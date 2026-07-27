26 июля российский диктатор принял участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России, прошедших в Санкт-Петербурге. Заявления Путина, сделанные им в этот день, а также формат празднования позволяют определить основные причины, которые приведут к краху политического режима президента страны-агрессора.

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Владимир Путин не проявил оригинальности, сделав акцент на том, что Россия никогда ни на кого не нападала и ни разу за всю свою историю не начинала войн. Более того, он заявил, что именно Украина начала боевые действия, а Россия якобы лишь отвечает на них. Также диктатор добавил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не одержит победу.

Были и другие заявления. Например, о Сталине, который подарил Украине западные области — территории, которые наше государство может потерять, так как их заберут Польша, Румыния и Венгрия. Он говорил о величии российского флота и о том, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины. Всё это дает основания сделать несколько выводов о факторах, которые в конечном счете и станут основной причиной политического краха Путина.

Салазар так и не узнал правды вплоть до самой смерти

Во-первых, не было парада военно-морского флота ни в Кронштадте, ни в Петербурге, ни в портах Черного и Азовского морей, ни на Тихом океане. Такая ситуация свидетельствует о военных успехах Украины, а также о страхе Путина перед атаками украинских беспилотников. Именно поэтому торжественные мероприятия прошли во дворе Адмиралтейства на фоне большого плаката с изображением корабля. То есть Украина, не имеющая собственного флота, загнала верховного главнокомандующего «морской державы» в обычный двор, где он и рассказывал о несуществующем «величии флота».

Во-вторых, Владимир Путин не только живет в параллельной реальности, но и усугубляет ее. Все его слова не имеют никакой связи с действительностью. Он говорит исключительно то, что хочет услышать сам. Все эти разговоры о том, что «цели будут достигнуты», вызывают не только смех, но и откровенное удивление даже у путинского окружения. Путин пытается избегать реальности. Он не говорит об атаках на склады Wildberries, давно молчит о дефиците топлива в России, замалчивает потери на фронте и неспособность российских войск продвигаться по территории Украины. Он категорически не хочет принимать правду о реальном состоянии российской экономики, что создает дополнительные проблемы для правительства России, поскольку Путин требует увеличивать расходы на войну.

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В-третьих, страх российской элиты перед Путиным лишает диктатора доступа к правдивой информации о текущем состоянии экономики и ситуации на фронте. Российские чиновники банально боятся говорить правду. Но они ее понимают. Понимают — и умалчивают. А потому рано или поздно Россию ждет экономический коллапс, последствия которого будут непредсказуемыми, но весьма суровыми.

Однако даже если бы у Путина был доступ к правде, он бы ей никогда не поверил.

И четвертый момент: Путин боится проиграть. Он испытывает сильный страх перед тем, что однажды будет вынужден публично признать неспособность России победить в войне. А признавать этого он не станет. Следовательно, война будет продолжаться.

В целом нынешний Путин напоминает португальского диктатора Антониу де Оливейру Салазара, который в последние годы жизни был отстранен от власти, но не знал об этом. Специально для него выпускали один экземпляр газеты, министры отчитывались перед ним, но правительством уже руководил Марселу Каэтану; однако до самой смерти Салазар так и не узнал правды.

Именно это может произойти и с Путиным: его сскроют где-нибудь в бункере, а власть тем временем перехватят совсем другие люди. Поэтому растущий страх — как самого российского диктатора, так и его окружения, — а также категорическое нежелание признавать реальность и станут причинами полного краха Путина.