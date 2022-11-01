Путин не собирается выводить войска. В чем заключается сейчас стратегия РФ и еще 11 вопросов о войне 1 ноября, 10:14 Эксклюзив НВ Путин использовал последние несколько недель, чтобы укрепить позиции ВС РФ в Украине (Фото:REUTERS)

Краткий отчет о тактической ситуации

На самом деле особо и нечего рассказывать о боевых действиях (при всем уважении к тем, кто потерял свои дома или членов семьи в результате последних российских атак по Украине): обе стороны не сообщают почти никаких подробностей. В особенности Дурак в Кремле и его Keystone cops (так автор называет Владимира Путина и Министерство обороны РФ — НВ) — не дают никаких деталей, зато много разного пиар-бреда, в то время как боевые действия замедлились из-за непогоды и грязи.

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В общем, много чего происходит, но не так много, как в августе и сентябре. По крайней мере, нет никаких серьезных движений с обеих сторон. Основная причина: непогода, результатом которой являются дождь и грязь.

Таким образом, позвольте мне ответить на различные вопросы, возникшие на прошлой неделе. Также по ходу дела предоставлю «краткий отчет» о тактической ситуации.

1. Качество информирования Генштаба Украины.

Оно, несомненно, немного лучше, чем у московских Keystone cops, но также содержит не очень много деталей и «не такое уж откровенное». Например:

— Пресс-секретарь минобороны РФ Игорь Конашенков продолжает пытаться произвести впечатление с помощью цифр, часто давая как бы «подробные описания» конкретных ударов или боев, — но масса его «фактов» — просто фантазии;

— Спикер Генштаба Украины Александр Штупун редко «объявляет об освобождении» конкретных мест — если только они не обстреливаются русскими — и (по крайней мере, так же часто) «игнорирует плохие новости» (например, потерю конкретных позиций). Кроме того, Генштаб Украины часто «неверно интерпретирует» российские удары по объектам «двойного назначения», истолковывая их как «удары по гражданскому населению».

Хотя в целом, отчеты украинского Генштаба — нормальные, они все же пригодятся для того, чтобы ориентироваться в ситуации примерно на 50−70% от того, что обычно они перечисляют, но все же «требуют большого количества перекрестных допросов».

Однако в этом нет «ничего нового»: пропагандистская война является основой любой войны, и каждое правительство всегда имеет свою «официальную линию». В этом отношении нет никакой разницы между Украиной, Россией, США, Израилем или любым другим государством.

Чем дольше будет идти война, тем больше « сюрпризов» можно ожидать от Путина

Вот почему я считаю обсуждение пропаганды совершенно бессмысленным. Что действительно имеет значение, так это «факты», а факты могут быть установлены только с помощью доказательств. Поскольку ни одна из сторон не публикует много доказательных сообщений, мы по-прежнему слишком зависимы от социальных сетей в том, что касается выяснения того, что именно происходит. Это все, что имеет для меня значение.

2. Российская стратегия?

Очевидно, что Путин ввязался в эту войну, рассчитывая на быструю и легкую победу (на самом деле, начиная свою войну, он находился под коллективным влиянием, потому что даже Запад ожидал, что он победит быстро и легко, т. е. украинцы сдадутся и убегут или присоединятся к нему). Поскольку у него нет политической программы, а только его выступления в СМИ, ситуация требует многократного (если не сказать «постоянного») изменения целей — и масштабной пропагандистской войны, большая часть которой, между тем, не больше чем абсурд.

Тем не менее, объяснение вроде «русские сейчас делают то, что они должны были делать с самого начала» — скорее, вызывает у меня ответ «не совсем». На это есть несколько причин. Во-первых, оглядываясь назад, нельзя избежать вывода, что лучше всего было бы не начинать это (повторное) вторжение, т. е. воздержаться от отправки ВС РФ на какую-либо большую войну. Во-вторых, Путин по-прежнему одержим укреплением своих неудач.

Примером этому может служить: отправка ВС РФ для штурма сильно укрепленных городских районов (см. Бахмут как лучший пример); оборона территорий, которые ВС РФ просто не смогут удержать в долгосрочной перспективе (Херсон), или совершение действий, которые его логистика не может обеспечить (скажем, мобилизация 300 000−1 000 000 резервистов, в то время как он не может реально вооружить и обучить более 70 000−90 000 резервистов),

3. Является ли российская стратегия сейчас такой же, как в Сирии?

