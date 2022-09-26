Путин тянется к ядерной кнопке. Какой должна быть реакция Запада 26 сентября, 16:02

Упрямство, с которым Москва пытается вернуть в международную повестку дня ядерную угрозу, больше страха не вызывает

Если российские стратеги ядерным неблефом хотели найти самое слабое звено в единстве коллективного Запада, то своей предельной безрассудностью добились обратного результата. Ответ стран Группы семи, ЕС, ключевых стран мира именно об этом.

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Однако этого осуждения со стороны Запада мало.

— Мир должен не только осудить действия Путина, но напомнить об обязательствах Москвы. Еще в 1995 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 984, за которую голосовала и Россия. В Кремле, по-видимому, забыли, но в приложении к этому решению РФ, вместе с другими ядерными государствами, они тоже добавили свое отдельное заявление о предоставлении гарантий неприменения ядерного оружия против неядерных государств (т.н. отрицательные гарантии). Украина точно в перечне, как и более 170 государств мира, ставших участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроза одной — угроза всем.

Однако осуждение со стороны Запада мало

— Следует напомнить, что в начале января 2022 пять ядерных государств заключили совместное заявление, в котором и Россия также обязалась избегать ядерной войны. Там же Кремль признал, что «ядерное оружие, пока оно существует, должно служить целям защиты, сдерживания агрессии и избегания войны». В Кремле даже эти предельно четкие и понятные строки читают на свой манер, очевидно, видя в ядерном оружии средство совершения агрессии и проведения военных действий. У четырех из пяти подписантов заявления есть основание ударить Путина по рукам.

— «Волеизъявление» под дулом автомата в исполнении Москвы мир уже видел. Однако «референдум» под ядерной угрозой — это новое российское изобретение за пределами любого благоразумия. Устав ООН четко говорит о том, что ни одно государство не должно прибегать к угрозе силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и любым другим способом, несовместимым с целями ООН. Этот принцип Россия уже давно растоптала. И вот мы становимся свидетелями того, как Кремль пытается ввести новое правило под названием «ядерное оружие как индульгенция на территориальные захваты». С таким подходом ни одно государство по периметру России не может чувствовать себя в безопасности. И не только по периметру.

Ядерный неблеф Путина расколоть коллективный Запад не смог. Однако это не означает, что этой устойчивостью можно и ограничиться.

Усиленные санкции — ответ правильный, но недостаточный.

Загнанный сноровкой и героизмом украинской армии в угол Путин все еще тянется к ядерной кнопке и вполне может думать о тактическом ударе по безлюдной территории Украины без жертв, или по любому городу с человеческими жертвами, или даже просто сделать показательное ядерное испытание где-то у себя на территории. Коллективный Запад, и, в первую очередь, ядерные государства, должны продемонстрировать, что не только не поддаются неблефу Путина, но и сами не блефуют.

И напоследок: в практическом плане важным сигналом, что российский блеф умножен на ноль, стало бы ускорением предоставления Украине военного оборудования и мощного оружия. А снятие всех табу на предоставление Украине всего необходимого оружия и приглашение в НАТО и тем более показало бы неприятие российских угроз.

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