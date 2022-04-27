Путин уже решил ударить по Западу 27 апреля, 21:29

Чем жила страна 27 апреля 2022 года

● Путин уже решил ударить по Западу. Российский диктатор Путин пригрозил Западу «молниеносными» ответными ударами. «Если кто-то вознамерится вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера — ответные удары будут молниеносными», — заявил он. Но не уточнил, какими именно эти «удары» будут.

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● «Для ответных ударов в случае вмешательства в ситуацию в Украине со стороны у нас есть все инструменты, такие, какими сейчас не может похвастаться никто. Мы будем их использовать, если потребуется. Все решения на этот счет приняты», — подытожил диктатор.

Незадолго до новых откровений московского диктатора на тему ядерных угроз Кремля высказался глава Пентагона:

● Верхняя Вольта с ракетами. Министр обороны США Ллойд Остин назвал российскую угрозу применения ядерного оружия «очень опасной и бесполезной».

● Заявление главы Пентагона стало ответом министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, недавно сказавшему, что угрозу ядерного конфликта на фоне войны на Украине «не следует недооценивать».

● Встреча все-таки будет? Турция внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча президента Украины и российского диктатора состоится в ближайшие дни. Такое мнение высказал турецкий министр обороны Хулуси Акар: «Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни».

● Появилась информация, что в середине мая «ЛДНР» попросятся в состав РФ.

● Кремль не настроен на переговоры. «До сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

● Выступая в сенатском Комитете по международным делам, Блинкен отметил, что США ускоряют поставки оружия Украине и что теперь этот процесс обычно занимает всего 72 часа после получения запроса от Киева.

● Блинкен добавил, что цель Вашингтона — «убедиться, что у [Украины] есть возможность отразить российскую агрессию и, более того, укрепить свои позиции за столом переговоров».

● Плохие новости для РФ из Рамштайн. После вчерашней встречи 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн в Германии касательно военной помощи Украине для РФ есть очень плохие новости. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП: «Одним из странных требований России в начале войны была „полная демилитаризация“ Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России».

● Подоляк подчеркнул: теперь объем, скорость, упрощенная логистика и расширенная номенклатура оружия для Украины — все существенно усиливается.

● Военная помощь встанет на конвейер. Пентагон создал в немецком Штутгарте Центр управления для координации поставок военной помощи Украине как американскими, так и союзными силами, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства США. Центром руководит некий высокопоставленный заокеанский генерал и тот тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров, или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании.

● «В Штутгарте в центре управления, наряду с американским персоналом, работает персонал из 15 других поддерживающих стран. Центр управления также будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник и оказывают помощь Украине», — добавил представитель Пентагона.

● Австралийские пушки. Австралия передаст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения из-за наступления оккупантов на Донбассе. В рамках пакета военной помощи на сумму $26,7 млн Киев получит шесть легких буксируемых 155-мм гаубиц M777 вместе с боеприпасами.

● И канадские броневики. Канада передаст ВСУ восемь новых бронированных автомобилей Roshel. В Twitter министр обороны страны Анита Ананд сообщила, что контракты на их закупку уже заключены. «Мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям», — добавила она.

● Лондон требует дать Киеву самолеты. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением. «Мы не можем успокаиваться — судьба Украины остается на волоске… если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания… Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности» — заявила она.

● Как сообщил после встречи на авиабазе Рамштайн министр обороны Алексей Резников, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти.

● Украина контролирует свое небо. Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, отметили в Минобороны Великобритании. По данным ведомства, РФ не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить систему ПВО.

● Скрытый ужас Мариуполя. Мариупольский горсовет опубликовал ужасающие кадры, сделанные в госпитале на заводе Азовсталь, удерживаемом украинскими бойцами. Раненые люди находятся там в антисанитарных условиях и без медикаментов. «Так выглядит госпиталь в одном из укрытий Азовстали. Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит. 24 часа под обстрелами русской армии. Непрерывно», — заявили в горсовете.

● Спасите наши души. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) в открытом обращении ко всему миру из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя снова призвал применить процедуру «экстракции» (extraction) (когда противник не пытается уничтожить окруженную группировку, которую эвакуируют) к осажденному гарнизону и гражданским.

● В ФБ Волынский напомнил, что защитники Мариуполя уже 62 дня ведут боевые действия в полном окружении. Более 600 бойцов ранены и нуждаются в медицинской помощи, а на заводе Азовсталь, где они сейчас находятся, нет необходимых условий, препаратов и персонала. Также с защитниками города в условиях гуманитарной катастрофы находятся сотни гражданских, среди которых люди с инвалидностью и раненые.

● Проездом из Москвы. Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев после встречи с российским диктатором. Он уточнил, что ООН продолжит работу с Украиной по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта.

● Президента Владимира Зеленского пригласили на саммит G20, который пройдет в Индонезии в ноябре.

