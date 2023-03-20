Зачем на самом деле Путин посетил Мариуполь 20 марта, 19:17 Эксклюзив NV

Обратите внимание, что Путин всегда идет на эскалацию перед крупными переговорами. На этот раз у него были ограниченные возможности

Я считаю, что поездка Путина в Мариуполь была пиаром перед визитом в Россию Си. Обратите внимание, что Путин всегда идет на эскалацию перед крупными переговорами, и я полагаю, что на этот раз у него были ограниченные возможности для эскалации — ведь все, что имеет последствия для глобального рынка, вредит Китаю. Так что это был своеобразный вызов: «Посмотрите на меня, я могу проехаться по Мариуполю ночью!»

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Видимо, после обвинения Путина Международным уголовным судом в военных преступлениях он также хотел дать понять, что его это совершенно не волнует, а оккупированные территории принадлежат России.

Полагаю, он намеревается очертить границы дозволенного для Си, хотя как это согласуется с 12 пунктами мирного плана Си и в частности пунктом 1 — уважение суверенитета других стран — трудно понять. И Украина никогда не примет этого.

Тем не менее, Путин слаб и вступает в эти переговоры с позиции реальной уязвимости. Любопытно, какую цену Си назначит за спасение Путина.

Путин вступает в эти переговоры с позиции реальной уязвимости

Примечательно, что в условиях продолжающегося банковского кризиса Си будет нервничать по поводу прочности мировой экономики, в сохранении которой США и Китай заинтересованы в первую очередь.

Война Путина в Украине является дополнительным осложнением — вспомните, как в 2008 году Китай работал с Большой двадцаткой (какой она тогда была), а затем с G20, чтобы вывести нас из глобального финансового кризиса.

Что касается поездки Си — он должен что-то получить от нее. Что именно?

Си стоит перед выбором: удвоить поддержку Путина и вооружить его для продолжения войны в Украине или продвигать какие-то мирные усилия.

В первом случае он просто потеряет глобальный Юг, поэтому я все же думаю, что Китай собирается помочь Путину найти выход из ситуации.

Перевод NV

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