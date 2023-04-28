Путин в шоковом состоянии. В Минобороны РФ начались зачистки — что случилось? 28 апреля, 20:13 NV Премиум

Путин же был уверен, что побеждает. Но оказалось, что нет, это не так

Военный преступник и террорист Игорь Гиркин очень злится и на Путина, и на руководство Министерства обороны РФ, которые не проводят ту мобилизацию, которую бы он хотел увидеть. Ну и в последнее время он очень активно начал напрыгивать не только на армейское командование, но и на Евгения Пригожина, начальника ЧВК Вагнер, который сам тоже развил бешеную медийную активность.

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Вообще между Гиркиным и Пригожиным сейчас очень сильно обостряется внутривидовая борьба, которая, как известно, даже более острая чем борьба межвидовая. Ну, по крайней мере Дарвин так утверждал. И Гиркин, и Пригожин претендуют на одну и ту же на популярность в одном и том же сегменте российского избирательного рынка, то есть среди турбопатриотов-мегаватников, Z-фанатиков, фашистов — как угодно их можете называть. Вот в борьбу за умы этих людей сейчас вступил Пригожин и стоящая за ним сила большого криминального мира, часть Министерства обороны и собственно сам Пригожин со своей ЧВК Вагнер. За Гиркиным стоит ФСБ. Они сцепились со страшной силой, и вместе одновременно они сцепились с Минобороны.

Но почти сразу и тем, и другим — и Пригожину, и Гиркину привалила настоящая радость, можно сказать на их улицах перевернулось по грузовику с пряниками.