Путину спрогнозировали распад России и революцию 1 ноября, 10:10

Посмотрим, насколько сбудется этот прогноз

Продолжается дискуссия вокруг выступления Путина на валдайском клубе. Ничего принципиально нового кремлевский диктатор не сказал, внимания заслуживают скорее тональность его заявлений и подтексты, которые очень явно проявлялись сквозь мишуру пропагандистских тезисов.

Видео дня

«Валдайский клуб» — это политтехнологический проект, созданный специально под Путина, как площадка его общения с международным экспертным сообществом, на которой он мог бы посылать значимые сигналы международному сообществу. Поэтому в выступлениях Путина на валдайском клубе всегда присутствовала претензия на концептуальность и програмность.

Второй год подряд Путин пыжится сформулировать некую идеологическую альтернативу западному либерализму. В прошлом году была заявка на какой-то новый консерватизм. А в этом году надо еще было оправдать войну в Украине. Пресс-секретарь Путина вовсю пытался пиарить речь Путина, называя ее исторической, которую и годы спустя будут «изучать под лупой». На самом деле претенциозная политическая амбиция родила идеологическую пустышку, пшик на выходе. Кризис Путина и путинизма ощущается даже в этом.

Пожалуй, самое интересное в этом выступлении — это отношение Путина к Западу. Здесь наблюдается ярко выраженная шизофрения. С одной стороны, это просто водопад обид, ревности, и даже ненависти. С другой стороны, почти не скрываемые призывы договориться и найти какое-то согласие, но «на равных». Ну почти как брошенный и оскорбленный любовник, который обвиняет объект своих вожделений во всех смертных грехах и одновременно вопит: вернись, я все прощу! Еще и грозит уйти к сопернику (на Восток!). Либо как криминальный авторитет, который пытается добиться внимания красавицы из высшего света то показушным расточительством и стремлением купить ее любовь, то демонстративной грубостью и насилием. При этом Путин не понимает, что методы, которые он использует (война, шантаж, коррупция), негодны по своей сути и вызывают на Западе естественное отторжение.

В высказываниях по Украине Путин пробил еще одно дно в своем цинизме

В этот раз (в валдайском выступлении) Путин попытался несколько изменить тактику и периодически стремился демонстрировать миролюбие и готовность договариваться. Прямо-таки волк в овечьей шкуре, да еще маскирующийся под «бабушку» перед Западной «красной шапочкой». Но эта «красная шапочка» — дама уже зрелая и сама не лыком шита, и с волком она уже пыталась жить и общаться по-соседски, в мире и без конфликтов. Но ничего не вышло. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит и хочет новой крови. И его «овечья шкура» вся забрызгана кровью ближайших соседей. Однако вот еще одна незадача для волка: среди соседей, на которых он нападал, оказался молодой украинский охотник, который прищемил волку хвост и всадил ему в зад заряд картечи. Осталось вспороть брюхо.

В высказываниях по Украине Путин пробил еще одно дно в своем цинизме, лицемерии и геополитической извращенности. Я имею в виду его высказывание, что только Россия может быть «единственным настоящим и серьезным гарантом Украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности». Вот так вот — захватил и аннексировал несколько украинских регионов, пытался уничтожить украинскую государственность вообще, и после этого еще заявляет о том, что он готов гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это, как если бы насильник, вор и убийца претендовал на роль главного охранителя моральных ценностей и справедливости. Однако, как ни смешно и печально одновременно, Путин, ставший убийцей, мародером и насильником в геополитических масштабах, как раз и претендует в своей валдайской речи на статус провозвестника «новых ценностей». Нет пределов его наглости.

В заключение небольшой поучительный экскурс в историю Валдайского клуба. В 2011 году эксперты этой организации подготовили доклад, в котором описали семь возможных сценариев развития России с временным горизонтом 5−8 лет: инерционно-негативный (сохранение статус-кво); инерционно-позитивный; авторитарная модернизация, либерально-демократические реформы; демократическая революция; жесткий авторитаризм; подготовка к модернизационному рывку через создание действенных государственных и общественных институтов помимо «вертикали власти». Последний сценарий («подготовка к модернизационному рывку») авторы доклада назвали оптимальным и сформулировали его как свое предложение по будущему развитию России. Но Путин этот доклад очевидно не читал, и направил развитие России совсем по другому пути.

Нас, в этой связи, может заинтересовать сценарий, обозначенный как «жесткий авторитаризм». Сейчас вы поймете почему. По мнению авторов доклада этот сценарий мог бы включать в себя: «полицейское преследование всех выступающих против режима, вплоть до массовых арестов, политических убийств; закрытие оставшихся оппозиционных или свободных СМИ; попытки жесткого ограничения Интернета; тотальную массовую пропаганду советского типа; попытка создания образа врага, то со стороны Запада, то со стороны Китая (осторожнее), то со стороны мусульманского мира; неизбежная ставка на русский национализм; попытка закрытия границ»; «национальные символы — Петр І и Сталин». Вам это ничего не напоминает?

Эксперты Валдайского клуба сочли такой сценарий крайне маловероятным и трудноосуществимым. Оказалось, совсем наоборот. Поскольку Путин этот доклад не читал, то действовал по собственной логике. Правда авторы доклада оговорились, что нельзя «полностью сбросить со счета такой сценарий». Со счета в итоге сбросили все остальные сценарии. Поэтому наибольшего внимания заслуживает вывод авторов доклада о сценарии «жесткий авторитаризм»: «в нынешней России этот сценарий ведет либо к ее распаду, либо к «демократической революции». Посмотрим, насколько сбудется этот прогноз.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