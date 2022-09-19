Все придется изменить. Какую роль сейчас играет Армения 19 сентября, 15:21

В условиях нынешнего противостояния коллективного демократического мира и России, судьба Армении оказалась в поле пристального внимания США и Евросоюза

Помню, как осенью далекого 2014 года меня настоятельно попросил о встрече мой политический единомышленник и даже соратник, пожилой армянский журналист. Мы встретились на площади Киевского вокзала и даже не успели зайти в кафе, как он сказал: «Андрей Борисович, как вы можете осуждать присоединение Крыма и Донбасса к России в той или иной форме, ведь тогда должны и осудить отторжение от Азербайджана нашего Карабаха». «А я и осуждаю отторжение Карабаха». «Тогда нам говорить не о чем», — ответил мой собеседник, немедленно забывший о нашей дружбе.

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Долгие годы и Армения, и Азербайджан жили «по понятиям». За обеими странами приглядывал Кремль, которого вполне устраивал статус Карабаха вне системы международного права. Это был тот крючок, на котором можно было сколько угодно держать Армению и, одновременно, обещаниями и поставками оружия сохранять влияние на потомственную власть Алиевых в Азербайджане.

Но все в мире приходит к концу. Азербайджан, поняв, что одну пятую своей международно признанной территории он никогда не вернет в этой кремлевской системе, переориентировался на Турцию. Армения же и тогда продолжала надеяться на силу Путина. Исход осенней войны 2020 года в Карабахе показал, что надежда эта призрачна, а события последних дней подтвердили этот вывод. Жизнь «по понятиям», как и любая мафиозная практика, ненадежна. Государства так существовать не могут. Тем более, государства демократические.

В нынешней ситуации российской агрессии в Украине у Кремля и нет сил на защиту Армении, и политически он предпочитает сохранить хорошие отношения с Анкарой, закрыв глаза на Карабахский вопрос. Может быть, Путин уже договорился с Эрдоганом о решении проблем Южного Кавказа, и этим объясняется последнее нападение Азербайджана на Армению в Сюнике.

Долгие годы и Армения, и Азербайджан жили « по понятиям»

Однако, в условиях как раз нынешнего противостояния коллективного демократического мира и России, судьба Армении оказалась в поле пристального внимания США и Евросоюза. Они готовы помочь Армении совсем не потому, что Армения страна христианская и ее народ говорит на индоевропейском языке — всё это для современного демократического мира никому не интересные сантименты. Поддержку Армении Запад окажет, во-первых, потому что в Армении сохраняется после революции 2018 года демократическая государственность, и, во-вторых, потому что Армения уважает принципы международного права, в том числе и Хельсинские соглашения 1975 г. Именно об этом — о защите демократии и международного права — объявила Нэнси Пэлоси, прибыв во главе делегации Конгресса США в Ереван. Именно поэтому Энтони Блинкен только что жестко говорил с Ильхамом Алиевым.

Западу нужна демократическая Армения, как противовес на Кавказе авторитарному Азербайджану, агрессивной России, нерукопожатному Ирану и весьма сомнительной в отношении прав человека Турции. В этом регионе Армении может быть отведена примерно та же роль, что и острову Тайваню на Дальнем Востоке. Защита демократии и международного права, с одной стороны, и пример для народов, страдающих от автократии — с другой.

Это очень завидная и важная роль, но она требует от Армении многого. Карабах надо признать частью Азербайджана. Права армян в Азербайджане и права азербайджанцев в Армении (существовавшие de facto в имущественной и гражданской сфере до 1988 г.) должны быть взаимно признаны. Эти права, как и автономия Карабаха в составе Азербайджана, должны быть гарантированы не Россией, в которой ныне вообще никакие права не соблюдаются, а Европейским союзом и НАТО.

Никого в мире не интересует, кто жил в Карабахе или на берегах Севана триста лет назад. Для международного права важно, кто живет или жил на этой земле в пределах человеческой живой памяти, то есть в пределах трех-четырех поколений. Именно для этих людей должны быть решены вопросы владения землей и иной собственностью. И всё это при абсолютной и безусловной нерушимости государственных границ, признанных международным сообществом и праве каждого на свою веру, культуру, язык и гражданское равноправие, также признанные мировым сообществом.

Сейчас только от ответственной воли армянского народа зависит, станет ли он равноправной частью демократического мира, получит ли он гарантии незыблемости своих границ, как Украина от НАТО, или же, желая действовать в обход международного права, опираясь на вовсе ненадежных «друзей», окончательно скатится в огненную яму новой войны, из которой вряд ли выйдет живым, да еще на своей древней земле.

Дружба с Западом и надежна и почетна, но она требует иного стиля поведения, чем тот, который практиковала Армения в недавнем прошлом.

Текст опубликован с разрешения автора

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