Путин очень хотел этой встречи и платит за нее непомерную цену

Раздела мира не будет. Я даже не верю в то, что этим двум с половиной лидерам удастся договориться хоть о чем-то.

Что Путин может предложить им для «раздела мира»?

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Доля России в мировом ВВП составляет 2,23%, Китая — 16%, США — более 25%. Ему нечего предложить. Даже наличие ядерного оружия не делает Путина равным Си или Трампу.

Тайвань значит для мира больше, чем Россия. Ведь без российской нефти и газа мир может обойтись, а вот без тайваньских чипов — трудно.

Путин платит за эту встречу непомерную цену

Путин очень хотел этой встречи и платит за нее непомерную цену. Китай покупает российский газ со скидкой 56%! Американцы забирают у россиян «Лукойл». Но Путин знает, за что платит.

Ведь худший результат этого форума — легитимизация военного преступника, которого переводят из категории нерукопожатных в категорию тех, с кем можно сфотографироваться.

И это проблема.

Ведь место Путина — не в Шэньчжэне.

Место Путина — в Гааге, на скамье подсудимых.

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Текст опубликован с разрешения автора