● Медведчук Путину не нужен. Переговоры по обмену арестованного и обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука на условиях украинской стороны (то есть, в обмен на защитников Мариуполя) не ведутся. Вернее, как сказал пресс-секретарь Кремля Песков: «Об этом речь не идет».

● Херсон не хочет ХерНР. В Херсоне российские военные с помощью светошумовых и начиненных слезоточивым газом гранат разогнали мирный митинг местных жителей, протестовавших против российской оккупации. Сотрудница скорой помощи сообщила Суспільному, что при этом двое горожан — незрячий 50-летний мужчина и 71-летняя пенсионерка — получили травмы.

● Позже появились данные, что пострадали четверо людей.

● Вчера оккупанты назначили «руководителей» области из числа коллаборантов, а на сегодня планировали «референдум» о «создании ХНР».

● На Приднестровье полетят российские ракеты. Войска РФ планируют нанести ракетный удар по непризнанному Приднестровью (там стоит российская группировка) и обвинить в атаке Украину. Об этом сообщило в ФБ Оперативное командование Юг ВСУ.

● Граница с Приднестровьем под контролем украинских военных, которые проинформированы обо всех возможных провокациях и соответственно на них реагируют. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

● Враг израсходовал половину своих ракет. С начала войны оккупанты выпустили по Украине более 1,3 тыс. ракет, сообщила Анна Маляр, замминистра обороны. «По нашим данным, у них запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24-го активно их используют по территории Украины», — уточнила она.

● В Белгородской области (граничит с Украиной) ранним утром загорелся склад боеприпасов. Разрушений жилых построек и жертв среди мирных жителей нет.

● Враги уверенно гибнут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 22,4 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 6,2 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 939 ед., боевых бронированных машин — 2342 ед., артсистем — 421 ед., РСЗО — 149 ед., средств ПВО — 71 ед., самолетов — 185 ед., вертолетов — 155 ед. и многое другое.

● Газпром закрыл свою трубу. Российский Газпром приостановил поставки газа в Болгарию (Булгаргаз) и Польшу (PGNIG). Причина — контрагенты отказались платить за углеводороды в рублях. В PGNiG назвали это требование нарушением контракта со стороны Газпрома.

● В конце марта Путин заявил о переводе расчетов за поставки газа в Европу в рублях, — ради поддержки курса «деревянного».

● В Еврокомиссии заявили, что подобная оплата будет считаться обходом введенных против РФ санкций: платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

● Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

● Большинство европейских стран (кроме Венгрии) отказались платить за газ в рублях.

● Это кремлевский шантаж. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала заявление Газпрома об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию очередной попыткой РФ использовать газ как инструмент шантажа. «Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила она.

● Фон дер Ляйен заявила, что ЕК «готова к такому сценарию» и работает над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения топлива по всему ЕС. «Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы работаем над скоординированным ответом ЕС», — уточнила она.

● Болгария не поддастся российскому рэкету. Из-за действий Газпрома Болгария сосредоточится на диверсификации поставок газа. В частности на закупках топлива в Азербайджане. Болгарский премьер Кирил Петков уточнил, что у национального Минэнерго есть четкий план действий, включая альтернативные источники доставки.

● «Остановка поставок природного газа Газпромом — грубое нарушение договора и шантаж… Мы не поддадимся такому рэкету», — сказал топ-чиновник.

● Обошли санкции. Четыре европейских покупателя газа уже заплатили Газпрому за поставки в рублях, несмотря на предупреждение Еврокомиссии, что это является нарушением санкций против страны-агрессора. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, приближенный к Газпрому.

● А вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уроженец Ахтырки на Сумщине, покинул РФ, чтобы вернуться в Украину, где он собирается присоединиться к подразделениям терробороны. «Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы», — пояснил Волобуев.

● Беспрецедентный жест помощи. Еврокомиссия сегодня предложила приостановить на один год ввозные пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС. «Предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки страны, находящейся в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующих в отношении украинского экспорта стали», — заявили в ЕК.

● «Это значительно облегчит экспорт украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров в ЕС. Мы продолжаем поддерживать Украину в эти тяжелые времена», — подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

● Прощай, немытая Россия. Немецкий химический гигант BASF (сферы деятельности — химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства) намерен к июлю свернуть всю деятельность в РФ и Беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

● Оккупанты заплатят своими активами. Канада планирует передать конфискованные российские активы на восстановление Украины и компенсацию пострадавших от полномасштабного вторжения России. Для этого страна планирует соответствующим образом скорректировать — первой среди G7 — свое законодательство, пояснила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

● А генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что американский Минюст поддержит усилия по доставке активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.

● После вторжения РФ в Украину Минюст США организовал специальную оперативную группу, нацеленную на активы олигархов-миллиардеров, которые поддерживают президента России Владимира Путина и извлекают выгоду из его режима. Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, нацелилось на самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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