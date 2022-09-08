Выдающиеся события происходят: Путин теряет все 8 сентября, 19:13

США обещают новую военную помощь. Блинкен приехал в Киев

Воистину выдающиеся события происходят. Приходят сообщения о крупных военных успехах ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Запад удваивает военную и финансовую поддержку Украины — больше денег от США, ЕС и потенциально от МВФ. Месседж таков: мы с вами до конца.

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Путин продемонстрировал слабость, сократив транзит газа по Северному потоку — 1 и взвинтив цены на энергоносители. Он сделал все, что мог, и мы принимаем удар на себя. Более высокие цены на энергоносители оказывают сдерживающее воздействие на спрос, помогая установить баланс между спросом и предложением в Европе. И, вероятно, ускоряет долгосрочную диверсификацию от российских энергоносителей. Путин перехитрил сам себя и Россию. Молодец, Володя, гений ты наш тактический!

Похоже, что Путин теряет европейские энергетические рынки, Украину, большую часть своей армии, своих союзников (в отчаянии пришлось отправиться в Иран и Северную Корею за боеприпасами, так как Китай ничего ему не продал), свой авторитет и, возможно, в конечном итоге, даже свою страну.

Слава Україні!

Мой прогноз таков: до конца года Путин сдастся, или же рискует полным крахом российских войск в Украине и вместе с этим мы увидим, как мировые цены на энергоносители и сырьевые товары падают по мере усиления глобальной рецессии, а риски для безопасности снижаются. Путина загоняют назад в стойло.

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