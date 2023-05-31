Путин такого не ожидал 31 мая, 20:13 NV Премиум На данный момент Путин по-прежнему отказывается признавать реальность (Фото:REUTERS)

Осмелится ли Владимир Путин посетить саммит BRICS в ЮАР в августе этого года?

В предыдущие годы его присутствие воспринималось как должное, но обвинения в военных преступлениях, выдвинутые Международным уголовным судом в марте 2023 года, подпитывают слухи о том, что ему может грозить арест, если он решит рискнуть и отправиться в поездку. Как страна, подписавшая Римский статут, учредивший МУС, ЮАР технически обязана арестовать Путина.

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В сообщениях на этой неделе предполагается, что правительство Южной Африки, возможно, стремится обойти свои обязательства перед МУС, предоставив всем участникам саммита дипломатический иммунитет, но официальные лица также подчеркнули, что иммунитет «не отменяет никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом против любого участника конференции». Даже если Путин получит заверения, что его не задержат в самом Кейптауне, поездка на саммит сопряжена со значительной неопределенностью из-за возможности аварийной посадки во многих других юрисдикциях, где возможны задержания.

Многие комментаторы до сих пор считают саму идею ареста Владимира Путина несколько неправдоподобной.