Путин терроризирует родину Зеленского 15 сентября, 18:33

Чем жила страна 15 сентября 2022 года

● Зеленский попал в ДТП. В соцсетях появились видео с места ДТП в Киеве с участием кортежа президента Владимира Зеленского. Авария произошла в ночь на четверг, 15 сентября, в районе столичного цирка.

Видео дня

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, в машину Зеленского въехал другой автомобиль, водителя которого в результате происшествия пришлось госпитализировать. «Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковой машины неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — рассказал он в ФБ.

● Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП с участием кортежа президента Украины. И обещает информировать о ходе расследования общественность.

● Путин терроризирует родину Зеленского. Днем 15 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Об этом в Telegram сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул. Серьезное разрушено неназванное промышленное предприятие (а в городе есть такие гиганты, как меткомбинат АрселорМиттал Кривий Ріг). Это уже второй удар по городу на протяжении суток.

● Под вечер россияне в третий раз ударили по Кривому Рогу. В этот раз, как написал Вилкул, было «два прилета в районе гидротехнических сооружений».

● Вечером 14 сентября россияне впервые ударили по дамбе в Кривом Роге ракетами Кинжал и Искандер, из-за значительного подъема уровня воды в реке Ингулец были подтоплены 112 частных домов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

● Солдаты Путина — слабаки и негодяи. «Сегодняшние ваши ракетные удары, российские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища. По объектам, не имеющим вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди — никогда», — заявил в своем обращении по поводу первых ударов по Кривому Рогу Владимир Зеленский.

«Кем вы останетесь в истории — теми, которые бьют этими ракетами? Те, кто пришел на нашу землю? Слабаками. Вы — слабаки, воюющие с гражданскими. Негодяи, бежавшие с поля боя, которые пытаются навредить откуда-то там издалека… Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки», — добавил президент.

● Вода уже уходит. Уровень воды в затопленных районах Кривого Рога уже снизился. Ремонтные работы продолжаются. Об этом в ФБ написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, в центрально-городском районе в парке Мершавцева максимальный уровень воды был 190 см, сейчас — уже 172 см и продолжает уменьшаться. «Вода уходит. Апокалипсис отменяется», — написал Лукашук.

● РФ пыталась затопить украинское наступление. Россия нанесла удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, пытаясь помешать контрнаступлению ВСУ на юге, где река Ингулец является важным географическим объектом. В итоге вода в реке поднялась на 2,5 м. Об этом в сводке по итогам 14 сентября написал американский Институт изучения войны (ISW).

А контрнаступление ВСУ в восточной части Харьковской области продолжает, по мнению аналитиков ISW, ослаблять российские силы и ставит под угрозу объекты российской артиллерии и ПВО. 14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что интенсивность российских артиллерийских обстрелов Харькова значительно снизилась.

В ISW внимание и на появившееся 14 сентября видео, на котором российский олигарх Евгений Пригожин, «повар Путина», вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины. «Спонсор ЧВК Вагнера Пригожин становится лицом российской „специальной военной операции“ в Украине», — констатируют аналитики Института.

Другие их выводы: российские и украинские источники сообщают о продолжении наземных атаках ВСУ в северной части Херсонской области, западной части Херсонской области и к северо-западу от Херсона; российские силы продолжают наземные атаки в районе Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

● Русские закапываются в оборону. Российские оккупационные войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, сообщил Генштаб ВСУ. Для этого они перемещают резервы из состава подразделений недавно набранного из резервистов третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.

В то же время из-за того, что украинские силы нарушили логистическое обеспечение оккупантов, подразделениям врага на фронте, по оценкам нашего Генштаба, не хватает некоторых боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

● Украинские силы успешно отразили атаки врага севернее и западнее Донецка.

● Оккупанты готовятся удерживать север Луганщины. Войска РФ готовятся к обороне в Сватово (северо-запад Луганской области) и Троицком (север Луганщины, вблизи от границы с Россией) и стягивают туда технику на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай: «Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, зарываются и готовятся обороняться».

Во время боев за Изюм Сватово было для оккупантов больше перевалочной базой. «Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм некуда, они понимают, что следующим после Лимана будет Сватово, Троицкое, Кременная, и туда же стягивают все», — резюмировал Гайдай.

