Сейчас нет ничего невозможного. Что должен сделать Запад для победы Украины 18 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Мы должны убедиться, что Украина выиграет войну и наступит мир, или Путин победит, и наша система управления и власти потерпит крах

Любопытно было прочитать, что известная консалтинговая компания, занимающаяся оценкой политических рисков, опубликовала материал, в котором, по сути, говорится, что нужно забыть об использовании российских замороженных активов для восстановления Украины.

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Суть их аргументов сводится к тому, что европейское правовое сообщество считает, что «компьютер говорит «нет», поскольку это каким-то образом поставит под сомнение святость прав частной собственности на Западе.

Видимо, это те самые британские организации и европейское правовое сообщество, которые уже много лет принимают сорок сребреников от путинских олигархов.

Я хотел бы добавить ещё несколько тезисов по этому поводу.