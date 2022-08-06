Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина 6 августа, 09:03 Эксклюзив НВ

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

История докажет, что фатальным просчетом Владимира Путина была его уверенность в том, что Европа прогнется, если он вторгнется в Украину — из-за ее чрезмерной зависимости от российских энергоносителей. Но этого не случилось. Он также не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Иными словами, Путину следовало оставить свои имперские амбиции на Западе до тех пор, пока он не диверсифицировал свою клиентскую базу и не построил трубопроводы и заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Востоке для экспорта в Китай, крупнейшую в мире страну — покупателя энергии. Вместо этого он вторгся в Украину, а затем шантажировал и оскорблял остальную Европу, что заставило ее искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии. Европе легче находить новых поставщиков, а вот Россия не может заменить Европу новыми потребителями.

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Путин также терпит неудачи на поле боя. Украинцы доблестно сопротивляются с помощью огневой мощи Запада. Рассмотрим текущую ситуацию: Путин навсегда оттолкнул Европу. Даже если он заполучит Украину, она будет опустошена и неуправляема. Российская армия ослаблена. У его экономики нет будущего без закупок нефти и газа Европой при отсутствии рынка Китая. Европейский Союз и Великобритания вводят санкции и обещают перестать полагаться на российскую нефть, газ и уголь. Энергия и продовольствие являются источником жизненной силы экономики, и путинскую вепонизацию и того и другого никогда не забудут.

Путин не сможет заменить рынок Европы рынком Китая и другими азиатскими рынками в течение многих лет, к тому же трубопроводы через огромные территории устаревают, когда речь идет о природном газе. Что еще?

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