Судя по массовым убийствам — читай: уничтожению украинцев на оккупированных территориях, — да. То есть: в этом никогда не было сомнений.

«Но тогда…» они «сражаются» так в этой войне не потому, что «верят, что эта земля недружественна для них» или «потому что им плевать, обитаема ли она» или нет — а потому, что они, на самом деле, всегда ведут «тотальную войну». Дело не только в том, что они не понимают «концепции» украинцев, желающих быть украинцами и жить в Украине (т.е. для них Украина = часть России, а значит, все украинцы должны быть и чувствовать себя русскими). Для них «Россия = интернационализм», и, таким образом, любой «нерусский» является «экстремистом» и «врагом». Соответственно, «всякий, кто сопротивляется России = должен умереть».

Прежде всего, русские просто так ведут войны: они оккупируют интересующую их территорию, а затем уничтожают все население, которое открыто не поддерживает их. Если есть сомнения, посмотрите не только на Сирию, но и на то, что они делали в Афганистане в 1980-е, в Чечне в 1990-е, или что рекомендовали делать их советники в таких местах, как Эфиопия и/или Мозамбик в 1980-х.

4. Россияне собираются уйти из Херсона в выбранный ими момент времени, и???

Нет, ниоткуда из Украины русские уходить не собираются. Нет никаких сомнений в том, что Путин (более вероятно, Суровикин) использовал последние несколько недель, чтобы укрепить позиции ВС РФ в Украине, тем самым укрепив позиции России.

На данный момент ситуация выглядит примерно так:

Суровикин продолжает обстреливать украинскую энергосистему крылатыми ракетами и, особенно, LPGM иранского производства (украинцы заявили о более чем 30 подобных атаках за последние два дня и о том, что было сбито 23−25 дронов. Один из командиров ПВО был награжден за сбитие шести «Калибров» на прошлой неделе);

Украинцы продвигаются в районе Купянска, но медленно и методично. Как было «объявлено» еще в августе/сентябре, плохая погода создает невероятные трудности для российских БПЛА (таких как Орлан-10, Орлан-30 и т. д. ), и поэтому ВС РФ в настоящее время теряют много артиллерии в артиллерийских дуэлях (включая МСТА-S'), и, таким образом, вместо этого пытаются нанести ответный удар с помощью Су-25 ВКС РФ;

Что, впрочем, не должно означать, что украинцы не несут потерь… они просто, как правило, не дают нам узнать об этом;

Россияне атакуют/контратакуют в районе Бахмута (вроде уже три месяца) и продолжают нести там тяжелые потери (по слухам, к настоящему времени они потеряли там более 8000 человек убитыми);

Русские атакуют и на юге Донбасса и, кажется, достигли юго-восточных окраин Водяного (так много было их заявлений о том, что Украина готовит «супернаступление» в этом районе);

Вопреки многим ожиданиям, русские вовсе не собираются «бежать/отступать» из Херсона.

Там они усилили свои войска примерно до 30 БТГ и даже вернули какие-то территории, например, Брускинское (район Давыдов Брод), отвоевали Мыловое (берег Днепра). В подкрепления попали целые части, укомплектованные недавно мобилизованными резервистами — поэтому украинцы захватывают там много целых Т-62 (видимо, потому что масса их в очень плохом состоянии). Наконец, Украина продолжала HIMARS-ить по баржам на Днепре (при этом M142 в еще большей степени развернуты для поражения войск РФ вдоль и/или за линией фронта в настоящее время), в то время как деятельность ВКС тем временем сводится к отправке своих Су-30 и Су-34 для непосредственной поддержки ударов с воздуха, буквально «в стиле Ил-2 или Р-47 в 1944 году».

Путин не собирается отдавать приказ о выводе своих войск ни с одной пяди украинской земли. Единственный способ заставить его сделать что-либо в этом роде — это уничтожить — или выгнать — его войска.

И, несомненно, чем дольше будет продолжаться война, тем больше «сюрпризов» можно ожидать от Путина. Например, я не ожидал, что он «опустится так низко», что начнет так широко использовать БПЛА и LPGM иранского производства: я думал, что он слишком заносчив, чтобы не делать этого. Сейчас я не удивлюсь, если он действительно начнет закупать у Ирана и баллистические ракеты: очевидно, для этого персонажа уже ничего не важно — кроме как оставаться у власти.

