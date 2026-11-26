Не припомню, чтобы меня когда-либо прежде так сильно тревожило происходящее в мире

В следующем году исполнится 30 лет, как я работаю на международных рынках капитала. Не припомню, чтобы меня когда-либо прежде так сильно тревожило происходящее в мире, особенно в геополитике. Войны в Украине и Иране, конфликт в Йемене — уже одного этого хватило бы для беспокойства.

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А ведь на наших глазах происходит еще и революция в области искусственного интеллекта, которая, боюсь, вышла из-под контроля. В руках таких государств, как Россия и Иран, это способно многократно усилить угрозу, которую представляют для мира их действия.

Риски могут принять системный характер сразу в нескольких областях. Больше того, именно к этому дело и идет. Взять хотя бы