянуться еще очень надолго — и что примечательно, мирные переговоры, похоже, никуда не приведут. Запад просто настроен на то, чтобы Путин проиграл, что означает продолжение вооружения/финансирования Украины.

Я предполагаю, все еще нужно задать вопрос, что произойдет, если Путину не удастся выиграть битву за Донбасс, ведь все вышеописанное предполагает, что он победит, и тогда в конечном итоге будет навязано соглашение о мире/прекращении огня. А что будет, если Путин снова проиграет на Донбассе? Будет ли он стремиться тогда к эскалации с помощью химического, биологического или ядерного оружия? Думаю, Лавров подвел итог на этой неделе, заявив, что Россия ПОКА не намерена использовать нетрадиционные военные варианты. ПОКА в данном случае является ключевым словом. Но если Путину не удастся быстро победить на Донбассе, я думаю, он прибегнет к ядерному оружию на поле боя и/или бомбардировкам западных конвоев с оружием, направляющихся в Украину.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Тимоти Эша. Републикация запрещена.

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