5. Русские собираются ввести в Украину 200 000, 300 000, 1 000 000 солдат и…

Нет, они не собираются. Система логистики ВС РФ оказалась неспособной успешно поддерживать присутствие более 150 000 российских военнослужащих на территории Украины. Да, Путин в какой-то момент «закачал» в страну около 200 000+ российских военнослужащих, но результатом стал развал 3−4 «армий» ВС РФ.

На самом деле, большую часть времени ВС РФ добивались «лучших» результатов, когда поддерживали присутствие в стране менее 120 000 военнослужащих. Это то количество, которое они способны хорошо снабжать: этого недостаточно для более чем локальных наступлений — или, лучше сказать, для удержания ВСУ под жестким давлением на Донбассе — но этого достаточно, чтобы выдержать большую часть украинских контрнаступлений.

6. Пришло ли «время украинцев»?

Судя по официальным заявлениям конкретных западных правительств — да. В смысле: есть «торжественные гарантии/обещания» (почти) «вечной» поддержки Вашингтона, округа Колумбия, Лондона, Парижа и даже Берлина. Но поток поставок высокотехнологичного оружия — оружия, которое действительно имеет значение, потому что оно обеспечит значительное преимущество Украины на поле боя, — остается слишком медленным. Т. е. Запад продолжает «борьбу за прибыль», а не «борьбу за победу».

С другой стороны, российские стратегические возможности (конечно, за исключением ядерного оружия) — и, следовательно, возможности Путина — для продолжения ведения этой войны ограничиваются тем временем «удержанием того, что можно удержать, и что-то больше».

ВС РФ, существующие в мирное время, разрушены, и у них не осталось серьезных наступательных возможностей; они остаются сильным противником только в защите. У ВКС никогда не было серьезных возможностей изменить ситуацию ни на оперативном, ни на стратегическом уровне (если не считать крылатых ракет, которых пока слишком мало), а ВМФ может лишь спорадически продолжать наносить удары крылатыми ракетами.

Однако, если украинцы не получат от Запада гораздо более мощный «кулак» (т.е. не будут иметь, скажем, около 20 ЗРК таких комплексов, как IRIS-T и NASAMS, плюс около 100 М142 и М270 на вооружении), войну на таком уровне Путин может продолжать вести хоть год, если не дольше — и без особых проблем.

Если не по какой-то другой причине, то потому, что алкоголизм и жестокое обращение с партнершами настолько распространены в России, многие жены (и семьи) рады обналичить «бонус» (или забрать свои «Лады») за своих павших мужей/родственников.

7. Сколько резервов у ВСУ?

Честно говоря, уже понятия не имею. Я «оцениваю» (читайте: догадываюсь), что у ВСУ около 700 000 военнослужащих. Однако более 50% из них не имеют ни подготовки, ни снаряжения, чтобы сражаться с ВС РФ так, как это было бы необходимо, если целью войны является полное освобождение страны.

Иными словами: у ВСУ нет нехватки живой силы, но есть массовая нехватка весьма специфических видов тяжелой техники (см.: ПВО и артиллерия).

Имейте в виду: теоретически, при должном оснащении («самым передовым оборудованием, которое может предложить Запад, и в достаточном количестве»), ВСУ могли бы успешно вести эту войну (и с гораздо меньшими потерями) с примерно 200 000 солдат — причем, с легкостью.

Прямо сейчас они не могут — потому что им явно не хватает этого первоклассного вооружения.

8. Состояние украинских железных дорог?

Остается (намного) лучше, чем обычно оценивается/ожидается. Да, потеря большей части энергосистемы — это серьезный удар, но, например, Укрзалізнице удалось эвакуировать свой парк тепловозов из районов, захваченных русскими, на раннем этапе. Да, они чуть менее мощные, чем электровозы. Но, в общем, поезда продолжают движение, даже если электросеть сильно повреждена, и хотя сами составы немного меньше, чем раньше. Пока поезда ходят, ВСУ остается в достатке. Это о том, «что имеет значение» в этом отношении.

9. Противовоздушная оборона «сейчас имеет решающее значение»…

Противовоздушная оборона (Украины, но и России) играла решающую роль с самого начала. Пока Украина может с трудом защищать свои крупные городские центры — но не все в одинаковой степени — и не может по-настоящему защитить свою инфраструктуру, Суровикин может продолжать наносить удары. Это служит двойной цели: замедляет общие военные усилия Украины, и даёт пиар-баллы Путину: т. е. Конашенков может продолжать заявлять об «уничтожении 100, 200, 500, националистов, боевиков, иностранных наемников, ЛГБТ-экстремистов, комаров и вампиров-наркоманов»

Это все, что имеет значение для Путина.

