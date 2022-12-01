Россия теряет влияние. Почему Путина ждут новые проблемы 1 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ Путин может только делать вид, что острого политического кризиса в Иране, который опасно отражается на Ираке, Турции и Сирии, не происходит (Фото:REUTERS)

Москва все чаще отсутствует на крупных глобальных событиях и все реже принимает участие в международной политике. Особенно очевидно бессилие Кремля на Ближнем Востоке

Чемпионат мира по футболу 2022 года доминирует в мировых новостях, и нельзя сказать, что кому-то не хватает России среди 32 стран-участниц, в отличие, например, от Италии или Египта. Москва также ничего не сказала о противоречиях, связанных с этим важнейшим спортивным соревнованием в Катаре.

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Это отсутствие на крупном глобальном событии все характернее для РФ, которая продолжает позиционировать себя как одного из ключевых мировых лидеров, но в последнее время не вносит никакого вклада в международную политику. Например, она не принимала участия в бурных дебатах на недавней конференции ООН по изменению климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе, Египет. В этом свете была особенно очевидна неспособность Кремля оказать значимое влияние именно на Ближнем Востоке, контрастирующая с амбициями Москвы заполнить кажущийся «вакуум», образовавшийся в результате сокращения роли США в управлении многочисленными пересекающимся конфликтами. Когда-то управление этими конфликтами было сильной стороной России, но в настоящее время она не может собрать ни ресурсов, ни политического капитала, необходимых для ведения этой игры.

Сирия по-прежнему остается главной демонстрацией способности России проецировать свою силу за рубежом, но этот бастион сейчас сильно недоснабжен. И хотя Кремль отрицает какое-либо сокращение своей группировки войск в этой стране, последний зарегистрированный авиаудар с российской стороны был нанесен в середине октября 2022 г. Таким образом, теперь Турция взяла на себя инициативу по контролю над конфликтом в Сирии, а президент РФ Владимир Путин приложил напряженные усилия, чтобы отговорить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от начала еще одной наступательной операции.