Украина должна выйти из войны более сильной 16 мая, 15:09 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Победа в войне не будет легкой, как и не будет легким послевоенное восстановление экономики

Щойно українська економіка почала здобувати обриси справжньої європейської, це відверто не сподобалося східному сусідові, який звик зводити інші пострадянські країни до найменшого спільного кратного — де примусом до газової голки, а де й просто автоматом АК-47.

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Це ж і є ота удавана системність Володимира Путіна, коли він вичікує на зручний момент, аби завдати максимально болісного удару саме в те місце, яке є максимально незахищеним. Якщо у вашої країни проблеми в банківському секторі - туди прийде російський державний банк ВЕБ та запропонує кредити для промисловості. Якщо у вашої країни розцвіла корупція в секторі дистрибуції електроенергії - лояльний до Кремля олігарх запропонує викупити мажоритарні частки в обленерго.

З війною все трохи інакше, однак загальна логіка Путіна зберігається і тут. Варто було лише Україні та її бізнесу розпрямити плечі, щоб у країні постав міцний середній клас — Кремль змусив українців та українок взятися за зброю, щоб надовго відкласти думки про більше багате життя та більше розвинуту країну.

Втім, ми всі дуже інтенсивно дорослішаємо в ці дні. В суспільному середовищі, яке збурене щоденними новинами про дії російської армії на Півдні та на Сході, виникає ідея, якій потрібно приділити серйозну увагу. Ця ідея — вийти із війни сильнішими, ніж ми були до неї.

Україна має шанс стати кращою версією себе, якщо скористається нинішньою ситуацію. Ситуація є трагічною, однак, як і будь-яка криза, вона є можливістю — можливістю відмовитися від того, що заважало країні органічно розвиватися, та можливістю провести ті зміни, які вже дуже скоро дозволять Україні стати повноцінним членом Європейського Союзу.

Щойно ми почнемо ці помилки виправляти — спрацює ефект доміно

Дозволю собі накреслити кілька ліній для таких змін.

Почати варто із солідарності. Українське суспільство з перших днів війни зуміло проявити той рівень солідарності, який допоміг нам вистояти. Там, де ми раніше затято сперечалися між собою, з’явилося бажання знаходити спільну мову та домовлятися.

Політики припинили необдуману критику влади на одне одного. Українські політики не дуже добре володіли мистецтвом критики до війни, переважно озвучуючи ті звинувачення на адресу об'єкта свого невдоволення, які могли резонувати з електоратом, що потерпав від бідності та соціально-економічного дискомфорту. Напевно, не варто тішити себе надією, що безглузда політична критика зникла назавжди і ніколи більше не повернеться. Але українське суспільство вже частково позбулося тієї поверховості, яка штовхала тисячі людей віддавати свої голоси ОПЗЖ — партії, що не соромилася обіцяти ту саму дешеву ковбасу, котра в СРСР коштувала 2−20, хоча не могла аж ніяк нею забезпечити мільйони українців.

З цієї відмови від брудної, необдуманої критики в українській політиці може виникнути рівне поле для конкуренції ідей про розвиток країни та її економіки. Від риторики політиків на кшталт «так він крав гроші, тому голосуйте за мене» нам варто перейти до риторики про те, чи, наприклад, Україні потрібні інвестиції в інфраструктуру, чи Україні потрібні інвестиції в освіту.

І якщо українське суспільство збереже під час повоєнного відновлення економіки хоча би частку нинішньої солідарності - ЄС не матиме більш надійної країни-члена, ніж Україна.

Втім, суспільна солідарність — це ще не все. Далі йде справа вже за самою економікою. Українське бізнесове середовище, треба визнати, було достатньо маломобільним. Роками життя українців та українок не змінювалися. Українська економіка не винагороджувала найбільш компетентних, натомість винагороджуючи лише тих, хто тим чи іншим чином мав доступ до капіталу.

