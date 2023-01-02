Речь идет не только о Путине. Что должно измениться в России 2 января, 17:24

Страна или империя, у которой нет образа будущего, обязательно прекратит свое существование

Все в этом году ждут ухода в небытие диктатора Путина. А я бы хотел, чтобы и режима как такового не стало. Потому что Путин — это одна история. Но нам нужно перезагрузить режим. Пока этот режим есть, он нас ненавидит и никогда не будет считать равными себе. Он всегда будет считать нас частью своей империи. Это у них в головах. И это часть их сущности, которую и идеологией не назовешь (потому что у них идеологии нет, у них и нации нет — есть ли русская нация — нет).

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Они хотели, чтобы Украина стала несостоявшейся страной. А на самом деле сами все больше становятся несостоявшейся империей. Что у них есть? Они полностью смотрят в прошлое. У них нет образа будущего. Вот у нас есть образ будущего. Согласитесь. Теперь и окончательно. Мы должны стать частью Запада и иметь голос. Мы должны стать частью Евросоюза и НАТО. Мы понимаем, чего хотим — построить и трансформировать страну как уникальный пример. То есть у нас есть амбиции. Да, кто-то там над ними улыбается, но над нами уже улыбались, а во время этой войны очень быстро «закрылись».

А вот какая мечта у этой страны? Посмотреть в прошлое? Страна или империя, не имеющая образа будущего, обязательно прекратит свое существование. И я считаю, что мы все должны работать на то, чтобы этот режим вообще перестал существовать. Это феодальный режим, где есть царь, бояре, купцы и холопы. И вот этот существующий режим угрожает всем. Так что речь идет не только о Путине лично, а обо всех тех, кто ему давал эти советы, кто толкал к войне против Украины, и кто тоже видит свое будущее в какой-то империи. Эту империю нужно наконец-то разрушить. Были римские политики, которые всегда говорили «Карфаген должен быть разрушен». Вот так и мы должны говорить.

Этот режим должен прекратить существование

Дело совершенно не только в Путине. Путин лишь олицетворение этого режима.

Перезагрузку режима нельзя произвести за счет внутренних ресурсов. Кто там есть, кто сможет перезагрузить эту Россию? Внутри ее точно таких нет. И мы помним, что было с нацистской Германией или Японией — там была оккупация. Поэтому нужно внешнее воздействие и обезопасить мир от этого режима.

Будет ли это в рамках существующих границ РФ? Будет ли это в рамках других границ? Я лично совершенно искренне считаю, что для многих народов РФ это было бы счастьем — держать свою судьбу в свои руки. Почему якуты должны слушать, что говорят в Москве? Пусть строят свою судьбу в соответствии со своим образом будущего. И все так же.

При этом я не призываю к какому-то из вариантов. Но для меня — красная линия — то, что этот режим должен прекратить существовать. Для этого требуется стратегическое ослабление РФ. Вдобавок к существующим санкциям должны быть другие — на добывающий сектор, на Росатом, нужно окончательно отрезать их банковский сектор. И они в Китае не удержатся. В российских элитах/кланах прекрасно понимают, что стать колонией Китая не их мечта в 21 веке, поэтому они также будут искать варианты, а как будет выглядеть эта Россия.

Мы не сможем жить с этим режимом в безопасности. Ибо вся его идеология построена на том — а давайте восстановим нашу империю, наш Советский Союз, мы будем жить так, как живем, но будем гордиться страной, которую сами придумали. Вот такая часть их идеологии. Я считаю, что в этом году перезагрузка российского режима может произойти. Будет ли она окончательной, этого вам никто не скажет. Это все спекуляция. Но, по крайней мере, начало может произойти именно в этом году.

Состоится ли вступление Украины в Евросоюз? Окончательно мы эту работу не завершим. Но можем ее начать формально. Начать переговорный процесс и понять, а какая Украина вступает в ЕС? Нам нужно переписать всю стратегию, в частности, энергетическую, аграрную, цифровую. У нас есть образ будущего. Теперь должны его прописать в стратегии и на основе этого начать переговоры с ЕС. Должны показать ЕС, какую Украине мы хотим и какой Украина войдет в ЕС. Это не нам должны сказать в Брюсселе. Это мы должны сказать Брюсселю. И этот процесс должен начаться в этом году.

Полное интервью с Павлом Климки им слушайте на Радио NV: