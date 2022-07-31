Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон 31 июля, 12:12 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин делает ставку на экономический кризис, который приведет к политическим потрясениям в Европе (Фото:REUTERS)

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

В своих недавних материалах я утверждал, что война с Россией сместилась в пользу Украины. Это связано с тем, что России трудно заменять утраченную военную технику и вербовать больше людей для фронта, в то время как Украина пользуется преимуществами от притока современного западного оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников похвалил своих «артиллеристов» за то, что те «очень точно используют реактивные системы залпового огня HIMARS — они работают как хирург со скальпелем». За последние недели эти артиллеристы успешно атаковали более сотни стратегически важных целей, в том числе, по словам представителя Пентагона, российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, позиции дальней артиллерии.

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В ответ российские военные сказали, что ликвидация HIMARS и других артиллерийских систем большой дальности является приоритетной задачей. Но эти усилия, несмотря на периодические заявления Москвы об обратном, пока не увенчались успехом. Им мешала, по крайней мере до сих пор, способность этих систем «стрелять и удирать» (уходить со своих огневых позиций за считанные минуты).

Этот же представитель Пентагона также отметил, что Россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украине, а это означает, что ее вооруженные силы будут постепенно неспособны выполнять другие задачи по защите своих границ и поддержанию целей российской внешней политики по всему миру. Она израсходовала множество своих «продвинутых» боеприпасов и поэтому полагается на более примитивные возможности. Поэтому они наносят меньше точных ударов, даже если у них есть разведданные, чтобы направлять их. Хотя оценка масштабов российских потерь по-прежнему строится на множестве догадок и предположений, они, несомненно, были значительными, в том числе среди офицеров всех уровней, что привело к тому, что командование с трудом справлялось с ситуацией.

Интенсивность российских операций снизилась. Артиллерия — рабочая лошадка русской кампании, но количество артиллерийских обстрелов, достигавших 20 000 выстрелов в день в разгар боев за Северодонецк в Луганске, сейчас значительно сократилось. Командир батальона сообщил журналисту The Washington Рost, что после обстрела склада боеприпасов в Изюме под Харьковом обстрелов стало «в 10 раз меньше», чем раньше. Проблема, с которой сейчас сталкивается Россия, заключается не в нехватке артиллерийских орудий или запасов боеприпасов, а в линиях снабжения между ними, которые ослаблены из-за того, что передовые склады боеприпасов либо утрачены, либо становятся очевидно уязвимыми. С более высокоточными украинскими системами, достигающими линии фронта, русским артиллеристам придётся поволноваться, если они не смогут стрелять, а потом достаточно быстро убегать.

В этих новых условиях произошло соответствующее снижение темпов украинских потерь. Если Зеленский сообщал, что в разгар боевых действий Украина теряла от 100 до 200 человек в день, то теперь он утверждает, что это число сократилось до 30 человек в день. Следует отметить, что это все еще значительная цифра. Это означает, что Украина за неделю теряет больше военнослужащих, чем Великобритания потеряла за шесть лет в Ираке, а за две недели — потерь больше, чем у Великобритании — за 20 лет в Афганистане. А теперь к главному.

Битва за Херсон

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