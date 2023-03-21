Реальные интересы Китая и Кремля. Чего хотят Путин и Си Цзиньпин 21 марта, 20:13 Эксклюзив NV Си Цзиньпин возьмет все, что сможет, от ослабленного Путина (Фото:REUTERS)

Если Си не сможет заключить мирное соглашение, он, по крайней мере, захочет наложить на Путина определенные ограничения, чтобы снизить риски эскалации

Я читал такой бред, написанный о продолжающемся Си-саммите, поэтому решил, что стоит попытаться очертить, чего хотят два лидера, особенно Си, по крайней мере, с моей точки зрения. И вот что я думаю по этому поводу.

Видео дня

Во-первых, как я ранее утверждал, думаю, что в идеале Си хотел бы положить конец войне в Украине. Возможно, изначально столкновение России и Запада/Украины лбами, в конфликте или опосредованном конфликте и ослабление их обоих и служило цели Китая, но сейчас Китай видит реальную перспективу катастрофического поражения для России, и возможности смены режима, когда Путин будет свергнут за что-то, и это вряд ли согласуется с интересами Китая. Это было бы катастрофой для Китая, так как страна оказалась бы еще больше окружена кольцом врагов. Так что Си хотел бы подтолкнуть Путина и Украину к мирному соглашению, но его реальный интерес здесь состоит лишь в спасении Путина, он не заинтересован в том, чтобы рассматривать все это через какую-либо украинскую призму.

Действительно, сделав мало для взаимодействия с Украиной за период после обретения независимости, китайские чиновники просто не понимают Украину или на самом деле не очень хотят понять. И это проблема, когда дело доходит до принуждения Украины к миру, поскольку если Китай не понимает украинскую точку зрения, как же он найдет решение, которое подойдет и Киеву?