Украине нужна передовая — и мобильная — ПВО с 24 февраля 2022 года. Ей нужна ПВО, которая может одновременно противостоять атакам баллистических и крылатых ракет, а также LPGM, и ей нужны не только ПВО для защиты своих городов, промышленности и инфраструктуры, но и ПВО, которая может защитить его войска, поэтому он может сосредоточить их много в одном месте — как это необходимо для любой успешной наступательной операции.

Абсолютно ничего не изменилось в этом плане за последние восемь месяцев. А если да, то только постольку, поскольку в настоящее время совершенно ясно, что Украине (и не только Украине, но и всем остальным) нужна мощная система ПВО, способная бороться как с «множеством БПЛА, так и с приближающимися артиллерийскими ракетами и тяжелыми снарядами».

В идеале Украина также должна получить «противовоздушную оборону», которая позволит ей полностью вытеснить ВКС из украинского неба — имеется в виду получение истребителей-перехватчиков, способных противостоять российским МиГ-31 и Су-35 «как минимум на равных условиях». Скажем: им потребуются такие вещи, как (как минимум) французский Rafale F3/F4 или F-35, вооруженный Meteor и/или AIM-120D соответственно, и поддерживаемый такими вещами, как E-3 Sentry. Это то, что просто невозможно сделать «в считанные дни, недели, месяцы» — и то, чего было бы трудно достичь даже «в считанные годы».

Даже если это будет «только начало», то, даже имея такие перехватчики, Украине все равно потребуется множество передовых наземных средств ПВО, и — особенно — дешевая, но очень мощная и очень мобильная система ПВО против «роя малых БПЛА».

10. Разумно ли (с точки зрения русских) размещать свои МиГ-31 близко к линии фронта?

Пока у Украины нет возможности регулярно — и точно — наносить удары по их базам, то да, это так. Это снижает нагрузку на самолеты и их экипажи; это сокращает время их реакции, увеличивая время их «нахождения на станции».

В частности, такие самолеты, как МиГ-31, специально приспособлены для создания «оборонительных полос» вдоль определенного участка линии фронта (или границы) и сбивания всего, что приближается к ним.

11. Есть ли способ остановить поставки Ираном БПЛА и LPGM в Россию?

Я не знаю ни одного.

Конечно, существует теоретический вариант поддержки Западом беспорядков в Иране, что приведет к свержению режима КСИР. Но прямо сейчас — и независимо от того, что заявляет режим в Тегеране — для этого нет ни политической воли, ни экономических возможностей.

12. Помогут ли ракетные системы большой дальности (артиллерийские), которые Украина требует от Запада, остановить российские удары БПЛА и БЛА иранского производства?

Одних реактивных артиллерийских систем дальнего действия — недостаточно.

«Единого решения» ни для одной из проблем, стоящих перед Украиной, просто нет. Это приводит к тому, что дальнобойная артиллерия бесполезна без дальнобойных средств обнаружения.

Для противодействия LPGM и БПЛА иранского производства требуется «система противовоздушной обороны», в которую входят не только ракеты класса «земля-воздух», но и

— системы раннего предупреждения (см.: радары и другие датчики);

— системы радиоэлектронной борьбы (системы, способные нарушать работу навигационных систем БПЛА и БЛА, нарушать их связь с наземными станциями и т. д. );

— гораздо лучшие возможности «жесткого поражения» (например, в виде «тяжелых» зенитных орудий: они обеспечат большую дальность и, следовательно, больше времени и, соответственно, более высокие шансы — для «перехвата в последнюю минуту») — и все это в больших количествах (см.: «30 зенитных танков Gepard» — это примерно на «270 зенитных танков Gepard» недостаточно);

— в качестве альтернативы Израиль прекратит блокировать экспорт таких (на самом деле: финансируемых и разработанных США) систем ПВО, как «Железный купол», что, в свою очередь, позволит украинской ПВО «очистить небо» от большого количества российских БПЛА и LPGM. Но даже тогда для этого потребовалось бы действительно «массовое производство» таких систем, потому что Украина огромна, а значит, есть что защищать (у израильтян около дюжины ЗРК «Железный купол» в эксплуатации, и они не могут защитить 100% «даже» такой «маленькой» территории, как их крупные города).

Вот и все, что приходит мне на ум в этом отношении прямо сейчас. Надеюсь, я не пропустил ни одного «важного» вопроса.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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