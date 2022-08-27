Девять главных последствий войны России против Украины 27 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Для России трудно представить сценарий, при котором ей не придется платить высокую цену в течение очень долгого времени за войну с Украиной

Прошло более шести месяцев полномасштабной войны, которую сейчас Россия ведет против Украины, и хотя мы, возможно, не в состоянии предсказать финал, полагаю, можем сделать некоторые общие выводы о долгосрочных последствиях. Хочу поделиться ходом своих мыслей.

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Если 24 февраля и в последующие дни были реальные сомнения в том, что Украина будет существовать как суверенное и независимое государство, то сейчас ясно, что Украина будет существовать и, вероятно, процветать после окончания войны.

Еще 24 февраля опасения заключались в том, что Россия либо захватит Киев и большую часть страны и будет управлять этими территориями как марионеточным государством, либо даже присоединит их к России. Но теперь-то мы знаем — большие российские амбиции провалились вместе с сокрушительным поражением в битве за Киев. Россия попыталась, но не смогла захватить всю страну, и теперь Кремлю приходится претендовать лишь на захват всего Донбасса, сухопутного коридора в Крым, а также попытаться заставить Украину и мир признать присоединение Крыма.

Но даже эти амбиции теперь кажутся чрезмерно большими, поскольку Украина продолжает сражаться и ведет войну с Россией, планируя контрнаступление в Херсоне и нападение на оккупированный Россией Крым. Вопрос в том, сможет ли Россия удержать даже то, что у нее есть?

Действительно, похоже, Россия достигла максимума своих возможностей, захватив чуть менее 20% украинской территории, но это означает, что Украина контролирует подавляющее большинство страны и ее народа. Все основные населенные пункты, кроме Херсона и Мелитополя, остаются в украинских руках, вдобавок у страны остался выход к морю через Одессу, что будет иметь решающее значение для восстановления и развития украинской экономики.

Теперь, что касается перспектив для Украины — после того, как наступит мир, я вижу новые позитивы.

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