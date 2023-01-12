Путин ухватился за новую стратегию. На что он рассчитывает, и кто ему поможет 12 января, 10:21 Эксклюзив NV Владимир Путин в полном одиночестве посещает православную рождественскую службу в одном из кремлевских соборов (Фото:REUTERS)

Псевдостратегия Путина направлена ​​на то, чтобы сломить волю украинцев к сопротивлению

Это был впечатляющий образ для традиционного сезона радости и надежды: президент России Владимир Путин в полном одиночестве посещает православную рождественскую службу в одном из кремлевских соборов. Это одиночество контрастирует с его настойчивыми попытками показать, что он активно взаимодействует с подчиненными, особенно с военнослужащими, например, во время визита в штаб Южного военного округа 31 декабря 2022.

Видео дня

Эти постановочные спектакли не могут, однако, скрыть постоянную картину крайней самоизоляции Путина, начавшейся после старта эпидемии COVID-19, когда каждый человек, приближающийся к Путину, должен был проходить многочисленные тесты и карантины. Дмитрий Песков, многолетний пресс-секретарь Путина, объяснил, что здоровье его начальника — вопрос государственной безопасности, поэтому все чрезвычайные меры предосторожности останутся в силе. Тем не менее страхи российского президента ставят под угрозу его способность управлять делами государства, поскольку без его слова не может быть принято ни одно важное решение.

Этот отчужденный, но претенциозный стиль руководства проявляется, в частности, в некомпетентном и пагубном управлении войной России против Украины, которую Путин пытался превратить в изнуряющий тупик, поскольку все его предыдущие стратегические планы потерпели неудачу. Его новогоднее обращение к стране должно было стать воодушевляющим и сплачивающим лозунгом, но оно совпало с украинским ракетным ударом, в результате которого погибли сотни недавно мобилизованных российских военнослужащих, размещенных в переоборудованном под казармы школьном здании. Возмутились даже воинствующие «патриотические» блогеры.