● У врага — большие потери возле Кривого Рога и Николаева. С начала полномасштабного вторжения в Украиу РФ потеряла около 53 850 своих военных, из них за минувшие сутки — 200. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

Также оккупанты лишились почти 14 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2193 (+13 за сутки), боевые бронированные машины — 4682 (+17), артсистемы — 1295 (+5), реактивные системы залпового огня — 311 (+0), средства ПВО — 167 (+0), самолеты — 250 (+4), вертолеты — 215 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 908 (+0) и многое другое.

● «Столько всего изменилось в Киеве». Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом она сообщила еще утром в Twitter, опубликовав фото с железнодорожного вокзала: «В Киеве, для моего третьего визита с начала войны России. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС».

Цель визита главы ЕК — обсуждение с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем продолжение сближения украинской и европейской экономик и людей, «пока Украина достигает прогресса на пути к вступлению в ЕС».

Еще немного о Еврокомиссии:

● Страну Орбана ЕС оставит без денег? Еврокомиссия намерена рекомендовать сократить финансирование правительству Венгрии из-за масштабной коррупции в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным Bloomberg, ЕК формализует свою оценку 18 сентября. Правительства ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев. Чтобы предложение вступило в силу, его должно поддержать квалифицированное большинство стран-членов — не менее 55% стран ЕС, которые представляют не менее 65% населения блока.

● А Европарламент официально больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьера Виктора Орбана.

● Сенат дожимает идею с РФ-спонсором терроризма. Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм представили в Сенате США законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма. Первый напомнил о многочисленных убийствах мирных украинцев и другие проявления жестокости со стороны РФ. Второй автор считает, что принятие законопроекта станет убедительным свидетельством поддержки США Киеву и другим союзникам США.

Еще 28 июля Сенат единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп объявить Россию государством-спонсором терроризма (именно внешнеполитическое ведомство ведает этим вопросом), но администрация Джо Байдена так и не решилась на подобный шаг.

● А лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена увеличить поставки вооружения Украине: «Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки».

● Шольц решил стать соавтором украинской победы. «Можно сказать, что оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Согласно правительственному списку, Берлин поставил десять 155 мм гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и разное более легкое вооружение.

Канцлер добавил, что в скором времени Германия передаст ВСУ зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, являющийся «современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер». Однако Шольц снова исключил поставки танков Leopard или БМП Marder, настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что никакая другая страна не посылает в Украину западные боевые танки.

● При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo (50 штук) и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II (две штуки+200 реактивных снарядов). Об этом сообщил Bild. Подготовка экипажей для работы с этой техникой должна пройти в Германии и начнется в сентябре.

● Истребителей пока не будет. В ближайшее время администрация президента США Джо Байдена не планирует передавать Украине ракеты дальнего действия ATACMS и самолеты F-16. Об этом сообщил CNN cо ссылкой на собственные источники.

По данным официальных лиц, США пока отклоняет некоторые украинские запросы на поставку оружия, включая ATACMS. Чиновники не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе, несмотря на недавние украинские успехи в Харьковской области.

● А Литва вскоре отправит Украине две партии бронетранспортеров, заявил глава МИД этой страны Габриэлюс Ландсбергис.

● Путин встретил Си. Российский диктатор Путин впервые с начала вторжения провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином — во время саммита Шанхайское организации сотрудничества в Узбекистане. Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань, а также «санкционное давление» на них со стороны США и ЕС.

● Миллиардные потери РФ. В минфине РФ подсчитали прямые убытки для финансового сектора страны из-за введенных против России санкций. Речь идет о сотнях миллиардов долларов «прямых потерь». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ российского минфина.

Оценка учитывает существенные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также $300 млрд замороженных валютных резервов центробанка РФ, отмечает агентство. Этот анализ был включен в презентацию для закрытой встречи российских чиновников, которая состоялась в августе и была посвящена реагированию на санкции. В документе идет речь только об ущербе для финансовой системы России, без учета влияния санкций на экономику страны в целом.

И для финала:

● Частями страны за мир расплачиваться не будут. Все больше украинцев не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира. В июле таких было 84%, а в сентябре — уже 87%. Таковы итоги опроса КМИС (7−13 сентября, 2 тыс. респондентов). Лишь 8% считают, что ради мира и независимости можно отказаться от некоторых земель.

Во всех регионах страны абсолютное большинство населения против любых подобных уступок. Даже среди жителей восточных областей, где сейчас идут интенсивные бои (85% против уступок, противоположного мнения придерживаются 10%), и юга (83% против уступок, готовы на них 10%).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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