● Новый европейский антипорядок. Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

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По информации издания, жесткие условия касательно «нового европейского порядка безопасности» были выдвинуты российскими представителями в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби.

Как отмечает Bild, Москва предлагает сохранить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, включая неоккупированные части Донецкой и Луганской областей. Украина же, согласно этим «условиям», должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако ее членство в Евросоюзе не исключается. Порты Одессы и Николаева, согласно этому плану, предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Также предусмотрены договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Россия предлагает преобразовать Молдову в федеративную республику, в состав которой также войдут автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

Россия, в свою очередь, предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

Bild подчеркнул, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах. Параллельно действуют несколько групп посредников, в частности связанных с военными. Они конкурируют между собой, а поддержал ли российский диктатор именно этот план — неизвестно.

● Состоится второй раунд. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине. Об этом он сообщил в ночь на 13 ноября на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине. «У нас уже запланирована следующая встреча, и мы все приложим максимум усилий для достижения этой цели», — заверил Виткофф. При этом он не уточнил, когда именно состоится встреча и кто примет в ней участие.

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Владимир Зеленский также подтвердил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча. По его словам, следующий раунд мирных переговоров может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи США, Украины и России в Абу-Даби. С российским диктатором они беседовали около двух часов, после чего вылетели в Дублин, чтобы рассказать обо всем Зеленскому.

● Европейцы тоже будут за столом переговоров. Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф по итогам переговоров в Абу-Даби и встречи с Путиным в Москве финализировали договоренность о возвращении тысяч военнопленных, добились согласия Кремля на участие Европы в переговорах, а также предметно прорабатывают с Киевом планы послевоенной безопасности и экономического развития Украины. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Президент Украины выразил убежденность в том, что каждый следующий раунд должен приносить конкретный результат и приближать завершение войны. Кроме того, президент подчеркнул, что американская сторона добилась прогресса в вопросе участия Европы в следующей встрече — непосредственно в составе переговорных групп и с полноценным правом голоса.

● Премьер-министр Ирландии — страны, председательствующей в Европейском совете, — Михол Мартин заверил, что лидеры обсудят, кто будет представлять ЕС за столом переговоров о мире для Украины. Окончательного решения он ожидает через две недели.

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● Европа продолжит поддерживать Украину. Президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта по итогам встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Дублине выступили с совместным заявлением, в котором заверили в дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины.

«Саммит Европейского политического сообщества в Дублине стал еще одной возможностью подтвердить нашу непоколебимую поддержку президента Зеленского и Украины. Мы приветствуем переговоры, состоявшиеся на этой неделе в Абу-Даби, а также активизацию мирного процесса», — говорится в заявлении.

«Мы продолжим оказывать значительную финансовую и военную помощь для укрепления позиций Украины. В контексте мирных переговоров мы также работаем над разработкой действенного плана послевоенного восстановления Украины и активно поддерживаем ее путь к членству в ЕС. На следующем заседании Европейского совета, которое состоится 26−27 ноября, мы обсудим насущные потребности Украины в финансировании на 2027 год, опираясь на предложения Европейской комиссии. Параллельно Комиссия представит 22-й пакет санкций против России. Ведь Украина должна вести переговоры с позиции силы. А Россию необходимо убедить сесть за стол переговоров с искренним намерением достичь мира», — отмечается в заявлении.

● За войну Путина уже заплатили жизнью как минимум 450 тысяч россиян. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину и до конца лета 2026 года на фронте и вблизи него погибли не менее 450 тысяч россиян — таковы данные утечки информации из Росстата. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше, считают аналитики Financial Times.

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Газета проанализировала документы российской службы статистики, появившиеся в сети после хакерской атаки белорусской и украинской групп Cyberpartisans BY и Silent Crow. Данные свидетельствуют о том, что около 120 тысяч смертей — треть от общего числа — приходится на места наиболее ожесточенных боев в Украине: Авдеевку и Покровск. Еще 48 000 смертей приходится на соседний Бахмутский район Донецкой области. Для сравнения: война США во Вьетнаме унесла 58 000 американских жизней.