Подібна ситуація руйнувала ті здорові капіталістичні інстинкти, які живуть в українцях, як і в кожній європейській нації. Якщо я збільшую якість своєї роботи, а від цього не зростає моя зарплатня, то навіщо я буду краще працювати.

Та сьогодні, в 2022 році не слід вдовольнятися етичними та економічними нормами середньовічної Європи. А для справжніх проривів у економіці, у бізнесі потрібні лідери. Саме лідерів і народжує війна. Вони здатні вести на собою, вони здатні продукувати ідеї, вони здатні налагодити процеси так, щоб останнє слово в компанії лишалося за тим, хто є найбільш компетентним.

Британський журнал The Economist, готуючи спецвипуск з прогнозами на 2022 рік, багато що не зумів передбачити. І це не дивує. Але один прогноз, що його дали журналісти та аналітики видання, заслуговує на нашу увагу. The Economist назвав 2022 рік «роком працівника» — і закликав цього не боятися.

Нам слід поставитися до цього уважніше. Українська економіка теж має бути економікою працівника — насамперед того, що створює додану вартість. Негаразди ринку праці в 2020—2021 роках, викликані пандемією Covid-19, а також нинішня економічна криза, спричинена війною, не сприяють тому, щоб працівник впевненіше став на свої ноги. Але повоєнне відновлення економіки, насичене програмами західної фінансової підтримки, допоможе цьому працівнику.

Доки західні компанії вводили у себе посади на кшталт Chief Happiness Officer, тобто директора з питань підтримки відчуття щастя серед працівників, українські компанії навіть часто не виконували норми законодавства про працю, яким би недосконалим воно не було. Тепер, віримо, цей розрив буде подолано — і Україна стане економікою працівника.

Іншою великою економічною проблемою була недоступність житла. Стандартною історією стала купівля житла батьками для своїх дітей, адже ті не мали жодних серйозних шансів придбати житло власними силами до 30 років, коло воно вже їм реально потрібне для облаштування сімейного життя. Якщо ж батьки не могли придбати житло своїм дітям — ті могли або піти працювати в технологічну індустрію з її високими зарплатами, або до 45 років жити в недорогих орендованих квартирах, що погано впливало на демографію.

Закрити цю проблему мала би індустрія іпотечного кредитування. Однак українська іпотека мала свої проблеми. Її ставки на рівні 18−20% річних з'їдали увесь фінансовий резерв сім'ї чи окремого індивіда. Крім того, варто було працедавцю дізнатися, що ти оформив іпотечний кредит, як він з «пастиря доброго» перетворювався на старшого по галері, де ти мав гребти в морі невизначеності з усіх сил, щоб хоча би залишатися на місці.

Перспективи приєднання до Євросоюзу, а згодом і до єврозони — це великий український шанс на доступні кредити, зокрема іпотечні. І тоді найбільш поширеним подарунком на 30-річчя стане не пляшка віскі Jack Daniel’s, а ключі від омріяної новенької квартири, в якій людина зможе комфортно проживати своє життя та мати сім'ю.

Життя не вимірюється лише монетарними показниками. Скільки би грошей не було на твоєму банківському рахунку — мільйони гривень, сотні тисяч гривень чи лише десятки тисяч — тобі потрібне в цій країні щось більше. І тим більшим є культура.

Навряд чи я відкрию комусь очі, коли скажу, що свій культурний вибір ми в повній мірі загубили, коли нас накрила хвиля споживчої культури в 2000-х. Тоді ресторани враз стали цікавішими за музеї, а шопінг з метою придбання нового стильного одягу за якістю емоцією переважав перегляд театральної п'єси.

А тому вже станом на початок 2020-х українські міста мали дуже розвинуту ресторанну індустрію та сектор торговельно-розважальних центрів, у той час як культура галузь скотилася в нішу, де приймала своїх нечисленних гостей. Це ставало тим більш дивним, що технології дозволяли культурі робити дуже багато з дуже невеликим ресурсами — маю на увазі соцмережі, YouTube та електронні книжки, видання яких надзвичайно доступне. Електронну книжку сьогодні може видати практично кожен і, скажімо, опублікувати її у веб-магазині Amazon, якщо її не захоче опублікувати котресь українське книжкове видавництво.

