Путин удваивает ставки. Что произойдет дальше 28 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Геополитически у Путина осталось только два союзника, Северная Корея и Иран, которые также являются странами-изгоями (Фото:REUTERS)

Владимир Путин изолирован больше, чем когда-либо. В последние дни мировое общественное мнение и его союзники выступили против его войны. Он проигрывает, знает это и удваивает ставку

Несмотря на прозвучавшую за несколько дней до этого критику со стороны «союзников» — Китая, Индии и Турции — он объявил, что наберет еще 300 000 солдат, пригрозил ядерной войной и продолжил планы по проведению фиктивных референдумов в эти дни (23−27 сентября) в четырех областях Украины, чтобы «узаконить» свою аннексию.

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Очевидно, что его «специальная военная операция» по денацификации Украины терпит неудачу, поэтому он обостряет и переделывает нарратив, заявляя о том, что сейчас проблема заключается в том, что Россия сталкивается с монументальной экзистенциальной угрозой со стороны НАТО, которая может привести к ядерной войне. Это попытка перейти от нападения к обороне — стратегическая ловкость рук, оскорбляющая и мир, и украинцев, и мыслящих россиян.

Украина продолжает добиваться успехов на поле боя и надеется, что Китай или Турция выступят посредниками в прекращении огня и «гарантами безопасности» перемирия. «Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания, — заявил Владимир Зеленский в ООН, — за те смерти и разрушения, которые Россия спровоцировала своей незаконной войной».

На этой неделе мир стал одновременно более опасным и менее опасным.