Как пишет FT, исходя из количества уже зарегистрированных записей, общее число погибших на войне по состоянию на начало августа составит примерно 550 000 человек — почти исключительно мужчин.

● Целили в высоковольтные подстанции. В ночь на 13 ноября и утром российские войска продолжили атаку на Украину с применением ударных БПЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Главной целью ночного удара России стали энергообъекты, в частности высоковольтные подстанции, сообщил Сергей Корецкий.

В Киеве загорелось здание Института травматологии и ортопедии, где находились пациенты и медики: медработники вывели в безопасное место 30 человек, еще семерых спасли сотрудники ГСЧС. В Одессе в результате вражеской атаки погибли два человека и был разрушен жилой дом; еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Россияне также нанесли несколько ударов по Запорожью: в двух разных местах погибли 17-летний юноша и мужчина, пострадали 30 человек (в том числе шестеро детей). В Ровно повреждены дома (ранены шесть человек, включая двоих детей; из жилья эвакуировали 42 жильца). В Виннице в результате ночного удара повреждены жилые дома и детский сад; известно о двух пострадавших женщинах в возрасте 22 и 54 лет. В Хмельницком также гремели взрывы.

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● НПЗ в России продолжают гореть. Генштаб ВСУ сообщил о поражении одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) государства-агрессора — в российском Волгограде (предприятие перерабатывает около 15 млн т нефти в год), а также о масштабном пожаре, возникшем после удара.

«НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное топливо. На территории предприятия вспыхнул пожар. Повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и 6 резервуаров объемом по 2000 куб. м», — сообщили в Генштабе.

● Снова сбоит «военный» Starlink. Специалисты Минобороны и ВСУ фиксируют ограничение скорости Starshield (военного пакета Starlink) на уровне 161 км/ч над всей временно оккупированной россиянами территорией Украины, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники в оборонном ведомстве. При этом на территории, подконтрольной Украине, ограничений, по их словам, не зафиксировано.

Собеседник агентства отметил, что Минобороны взаимодействует с представителями SpaceX для получения объяснений и исправления ситуации. Ведомство также обращается к Министерству обороны США за дополнительными разъяснениями.

● Что ты делаешь, Маск? Ограничения скорости спутниковой связи Starshield — военной версии системы Starlink — действуют в Украине уже как минимум три дня, сообщил накануне американскому изданию Axios украинский чиновник. «В первый день ограничения составляли 10%, во второй — 50%, а сегодня из-за ограничений срываются 100% миссий», — заявил он. В то же время компания SpaceX в своем комментарии опровергла введение ограничений. «Это неправда. Никаких изменений не произошло», — заверили в SpaceX.

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Это уже второй случай за последние недели, когда скорость работы Starshield в Украине ограничивается. В настоящее время около 100 американских конгрессменов требуют от Маска и Белого дома объяснений по поводу этой ситуации.

● Нацгвардия завершила проверку по Борщаговке. Служебное расследование Нацгвардии касательно событий в Петропавловской Борщаговке 2 ноября завершено; материалы будут приобщены к делу об условиях размещения военнослужащих, которое расследует Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

12 ноября СБУ и Нацполиция сообщили о задержании 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке, произошедших 2 ноября этого года; одна из организаторов провокаций использовала поддельное удостоверение медика.

● Специальные патрульные автомобили «Фантом», работающие в Киеве и области, появятся на дорогах других крупных городов Украины, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

И напоследок:

● Не стало Брюховецкого. В возрасте 79 лет скончался Вячеслав Брюховецкий — педагог, журналист, общественный деятель, литературовед, один из основателей Народного руха Украины и инициатор возрождения Киево-Могилянской академии. Он ушел из жизни 12 ноября.

Брюховецкий возглавил процесс возрождения университета в 1991 году. С 1992 по 1994 год он был его ректором, а с 1994 по 2007 год — президентом. Впоследствии он стал почетным президентом Киево-Могилянской академии.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.