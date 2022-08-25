Что нужно Украине, чтобы победить в войне 25 августа, 11:39 Эксклюзив НВ Ричард Хукер: Успех России в Украине, даже если он дорого обойдется, поставит союзников по НАТО, таких как страны Балтии, под прицел Путина (Фото:REUTERS)

Сейчас появилась возможность положить конец дальнейшей российской агрессии в пространстве европейской безопасности на целые поколения, а возможно, и навсегда

За шесть месяцев, прошедших с момента вторжения России в Украину, украинские военные вели упорную и активную оборону, нанося тяжелые потери российским частям и борясь за каждый фут земли. Несмотря ни на что, Украине удалось защитить Киев, а также второй по величине город Харьков. Это вынудило Россию отказаться от цели быстрого захвата страны.

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Однако предотвратить поражение — это не то же самое, что победить. Российские силы сегодня контролируют около 20% территории Украины, включая большие участки на востоке и юге. Что нужно Украине, чтобы выиграть войну?

Первым шагом должно быть устранение неравенства в авиации. Успех в современной высокоинтенсивной войне практически невозможен без хотя бы паритета в воздухе. Украина начала конфликт с прискорбным отставанием, имея примерно 100 летающих самолетов по сравнению с более чем 1500 у России. Там, где Россия могла совершать 100−200 самолето-вылетов в день, украинские ВВС могут совершать около 10−20 боевых вылетов.

Соответственно, Украина, как правило, была не в состоянии оказывать авиационную поддержку своим сухопутным войскам, опасаясь потерять свой небольшой парк высокоэффективной авиации (в основном истребители МиГ-29 и Су-27, а также штурмовики Су-24 и Су-25). Вместо этого ее подход заключался в том, чтобы бережно относиться к своим активам и использовать их только выборочно.

С другой стороны, Украина добилась выдающихся успехов в лишении России господства в воздухе с помощью чрезвычайно эффективной противовоздушной обороны и стратегии «недопущения в воздухе».

Несмотря на отсутствие самых передовых систем ПВО, таких как американский Patriot или российский С-400, Украина использует более старые системы С-300 (большая высота), SA-11 (средняя высота) и SA-8 (малая дальность), являющиеся смертельными для российской авиации. США также предоставили небольшое количество своих систем ПВО малой и средней дальности NASAM, в то время как Германия пообещала отправить списанные машины ПВО Gepard, хотя нехватка боеприпасов задержала их фактическое использование.

Применяя совместно с большим количеством поставленных США переносных ракет Stinger и применяя тактику «стреляй и беги» для обеспечения живучести, украинская ПВО сбила десятки российских самолетов и вертолетов и в значительной степени ослабила российскую авиацию. Здесь важно адекватное снабжение ракетами ПВО для украинских систем, и они должны поступать из внешних источников в достаточном количестве, чтобы Украина могла победить.

Мы не должны себя обманывать. Слишком многое поставлено на карту

Украина также использовала беспилотники с разрушительным эффектом. Основными военными платформами были турецкий Bayraktar TB2, который может доставлять бомбы с лазерным наведением, а также поставленный США беспилотник Phoenix Ghost, а также Switchblade, беспилотник-камикадзе со взрывчаткой на борту, который можно направить в цель.

Эти военные беспилотники дополняются тысячами более дешевых коммерческих беспилотников, используемых для обнаружения артиллерийских орудий и сбора разведданных. Российские силы адаптировались, и уровень потерь украинских беспилотников высок, но низкая стоимость и доступность означают, что беспилотники будут продолжать играть в войне важную роль. Связанные с ближайшими артиллерийскими подразделениями, дроны позволяют быстро обнаруживать цели и вести точный огонь, максимально используя ограниченные артиллерийские ресурсы Украины.

Украинские инновации и тактическая маневренность в значительной степени ослабили господство России в воздухе, но способность генерировать наступательную авиацию в форме непосредственной авиационной поддержки и воздушного перехвата поможет Украине одержать победу. В начале войны Польша и другие страны бывшего Варшавского договора предложили передать Украине самолеты советской эпохи, но официальные лица США заблокировали это предложение. Если НАТО решит не обеспечивать воздушное прикрытие, необходимо снять этот запрет и разрешить партнерам поддерживать украинские ВВС с помощью платформ, которые они смогут быстро использовать для поддержки воздушных операций.

Заполнение этих поставок американскими самолетами четвертого поколения, такими как F-16, также ускорило бы переход центральноевропейских государств — членов НАТО от реактивных самолетов советской эпохи к более интероперабельным западным самолетам. Даже 50 дополнительных самолетов с соответствующими боеприпасами и запасными частями могут иметь большое значение для Украины. Без увеличения поддержки с воздуха украинская победа все еще может быть возможна, если выдержит стратегия закрытия неба, но это будет стоить наземным войскам более высоких затрат.

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