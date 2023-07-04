Борьба за закрытыми дверями Кремля. Что там с Путиным? 4 июля, 23:05 NV Премиум Путин теперь пытается минимизировать ущерб (Фото:REUTERS)

Путин теперь должен вести «войну» дома

27 июня, через четыре дня после того, как был положен конец унизительному вооруженному восстанию жулика-олигарха, Владимир Путин спустился по парадной лестнице внутри Кремля, чтобы обратиться к 2500 солдатам, пытаясь продемонстрировать силу, но это никого не обмануло ни в России, ни за ее пределами.

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Окружённый торжественно вышагивающей гвардией и военачальниками крошечный диктатор заявил: «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, спасли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну». Его театральная речь была карикатурной и лицемерной: свободы и безопасности для граждан в России не существует, его вооруженные силы и служба безопасности не останавливали восстание, а его ближайшее мафиозное окружение ещё более разделено и разочаровано, чем когда-либо.

Бунт окончательно разрушил рубль, и теперь Путин пытается минимизировать ущерб. От того, кого он уволит или продвинет, будет зависеть продолжительность украинского конфликта, а также его собственная безопасность. До сих пор реакция Запада была абсолютно безупречной. В день выступления Путина Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительных $500 млн военной помощи.

Путин теперь должен вести «войну» дома.