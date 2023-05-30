Россияне радуются ударам по Рублевке. В какой ситуации оказался Путин 30 мая, 19:53 NV Премиум

Успех налета беспилотников на Москву и Подмосковье мы еще не до конца способны оценить

Состоялась первая массированная атака дронов на цели в районе Москвы и Подмосковья. Из-за всего этого произошла легкая паника. Некоторые люди приняли решение вывести на некоторое время своих детей из города и из подмосковных городов, как говорится, от греха подальше.

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На городских форумах в Москве все сейчас ругают Путина. Никто не говорит, что Украина там совсем типа с катушек съехала. Хотя конечно зомбоящик российский во всем обвиняет Украину естественно. А Украина это или нет — мы с вами, конечно, не знаем.

Для меня было даже немного удивительно то, что про Украину никто ничего плохого на московских городских форумах, даже на форумах районов московских не говорит. Все понимают, кто является виновником всего произошедшего на самом деле, где, так сказать, первоисточник и корень. И давайте перейдем к последствиям всего этого.

Говорят, что Путин виноват. Что это он начал свою специальную военную операцию, которая спустя полтора года привела к тому, что бомбят уже Москву.

Тут надо отметить, что для Путина все это произошедшее очень-очень нехорошо с политической точки зрения.