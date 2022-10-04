Начало конца для Путина? 4 октября, 20:37 Эксклюзив НВ

Путин поставил свое политическое выживание на «победу» над Украиной и Западом

Фантасмагорическая церемония Владимира Путина, формализующая аннексию Россией 15% территории Украины, в очередной раз обнажила зияющую пропасть между триумфализмом Кремля и реальностью.

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Не говоря уже о том, что российские войска даже не полностью контролировали территории, над которыми Путин «водрузил» российский флаг. Не говоря уже о том, что российские «референдумы» были явной фальсификацией — голосование часто проводилось под дулом пистолета. Не говоря уже о том, что к настоящему времени Россию покинуло больше людей, чем те 300 тыс. призванных в рамках «частичной мобилизации» ради спасения ослабевающих военных усилий Путина. И не важно, что российские войска отступают из многих вновь «приобретенных» земель, а ключевой город Лиман Украина освободила менее чем через 24 часа после объявления о его аннексии.

Язвительно разглагольствуя перед явно подавленной аудиторией, Путин выдал множество неприятных сентенций. Он обвинил Запад в «откровенном сатанизме», призывая к священной войне против трансгендерных западных ценностей. Его характеристика американцев как неоколонизаторов звучала смехотворно лицемерно, поскольку Путин буквально объявил о воссоздании российской империи.

Он вспоминал Екатерину Великую, утверждая, что юг Украины всегда был русским, и вольно употреблял имперский термин «Новороссия». Путин лишь вскользь упомянул о расширении НАТО, которое, будто бы послужило толчком к возникновению кризиса России в области безопасности, не оставив ей иного выбора, кроме как вторгнуться в соседнюю страну.

Но реальная подоплека этой последней мелодраматической речи Путина в том, что он однозначно поставил свое политическое выживание на «победу» над Украиной и Западом.

Важно отметить, что в настоящее время появились определенные признаки того, что его власть начинает ослабевать, даже если до финала Путина еще далеко. О чем идет речь?