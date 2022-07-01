Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

1 июля, 10:04
Эксклюзив НВ
Дмитрий Орешкин: Путин находится в изоляции и изгнании (Фото:REUTERS)

Дмитрий Орешкин: Путин находится в изоляции и изгнании (Фото:REUTERS)

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

С моей точки зрения, Путин находится в изоляции и изгнании. В плане социальной поддержки внутри страны у него все нормально, но за пределами собственного государства он может выехать только в такие страны, как Туркмения. Загнал себя в угол в международной политике.

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Уже официально заявлено, что Финляндия и Швеция входят в НАТО, покорить Украину не получается, представить на блюдечке своим избирателям победу опять не получается. И поэтому приходится заниматься довольно неприятной для себя работой — эквилибристикой. Рассказывать о том, что не больно-то и хотелось, зелен виноград, целью операции была защита Луганской и Донецкой областей, при этом не отвечая на резонный вопрос, а почему и зачем защита этих областей осуществлялась под Киевом, Харьковом, Сумами, Черниговом.

Мне кажется, он находится в ситуации, к которой не был морально готов, — вялотекущего неявно выраженного стратегического поражения.

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Российская армия Ядерный шантаж Дмитрий Орешкин Война России против Украины Остров Змеиный

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