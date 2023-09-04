Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Россия впадает в штопор. К какой катастрофе подвел Путин

4 сентября, 14:55
NV Премиум
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Если происходит внутриполитическое землетрясение, то оно не слушает то, что говорят за тысячи километров. Оно просто трясет ту систему, и она рушится

Путин помог вывести Россию на траекторию катастрофы. Вся его бурная деятельность во имя «великой России» превращается в то, что Россия впадает в штопор и летит навстречу своему концу. Дискуссии о том убивать Путина или не убивать сейчас уже не имеют никакого значения. Россия все равно летит на свой айсберг. Вопрос лишь в том, как быстро этот процесс завершится. То, что он завершится, нет никакого сомнения. Потому что те процессы, которые происходят и снаружи, и внутри России, свидетельствуют о том, что она не сможет выдержать того внутреннего и внешнего натиска, и в конечном счете повторит судьбу Советского Союза. Будет ли это 15 новых образований, или 10, или пять, или три?

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Теги:   Владимир Путин Владимир Огрызко Распад СССР Война в Украине Радио NV распад России Путина уберут

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