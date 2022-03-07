Обращение к свободным гражданам мира, США и ЕС из Украины 7 марта, 14:25 Цей матеріал також доступний українською

Не думайте, что путин еще не пришел к вам домой. Он уже это сделал

Президент США Джозеф Байден назвал в свое время путина убийцей. Тогда многие восприняли это как фигуру речи. Теперь весь мир четко увидел — путин кровавый мясник, ворвавшийся в мирную, никому не угрожающую страну с огромным топором и убивающий всех на своем пути — детей, стариков, женщин, мужчин. Беременных и больных, русскоязычных и украиномовных, православных и католиков, мусульман и иудеев.

Его баллистические и крылатые ракеты, стирающие в груды обломков жилые кварталы украинских городов, не выбирают цель. Он бьет по больницам и детским садикам, по школам и жилым многоэтажкам. Мир «проспал» зарождение нацистской россии, ее становление. Модернизацию армии с явно наступательными признаками. Но самое главное — мир проспал трансформацию путинской идеологии, которой он годами трамбовал сознание собственных граждан, в новый вариант нацистской доктрины. С помощью которой россиян довели до способности уничтожать мирные города и живущих в них людей.

Ведь это путинские пилоты бомбят мирные кварталы кассетными и 500-кг бомбами. Это путинские ракетчики наводят на мирные цели свои крылатые ракеты. Они даже оправдание себе придумали — они не видят глаза детей, которых убивают и калечат, отрывая осколками и взрывной волной руки и ноги. Оправдание слабенькое. Они видят на своих планшетах, куда нацеливают свои смертоносные «подарки» украинскому народу.

Это путинская пехота расстреливает из пулеметов мирных граждан Украины, которые пытаются выбраться из-под бомбардировок российской авиации и собственных пылающих домов — настоящего ада, в который путин, его армия, политики, и большая часть российского общества превращают мирную и до вторжения процветающую Украину. Да, именно этот путь к развитию и процветанию и давил путинский режим завистью и злобой. Они не могли позволить, чтобы рядом с их огромным концлагерем без базовых свобод в виде честных выборов, политической конкуренции, свободы слова, возникла сильная, свободная, процветающая страна.

Границы в этом смысле не имеют никакого значения

Именно поэтому путин сейчас уничтожает украинскую инфраструктуру — электростанции, тепломагистрали, больницы, отстроенные по европейским стандартам дороги и мосты, водоканалы, узлы связи, телевизионные вышки. Он хочет погрузить население нашей страны — тех, кого не убьет ракетами, в ужас дикого средневековья. Чтобы люди выживали без элементарного: медицины, санитарии, электроэнергии, доступу к воде и продовольствию. Без возможности передвигаться по стране. Чтобы показывать собственному народу — видите, есть еще места на планете, где люди живут хуже вас.

Возможно, я вас удивлю, но путин — не только психопат, но и патологический трус. Он уничтожает мирное население, поскольку его «одна из сильнейших армий мира» не выдерживает прямого боестолкновения с армией Украины. Путин уже наводнил нашу страну обломками спаленной бронетехники, которую он с маниакальной упорством продолжает посылать в Украину, превращая собственных военных в обгоревший фарш. Украинцы уже не обращают внимания на «интервью» российских военных пилотов, вылетающих на бомбежку украинских городов и заканчивающих свои полеты в плену. Их много, и они однотипны. На фоне пылающих от их бомб городов, они говорят, что бомбы не бросали. Точно в стиле путинской пропаганды — на черное говорить белое.

Путин готов посылать на смерть как «элитные» части типа кадыровской пехоты, так и новобранцев, едва прошедших «курс молодого бойца». В «лучших» имперских традициях, путин называет организованную им бойню в Европе «выполнением долга перед отечеством». Когда в кремле произносят слово «долг», ожидайте войны, убийств и попытки захвата чужих территорий. В Афганистане, напомню, войска советской империи потеряли убитыми менее 15 000 своих солдат. За 10 лет войны. В Украине путин положил уже более 11 000 своих военных. За 11 суток.

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Однако, героизм украинской армии не должен стать причиной циничного созерцания войны. Ресурсы Украины несопоставимы с ресурсами агрессора. Люди всего мира, и особенно — Европы, должны понять: следующими будете вы. У путина и его окружения есть особенность — перед совершением масштабного преступления, они сообщают о своих планах. Вас, граждан стран ЕС и НАТО, кремлевский убийца предупредил и сформулировал ультиматум: откатить НАТО до границ 1997 года. Это значит, что и поляки, и страны Балтии, и болгары, и румыны (всего 13 стран) должны будут разоружиться и внимательно слушать следующие приказы из кремля. Не сомневайтесь — эти приказы и ультиматумы вы будете получать регулярно. Вам будут навязывать сформированные в Москве правительства, шантажировать ядерным оружием и ценами на газ. Одним словом, восстанавливать внешний пояс безопасности российской империи. Возвращать под управление путина и его нынешнего «политбюро». Вам даже прикажут порезать на металл те самые истребители, которые вы сейчас не хотите передать сражающимся украинцам.

Не верите? Послушайте, о чем говорит один из конструкторов войны на востоке Украины, один из идеологов путинского режима Владислав Сурков: россия будет расширяться. Хотите вы этого или нет. Такова природа этой страны. Ее диффузия. Хотел бы я посмотреть в лицо западного политика, который вам даст гарантию, что россия расширится в Украину и остановится. То-есть полностью изменит свою внутреннюю природу. Нет, уважаемые, так не бывает. Свои инстинкты жестокий, но по своей сути слабый хищник не меняет. Вам всем нужно учиться не бояться шакала и при возможности пустить ему пулю в лоб. Конечно, если не хотите, чтобы ваших детей бомбили путинские стервятники.

И сейчас самое время стать плечом к плечу с украинцами. Помочь нам закрыть небо. Это можно сделать несколькими путями. В том числе, и предоставлением тех же истребителей и систем ПВО, зенитных ракет и увеличением поставок ПЗРК. Дорогие граждане США и стран ЕС! Похоже, ваши правительства пребывают в состоянии некоторого ступора, наблюдая за тем, как украинская армия превращает в груды искореженного металла хваленую путинскую армию. Да, такая картина, конечно, может отвлечь от решительных действий. Но вы ведь понимаете, что у любого сопротивления есть предел прочности. И путин это понимает, посылая в Украину все новые волны своих орков.

Вы люди свободного мира, в котором правительства и политики исполняют вашу волю. Формулируйте ее. Помощь Украине — это не только эмоциональные выступления. Это конкретные требования к своим правительствам. Самые главные на сегодня — это помощь в закрытии неба и предоставление Украине истребителей и ракетных комплексов.

И постарайтесь, пожалуйста, избежать самообмана. Не думайте, что путин еще не пришел к вам домой. Он уже это сделал. Да, Украина не вступила формально в ЕС и НАТО. Но она стала свободной страной. Вырвалась из мрака путинского Мордора. И путин пошел войной не только на Украину. Границы в этом смысле не имеют никакого значения.

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