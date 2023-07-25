Война на выдержку. К чему нам готовиться 25 июля, 07:13 NV Премиум

У нас были слишком оптимистические оценки по поводу потенциала России

Понятно что мы заявили про свою наступательную кампанию. Я тут ухожу от слов контрнаступление, наступление. Почему кампанию, потому, что это не будет одна наступательная операция. Это будет целый комплекс операций оборонительно-наступательных. Где-то мы будем обороняться (что сейчас происходит на востоке), где-то будем поддавливать, продвигать свою позицию для того, чтобы захватить плацдарм для дальнейших наступлений. В рамках этого комплекса операций могут выполняться определенные задачи — по разминированию, по прорыву оборонительных сооружений, по отражению атак с воздуха, по вклиниванию в оборону, по развитию наступления, по прикрытию флангов тыловых объектов и так далее.

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Из совокупности этих задач исходит Генштаб, когда составляет список тех вооружений, которые ему нужны, с учетом и времени, и взаимосвязей между этими задачами. То есть, это не просто так захотелось ВСУ ударить по каким-то тыловым объектам, и чтобы «нам дали ракеты дальнего действия». Нет, это делается не для этого. Это делается для того, чтобы, например, при развитии нашего наступления, если противнику удастся закрепиться на каких-то оборонных позициях, он обязательно будет использовать свои оперативные и стратегические резервы. Так вот, чтобы не допустить подхода этих резервов,