Путинский ГУЛАГ, или День заложника 7 июня, 15:29

Украинским журналистам важно помнить о тех, чья профессиональная деятельность прервана кремлевским правосудием

Наш профессиональный праздник — День журналиста — это не только день тех, кто в непростых условиях необъявленной войны рассказывает украинцам о том, что происходит в их родной стране.

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Не только день тех, кто сутками работает в телевизионных студиях и следит за новостями на информационных ресурсах. Не только праздник тех наших смелых коллег, которые сообщают бесценную информацию прямо с линии фронта. Это еще и день заложников, тех коллег, кто оказался в путинских застенках еще до начала этой войны. Сегодня эти люди — самые настоящие военнопленные, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Наш коллега, журналист проекта Радіо Свобода Крым.Реалии Владислав Есипенко, оказавшийся в заключении по сфальсифицированному обвинению, теперь делит камеру с украинскими военнослужащими, которые защищали Родину и оказались в руках оккупантов.

Родные Есипенко рассказывают о переполненных камерах, об издевательствах над арестантами, о том, что приходится ждать очереди, чтобы поспать на холодном бетонном полу. И даже в карцер, к нахождению в котором приговорили Есипенко, тоже приходится ожидать очереди. Очереди в карцер! Похоже, самый настоящий ГУЛАГ, только уже не сталинский, а путинский. Самая настоящая реставрация тех дремучих порядков, от которых, казалось бы, мы ушли после бесславной смерти коммунистической империи.

Особый цинизм ситуации — в оккупированном россиянами Крыму, на украинской земле

Ведь Советский Союз — это вовсе не дешевые продукты и мнимое «равноправие», это, прежде всего, очередь и издевательство над человеческим достоинством, стремление каждого спивающегося вертухая растоптать личность. Вот именно этим, похоже, и занимаются теперь тюремщики Владислава, издеваясь и над ним, и над украинскими героями, которых им удалось захватить в плен.

Издеваются — в этом, уверен, особый цинизм ситуации — в оккупированном россиянами Крыму, на украинской земле.

Украинским журналистам важно помнить о тех, чья профессиональная деятельность прервана кремлевским правосудием. Забывать нельзя ни о ком — ни о героях «Азова» и других украинских бойцах, ни о крымских борцах за справедливость и права крымских татар на украденной врагом земле, ни о честных журналистах, которые вынуждены расплачиваться за свой профессионализм и уважение к ценностям нашей работы тюремным заключением, издевательствами, ложными обвинениями, карцером и бессонными ночами.

День украинского журналиста — это, прежде всего, день таких наших коллег, как Владислав Есипенко.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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