Неправдою буде і теза про брак інвестицій в культуру. І Міністерство культури, і Євросоюз надають серйозні кошти для того, щоб в Україні могли розвиватися кінематограф та візуальне мистецтво, а кожен спроможний автор може претендувати на місце в одній з літературних резиденцій, в тому числі за кордоном, для створення тексту довгої форми про те, що зараз важить багато для всієї країни.

Проблема полягала радше в тому, що ми не хотіли помічати складність культурного вибору. Задовольняючись російськими блогерами та безкоштовними книжками, які можна було скачати з інтернету, ми звикали споживати другорядну культуру. Ту культуру, яка не має відповідей на наші граничні питання. В кінцевому рахунку це призводить до того, що нам ставало нецікавим саме наше життя, яким ми жили.

Тут відкривається великий простір для дій. Підтримка українського письменника, українського художника, українського кінематографу та українського театру — ось це і є відповідь на питання про те, куди спрямувати нам нашу повоєнну енергію та охоту до діяльності. Якщо кожен з нас купуватиме хоча б по одній книжці українського автора на місяць — вже за кілька років ситуація на ринку суттєво покращиться, а вже за 10 років ми матимемо спроможну індустрію, автори якої не потребуватимуть відволікатися на другорядне, щоб забезпечити собі можливість спокійно жити та працювати.

Перемога у війні не буде легкою, як не буде легким і повоєнне відновлення економіки. Тому нам вже потрібен план дій, який базуватиметься насамперед на вивченні помилок з нашого минулого — помилок політичних, економічних, культурних.

Але щойно ми почнемо ці помилки виправляти — спрацює ефект доміно. Проблеми, що вічно здавалися нам неможливими для вирішення, почнуть вирішувати ефектом хвилі, котру створить нова українська енергія змін.

Якщо ми не ставитимемо собі за задачу вийти з війни сильнішою країною, ніж ми є, тим самим ми проявимо неповагу до жертв війни, яких, на жаль, дуже багато. Що й там казати, коли насправді ми всі - жертви цієї війни, лише хтось більшою мірою, а хтось меншою.

Насамкінець хотілось би додати одну важливу думку про повоєнну політику. Війна, безумовно, створює героїв, чий електоральний потенціал величезний, а вони чимось подібні до легендарного київського футболіста Олега Блохіна, від якого вболівальники вимагали, щоб він грав на вістрі атаки ледь не до 40 років, коли вже його організм фізично не витримував інтенсивного режиму тренувань для гравців атаки.

Українська повоєнна політика, мені здається, матиме чимало нових імен, хоча суспільство все так само буде більш прихильно ставитися до героїв війни, адже вони дійсно заслуговують на неймовірну повагу.

І тут варто пригадати біографію Шарля де Голля, лідера Франції у роки Другої світової. Де Голль ще довго вигравав президентські вибори, коли про війну вже перестали говорити, хоч і не забули до кінця. Французи не хотіли прощатися з де Голлем, який проявив стільки героїзму під час війни, хоча його компетенції не включали ні глибокого розуміння економіки, ні вміння розібратися в соціальних питаннях.

Це не натяк і не прогноз. Це скоріше порада — інколи героїв війни треба відпускати у те життя, яке вони самі для себе обирають. Ми всі завжди матимемо повагу до зірок на їхніх погонах, до їхніх орденів, до їхньої енергійної діяльності під час війни. Але життя продовжується — і Україна майбутнього має бути тією країною, де політику робитимуть компетентні люди. Хоча, можливо, деякі з них матимуть на скронях сивину, котру в своєму віці вони не повинні були би мати.

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