Проблемы в Кремле? Кто может заменить Путина и как это произойдет 16 октября, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин упустил все возможности (Фото:REUTERS)

Даже если в Москве и произойдет переворот, есть риск, что не все пойдет гладко

Все, что сейчас происходит в этой войне, включая смертоносные ракетные удары по украинским городам, следует понимать с точки зрения логики разоблаченной позиции Путина как неудавшегося военного лидера. Он отчаянно пытается продемонстрировать своим придерживающимся жесткой линии критикам, что он справится с этой задачей. Первые залпы этой недели, унесшие еще больше невинных жизней без заметной военной выгоды, не сделают Украину менее решительной или менее способной победить в этой войне. Они возымеют обратный эффект.

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Спусковым крючком стало повреждение Керченского моста. Мост был построен с большими затратами, чтобы соединить Крым с материком с российской стороны, и открыт Путиным с большой помпой в 2018 году. Атака сочетала в себе символический удар с болезненными практическими последствиями. Хотя некоторые автомобильные и железнодорожные перевозки по-прежнему возможны, потеря большей пропускной способности усугубляет головную боль для российских логистов. Этот канал связи жизненно важен для обеспечения снабжения Крыма и, через Крым, российских сил на юге Украины. Известие о нападении поставило привычно подозрительных в российских государственных СМИ перед дилеммой — на кого больше злиться — на ужасную службу безопасности, которая позволила совершить нападение, или на дерзость украинцев, организовавших нападение. Пропагандист Владимир Соловьев, который в последнее время все чаще пребывает в унынии, потребовал сказать, «когда мы начнем сражаться?», добавив, освобождая своего внутреннего Макиавелли, что «лучше, чтобы тебя боялись, чем над тобой смеялись».

Когда в ночь на 9 октября Путин объявил это терактом против жизненно важной гражданской инфраструктуры (несмотря на очевидную военную ценность удара), было ясно, что он разделяет это мнение.

В заявлении Путина утверждалось, что «высокоточное оружие» применялось против «украинской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, военного управления и связи», как ответ на «преступления киевского режима», так и в качестве предостережения от дальнейших «террористических атак на территории Российской Федерации». Пострадали некоторые объекты инфраструктуры, но «жертвами» ударов только в Киеве стали детская площадка, символический стеклянный мост в парке (который уцелел) и консульство Германии. Поскольку Киев является главным центром принятия решений в Украине, показательно, что ни одно из этих якобы точных видов оружия не нанесло удара по чему-либо, имеющему политическое или военное значение.

Маргарита Симоньян, представляющая государственные СМИ, назвала нападение на мост «красной чертой» для России, выразила удовлетворение по поводу «нашего небольшого ответа». Военный репортер Александр Коц выразил надежду, что это был не «разовый акт возмездия, а новая система ведения конфликта», которая будет действовать до тех пор, пока Украина «не потеряет способность функционировать». Бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то представлявший собой серьезную фигуру, заявил, что целью «будущих действий» (но не нынешних?) должен быть «полный демонтаж политического режима в Украине».

Такие надежды противоречат суровой реальности российского положения. Заявление Путина подчеркнуло возмездие. Но России не хватает ракет для частых атак такого рода, поскольку у нее заканчиваются запасы, а украинцы заявляют об убедительных успехах в перехвате многих из уже используемых ракет.

Следовательно, это не новая стратегия победы в войне, а истерика социопата.