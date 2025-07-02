И бонус в виде роста цен на нефть не спасает. Что теряет сейчас Путин

Прекращение боевых действий в Персидском заливе 25 июня стало для Москвы таким же неожиданным, как и израильский удар по Ирану 13 июня

Россия, пытаясь оценить последствия обострения воздушной войны, вынуждена учитывать очевидные аналитические просчёты.

Самые серьёзные ошибки касались решения президента США Дональда Трампа присоединиться к израильской воздушной кампании и последующего решения её прекратить. Российские эксперты и официальные лица склонялись к тому мнению, что администрация США была ориентирована на переговоры с Ираном за несколько недель до неожиданного первого удара Израиля, затем подчёркивали её нежелание вмешиваться в войну, а теперь предпочитают преувеличивать хрупкость установившегося перемирия. Этот поток комментариев не может полностью скрыть или отрицать крушение российских позиций на Ближнем Востоке и отсутствие реальных возможностей для Путина вернуть там влияние.

Реклама

Одним из ключевых утверждений в российских оценках новой геополитической конфигурации на Ближнем Востоке является